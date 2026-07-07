'Elle': una rubia muy legal, pero sin la chispa de Reese Witherspoon

Corría el año 1999 cuando Reese Witherspoon, por aquel entonces una joven actriz que apenas superaba la veintena, demostraba su versatilidad encarnando a la púdica Annette Hargrove en Crueles intenciones, la divertida y frívola adaptación que Roger Kumble hizo de Las amistades peligrosas, la novela epistolar de Pierre Choderlos de Laclos, pero, sobre todo, enfundándose en la piel de Tracy Flick, la alumna aventajada de Lucrecia Borgia que protagonizaba aquella afilada comedia estudiantil que era Election (Alexander Payne, 1999).

Si en la feroz sátira de Payne sobre la sociedad norteamericana, Witherspoon se paseaba por el lado oscuro de la comedia, en Una rubia muy legal (Robert Luketic, 2001), y con el rosa por bandera, mostraba sus dotes para la chick-flick.

Aquel éxito incontestable que recaudó más de 140 millones de dólares (costó 18) elevó a Elle Woods (Reese Witherspoon) a icono de la cultura popular gracias a una estética hiperfeminizada y a una descarada reivindicación de la frivolidad. Pero, además, el filme escondía un sencillo pero efectivo discurso que enmadejaba autoaceptación y sororidad.

Probado su talento interpretativo y habiendo obtenido el beneplácito del público, Witherspoon también recibió el refrendo de los premios dando vida a June Carter en En la cuerda floja (James Mangold, 2005), papel que le valió el que hasta ahora es su único Oscar.

Esa meteórica carrera, a la que hay que sumar otra nominación de la Academia por Alma salvaje (Jean-Marc Vallée, 2014), fue complementándose con el desarrollo de su prolífica faceta como productora (Perdida, Big Little Lies, Todos quieren a Daisy Jones, The Morning Show...).

Si su debut en este campo se inauguró con la secuela de Una rubia muy legal, no es de extrañar que ahora que se cumplen 25 años del lanzamiento de la película original, Witherspoon haya decidido retomar el camino del éxito con Elle, precuela seriada de aquel hit de principios de siglo. Para ello ha contado con la guionista Laura Kittrell (Insecure, High School) y, sobre todo, con la actriz Lexie Minetree, que recupera a Elle Woods en sus años de instituto.

En Una rubia muy legal se exploraba el contraste que experimentaba una pija de Los Ángeles obligada a sustituir su lectura diaria del Cosmopolitan por la del Código Penal con tal de estar a la altura del novio que la había abandonado por entrar en Harvard. Ahora, un revés obligará a la familia Woods a trasladarse de la soleada capital californiana a la gris Seattle de los 90: como saltar de Weezer a Pearl Jam sin solución de continuidad.

Lexi Minetree, en 'Elle'

Elle es un nuevo ejemplo del agotamiento serial que define una época basada en explotar la propiedad intelectual hasta la náusea (recordemos que todo parte de la novela de Amanda Brown).

Los temas y los tics visuales que convirtieron Una rubia muy legal en un referente para muchísima gente siguen estando presentes –de hecho, en virtud de la oposición cromática Los Ángeles/Seattle, están más acentuados–, pero la elongación de conflictos y la creación de las necesarias subtramas para llegar a los ocho episodios anulan el fulgor de la chispa que poseía el original.