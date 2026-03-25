'Por cien millones': la comedia criminal sobre el secuestro de Quini que nunca encuentra el tono

Nacho G. Velilla y Oriol Capel, responsables de comedias míticas de la televisión en abierto como 7 vidas (1999-2007) o Aída (2005-2014), se acercan al secuestro de una leyenda futbolística como Enrique Castro ‘Quini’, delantero del Sporting de Gijón y del Fútbol Club Barcelona, invocando por vía de la cita directa el espíritu de Mortadelo y Filemón.

Sucede que, por más que el plan fuese diseñado por tres indocumentados cuya familiaridad con la delincuencia se reducía al visionado fugaz de Perros callejeros (José Antonio de la Loma, 1977), moverse en la encrucijada en la que convergen el relato criminal y la comedia costumbrista exige un dominio del tono que esta miniserie de tres episodios no encuentra en ningún momento.

La comedia criminal, desde Rufufú (Mario Monicelli, 1958) o Atraco a las tres (José María Forqué, 1962) hasta Granujas de medio pelo (Woody Allen, 2000), demanda un equilibrio intergenérico que aquí jamás se alcanza porque el cruce de referentes lo hace prácticamente imposible.

El trío de secuestradores encarnado por Raúl Arévalo (Antonio), Vito Sanz (Jorge) y Gabriel Guevara (Salva) abunda en la sobrecarga explicativa –¿es necesario insistir en que han secuestrado “al ídolo de miles de personas”?– y en el uso indiscriminado de clichés idiomáticos. Los gags desustanciados están más cerca de Mariano Ozores que del citado Ibáñez, cuya vindicación demandaba una modulación más gamberra de una historia demasiado apegada a un determinado concepto de realismo.

Se percibe, también, una desigualdad compositiva que reduce el cautiverio del que fuese cinco veces Pichichi de la liga española a una colección de anécdotas. Las penurias económicas que condujeron a estos tres aspirantes a criminales a embarcarse en una absurda aventura para la que no estaban preparados apenas sirven para profundizar en el contexto o aportar algún matiz de corte sociológico.

Las relaciones que mantienen los secuestradores con sus respectivas parejas se sustentan en el sostenimiento de la mentira y la posterior sucesión de equívocos que se deriva de tan chapucera estrategia. Mientras Pilar (Aixa Villagrán) se precipita a la compra compulsiva en el instante en el que su marido le informa de que ha conseguido un nuevo y provechoso trabajo, Cristina (Natalia Huarte) achaca las reiteradas ausencias de su pareja, que se excusa diciendo que se le han multiplicado los encargos en el taller mecánico en el que está empleado, a la existencia de una amante.

Por su parte, Salva pretende conquistar a Berta (María de Nati), convenciéndola para que participe en el concurso de baile del programa Aplauso, subtrama que da pie a un trío de montajes paralelos carentes de cualquier potencial asociativo y que se cuentan entre lo peor de la función. El resto de personajes –Quini, los policías– se mueven entre el utilitarismo y la irrelevancia.

En esta suerte de colección de episodios nacionales más o menos conocidos que Movistar Plus + parece andar recopilando –La canción, Anatomía de un instante–, Por cien millones se nos aparece como el menos afortunado de todos ellos.