Los jóvenes lideran el consumo cultural en España: los mejores datos desde hace más de dos décadas

El consumo cultural en España ha registrado, entre marzo de 2024 y febrero de 2025, los mejores datos desde que se publicó la primera Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales –que realiza el Ministerio de Cultura– hace más de dos décadas, en 2002.

Así se desprende de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2024-2025, cuyos datos ha presentado el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, en el Ministerio de Cultura este miércoles, quien ha asegurado que este estudio empezará a hacerse cada dos años.

Concretamente, los datos muestran que el cine, la lectura y la música siguen despertando uno de los mayores grados de interés, siendo el 64,9% de la población analizada –16.000 personas– la que leyó al menos un libro al año; un 56,7% los que escuchan música diariamente y el 77,8% al mes; y en cuanto al cine, el 48,5% de la población acudió al menos una vez al año a salas.

Desde el Ministerio de Ernest Urtasun han explicado que, precisamente, los datos de lectura han experimentado un crecimiento de 7,2 puntos porcentuales desde 2006-2007: el 60,8% de los españoles que leen lo hacen en papel, el 58,8% lo hace en su tiempo libre con preferencia por la novela contemporánea y el 83% compra en establecimientos físicos.

En cuanto a la música, los géneros que más consume la población es el pop y rock español –un 60,3%–, aunque le sigue el pop y rock extranjero –un 43,4%– y el latino –31,7%–.

En el cine, son los jóvenes de entre 15 y 19 años los que más han asistido a las salas, sumando el 79,1% de los asistentes. Sobre gustos, Martí Grau ha apuntado a que no hay variaciones respecto a encuestas anteriores, por lo que siguen siendo las películas de acción y comedias las elegidas por los españoles en un 16,8% y 16,4%, respectivamente, mientras que las películas dobladas representan en el 63,3%, frente a las de versión original, que no llegan al 20%.

En la encuesta, Cultura pone el foco en los jóvenes, que no solo presentan las tasas más altas de participación en cine, si no en todos los ámbitos: visitan más museos y monumentos, asisten más a espectáculos de artes escénicas o musicales, usan más las bibliotecas y presentan mayores tasas de lectura. La alta va decreciendo al aumentar la edad.

Son precisamente las visitas a monumentos y museos, así como los espectáculos en directo los sectores que más crecimiento de asistencia han registrado, ya que el 52,1% de la población ha visitado algún yacimiento arqueológico o monumento, un dato que implica un aumento de más de 16 puntos porcentuales en las dos últimas décadas.

En museos, exposiciones y galerías de arte la asistencia llegó al 47,6%, una cifra récord que también han experimentado los espectáculos en directo. Así, el 47% de la población ha asistido durante este año a eventos de artes escénicas o musicales, que lidera la asistencia con un 32,1%. Les siguen el teatro, con un 24,7%, los conciertos de música clásica, con un 9,7%, y la ópera, con casi un 4%.

El secretario de Estado ha asegurado que aunque el Bono Cultural ha podido tener impacto en este consumo cultural por parte de los jóvenes, también lo han sido el resto de políticas públicas como las que permiten tener "buenas bibliotecas públicas". "A más inversión pública, hay más consumo cultural por parte de los españoles", ha añadido Martí Grau.

La tauromaquia, a la baja

Después de que la abstención del PSOE propiciase ayer que el Pleno de la Cámara Baja rechazara tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida para acabar con el blindaje legal de la tauromaquia y dejar de considerarla patrimonio cultural, Martí Grau ha señalado que la tauromaquia es "prácticamente" el único sector que baja, hasta dos puntos frente a la anterior encuesta.

"Se va contrayendo el acceso a estos espectáculos, como también hemos ido pudiendo saber por el número de entradas vendidas. Es lógico, la sensibilidad no es la que ayer se mostró en el Congreso. Lo dicen todas las encuestas españolas, es normal que se contraiga este sector, ha bajado un 20% la asistencia frente a lo que era. El público que va es una quinta parte del que iba y va a seguir ocurriendo", ha señalado, pese a que la encuesta no ha recogido datos de este sector.

Martí Grau ha señalado que el 74% de la población encuestada dispone en su hogar de una suscripción a alguna plataforma de contenidos digital, lo que supone un aumento de casi 15 puntos respecto a 2021-2022. Destacan las suscripciones a servicios de películas y series –64,5%–, seguidas de plataformas musicales –42,3%– y de televisión –39,6%–. Por primera vez, la encuesta incluye datos sobre pódcasts, con un 14,7% de usuarios.

En ese sentido, el uso de dispositivos conectados a Internet se consolida como medio de acceso a la cultura. El 76,3% escucha música en equipos conectados a Internet y el 73,8% en el móvil. Asimismo, el 18,5% escucha la radio online y un 30,7% lo hace desde el móvil. En televisión, un 21,3% la ve directamente en Internet y un 10,8% desde el móvil.

Las visitas virtuales también ganan peso: el 6,1% visitó museos y el 7,3% monumentos en formato digital. Además, un 18,3% asistió virtualmente a conciertos de música actual y un 11,4% de la población vio en el último año algún espectáculo de artes escénicas online.

Internet es también la vía preferida para adquirir entradas para espectáculos en directo, eligiéndola el 83,4% de las personas que acudieron a un concierto de música actual, el 62,8%, de los que vieron un concierto de música clásica, el 69% de los que fueron al teatro y el 61,3% de los que fueron a un espectáculo de danza.

Por sexo, edad y estudios, la Encuesta apunta a que las mujeres lideran el hábito de la lectura: un 68,2 % declaran leer libros al menos una vez al año, frente al 61,4% de los hombres. También es mayor la frecuencia, 2 puntos porcentuales más de media, con la que de manera presencial las mujeres acudieron a museos, al cine y a conciertos de música en directo, subiendo hasta los 6,4 puntos de diferencia en su asistencia al teatro.

Por su parte, los hombres registraron tasas anuales superiores en las visitas a monumentos –51,1% frente al 49,9% de mujeres– o yacimientos. Escuchan música más habitualmente –79,3% frente al 76,4% de mujeres– y juegan más a videojuegos –27,3% de los hombres juega al menos una vez al mes frente al 11,8% de las mujeres–.

Desde el departamento que dirige Urtasun avisan de que una de las variables más determinantes en el consumo y participación cultural es el nivel de estudios: a mayor nivel de estudios, más participación cultural.

Además, las personas encuestadas manifiestan que la falta de tiempo continúa siendo el principal obstáculo para el consumo cultural: afecta al 45,9% en el ámbito de la lectura, al 27,9% en museos y cine, y al 25,9% en teatro.