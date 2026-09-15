'La maldición de Widow's Bay' da la sorpresa en los Emmy y obtiene 14 premios

Parte del equipo de 'La maldición de Widow's Bay': Hiro Murai, director de la serie, Katie Dippold, guionista y Matthew Rhys, actor. Mike Blake Reuters

La serie de Apple TV 'La maldición de Widow's Bay' arrasó este lunes en la 78º edición de los Emmy al alzarse con 14 premios, en una gala que honró la memoria de estrellas de Hollywood como Dolly Parton, Rob Reiner y Catherine O’Hara.

Con 14 estatuillas en total, la sátira de terror, que debutaba en esta edición, logró el premio a mejor proyecto de comedia, superando a 'Hacks', su mayor contrincante; mientras que su protagonista, Matthew Rhys, obtuvo el Emmy a mejor actor de comedia.

También arrasaron en los apartados a mejor actor y actriz de reparto, para Kate O'Flynn y Stephen Root, respectivamente, así como mejor guion y mejor dirección para una serie de comedia.

Por su parte, la serie médica 'The Pitt', la miniserie 'DTF St. Louis' y el espectáculo de la Super Bowl del puertorriqueño Bad Bunny quedaron empatadas con siete galardones en total cada uno.

'The Pitt' se llevó por segundo año consecutivo el Emmy a mejor proyecto en el apartado de drama, con Noah Wyle, de nuevo, como ganador en la categoría a mejor actor, mientras que 'DTF St. Louis', de HBO, conquistó el apartado a mejor miniserie.

Jean Smart, Sally Field y Matthew Rhys

La noche contó con varios hitos como el de Matthew Rhys, que se ha convertido en el primer actor en la historia de los Emmy en ganar en dos categorías a mejor actor principal, tanto por 'La maldición de Widow's Bay' como por la miniserie 'The Beast in Me'.

Jean Smart ganó su quinto Emmy (y el octavo de su carrera) como la diva de la comedia Deborah Vance, convirtiéndose en la primera intérprete femenina en alzarse con un premio a mejor actriz por cada temporada de la serie de comedia 'Hacks'.

Por su parte, Sally Field obtuvo el galardón a mejor actriz de una miniserie o película por 'Criaturas luminosas', consolidándose como la más longeva en obtener este premio en dicha categoría.

La 78º edición de los Emmy también destacó por el homenaje a grandes estrellas de Hollywood que nos han dejado recientemente, como Dolly Parton, Catherine O’Hara y Rob Reiner, quienes fueron elogiados por parte de varios famosos, como Sally Field, Macaulay Culkin o Jamie Lee Curtis.

Asimismo, Michael J. Fox protagonizó uno de los momentos más emotivos de la gala tras recibir el premio humanitario Bob Hope, que reconocía su labor altruista en el impulso de la investigación de la enfermedad de Parkinson.

'Euphoria', 'The Bear' y 'Stranger Things'

Algunas de las series que en otras ediciones brillaron por el impacto que generaron en la televisión durante los últimos años y que se despedían en esta edición como 'Euphoria' y 'Stranger Things', pasaron por estos premios sin pena ni gloria.

Incluso 'The Bear' se fue con las manos vacías. Su quinta y última temporada sólo logró un Emmy, de los 8 a los que aspiraba, a mejor actor invitado para el fallecido Reiner.

Tampoco reconocieron el talento latino. El actor guatemalteco-estadounidense Oscar Isaac ('Bronca'), que aspiraba al Emmy a mejor actor de miniserie, fue derrotado por Rhys en 'The Beast In Me', mientras que el colombiano Carlos Manuel Vesga ('Pluribus') perdió en la categoría de mejor actor de serie de drama.

Apenas hubo menciones políticas en esta edición. Quizás la más llamativa fue la de Alan Cummings, quien tras ganar el premio a mejor serie de telerrealidad por 'The Traitors', invitó al público a registrarse a votar para las próximas elecciones de medio mandato estadounidenses de noviembre.

Entre los asistentes a este evento destacó el británico Tom Holland, acompañando a Zendaya, así como la colombiana Sofía Vergara, quien hizo entrega de uno de los galardones.

Y uno de los momentos más sorprendentes fue cuando apareció en pantalla la estrella estadounidense Taylor Swift para hacer una parodia junto a parte del elenco de 'Law and Order' ('Ley y orden').