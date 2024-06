Icónica Fest vuelve a Sevilla con un cartel que busca hacer historia

Entre este viernes y 16 de julio, la Plaza de España de Sevilla acogerá la IV edición de Icónica Sevilla Fest. Organizado por Green Cow Music, actuarán en esta cita 43 grupos y artistas, entre ellos The Cult, Aitana, Take That, Jamie Cullum, Marta Santos, Raule, Álvaro de Luna, Marc Anthony, Tom Jones, Robe, Myke Towers, Ana Mena, Vetusta Morla, Kiko Veneno, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Ricky Martin, !!! CHK CHK CHK, Melendi, David Bisbal, Gipsy Kings, Rozalén, Medina Azahara, Raimundo Amador, Loreena Mckennitt, The Prodigy y Carlos Vives.

"Queremos hacer esta edición más permeable a la ciudad, vincular la marca más al territorio -explica su director, Javier Esteban, a El Cultural-. Icónica nace por Sevilla, para el disfrute de los sevillanos y sevillanas y para los que deseen acercarse a nuestra ciudad. Esto ha sido así desde un primer momento. Este año queremos ahondar aún mas en esa identidad y de ahí surge el eslogan Sevilla es Icónica...”.

"La sostenibilidad juega un papel crucial en la planificación y ejecución del festival. No solo se enfocan en este aspecto durante el evento, sino que dedican esfuerzos continuos a lo largo de todo el año para asegurar que todas sus actividades sean lo más sostenibles posibles", añade Esteban.

Organizado por Green Cow Music, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla y con Santalucía como partner oficial. "Green Cow Music es el alma mater de Icónica, del que parte todo. Somos un equipo multidisciplinar para abordar todo tipo de proyectos culturales. Icónica si es el más grande de nuestros proyectos pero no paramos durante todo el año".

Reguetón, rock, música electrónica, étnica y rap, entre otros estilos, se funden en las citas internacionales y nacionales que reunirán a 43 grupos y artistas sobre el escenario de la Plaza de España hispalense. Este sincretismo de géneros llegarán hasta Sevilla de la mano, además, de artistas como Boris Brejcha el día 23 de junio; Wos el viernes 5 de julio; The Prodigy el martes día 9; The Cult el jueves día 11; o Manuel Turizo en la noche del domingo 14 de julio, entre otros.

"La Plaza de España es un lugar único, juega un papel fundamental -precisa Esteban-. No tiene nada que ver hacer realizar un proyecto cultural en un espacio patrimonial que en un espacio que no lo sea. Los requerimientos son muy altos y la dificultad que entrañan es un gran reto a superar. Obviamente el resultado es inigualable. Ese espacio, originalmente creado para albergar eventos de gran formato, toma de nuevo su todo su valor".