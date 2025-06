Magia, swing y danza para las noches estivales de CaixaForum Madrid

CaixaForum Madrid volverá a convertirse en un vibrante punto de encuentro para la cultura durante las noches estivales con una programación multidisciplinar que llenará de magia, música y artes escénicas sus espacios durante cuatro jueves consecutivos: el 26 de junio y los días 3, 10 y 17 de julio.

Bajo el título Noches de verano, la Fundación ”la Caixa” propone una serie de actividades gratuitas y abiertas a todos los públicos, con espectáculos, conciertos y talleres que combinan lo participativo, lo sensorial y lo lúdico.

Cada noche se articulará en torno a una temática diferente y todas las actividades comenzarán a partir de las 19.30 h, extendiéndose hasta la medianoche, momento en que también cerrará la tienda y la cafetería del centro cultural, que ofrecerá una propuesta gastronómica especial para estas veladas.

El ciclo arranca el jueves 26 de junio con la Noche de magia y objetos, dedicada al ilusionismo y al teatro visual. El espectáculo Heka, de la internacional Gandini Juggling, abrirá la velada con una propuesta inspirada en la diosa egipcia de la magia. Malabares, luces y efectos visuales se entrelazan en una pieza donde la lógica se disuelve y los objetos cobran vida.

Además, los magos Paco Agrado y Dania Díaz realizarán números de magia de cerca, mientras que Inés la Maga ofrecerá su espectáculo Magia… INÉSplicable, una experiencia cargada de humor e interacción. La noche también incluirá la obra Normalmente o viceversa, de la compañía Tercio Incluso, y el taller familiar La magia del theremin, un instrumento musical que se toca sin contacto físico.

La música correrá a cargo del grupo The Jazz on Five y del trío Óleo, con un repertorio que va del flamenco al soul.

Swing en la pista y en el vestuario

El 3 de julio será el turno del swing con una velada que transportará al público al Harlem de los años 30. La Noche de swing ofrecerá un concierto de Enric Peidró Swingtet, referente del género, junto a talleres de solo jazz, claqué y washboard, instrumento icónico del jazz callejero.

También habrá actividades complementarias como desfiles de moda vintage y talleres para aprender a doblar pañuelos y corbatas al estilo de época.

'Los viajes de Bowa', de la compañía La Gata Japonesa, una de las propuestas circenses más poéticas. Foto: La Gata Japonesa

El 10 de julio, CaixaForum Madrid acogerá la Noche de circo y juego, una cita familiar que combinará acrobacias, humor, música y espectáculos visuales. Destacan Los viajes de Bowa, una propuesta poética de La Gata Japonesa; Concorda, de un dúo portugués que se presenta por primera vez en España con un espectáculo de cuerdas y movimiento; y Una maraña de hilos, una pieza itinerante de clown a cargo de Pau Palaus.

También habrá performances participativas como Città infinita, una ciudad imaginaria construida con materiales reciclados, y talleres circenses abiertos con la compañía Noletia. La noche se completará con la música itinerante de Barba Dixie Band y el microconcierto de Ian Paris, Sheila Paz y Arreza, que fusionan sonidos andaluces y caribeños.

La programación culminará el 17 de julio con la Noche de danza y ritmo. La Fundación Psico Ballet Maite León presentará 1+1=3, una coreografía inclusiva interpretada por Ana Mencía y Adrián Sáez. También se presentará Topa Nou Street Show, una coproducción de Kukai Dantza y Brodas Bros que mezcla danzas urbanas y tradicionales en un espectáculo de calle.

La música vendrá de la mano de Omar Sosa y Gustavo Ovalles, con una fusión de jazz, percusión y música electrónica, y del dúo Ankaa Flamenco Jazz. Además, la bailaora Leonor Leal y el percusionista Antonio Moreno ofrecerán el taller Manual de flamenco, mientras que Enric Pizà impartirá un taller de percusión corporal.

Una imagen de la Noche de swing en CaixaForum Madrid. Foto: Fundación "la Caixa"

Durante estas noches, los asistentes podrán visitar las exposiciones Los mundos de Alicia y Voces del Pacífico, con propuestas especiales de mediación y actividades sensoriales. En esta última, destaca Cromatismos sonoros. Música para una exposición, un recorrido inmersivo en formato silent disco con auriculares y playlists temáticas (Agua, Tierra o Fuego), que transforman la visita en una experiencia íntima y compartida.

Esta iniciativa se enmarca dentro del programa nacional de las Noches de verano de la Fundación ”la Caixa”, que tendrá lugar también en otros centros CaixaForum de toda España. En total, más de 80 compañías ofrecerán unas 170 actividades culturales que van desde los espectáculos escénicos a los conciertos y talleres, con un enfoque en la accesibilidad, la participación ciudadana y el apoyo al talento local.