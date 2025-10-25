Luis Zahera protagoniza la serie 'Animal': "En este país se encasilla mucho a los actores"

Desde el primer episodio de Animal, la serie deja claro que la mejor baza está en su protagonista, un hombre de campo que se siente fuera de lugar en un entorno moderno y superficial, un personaje interpretado por Luis Zahera, en su primer papel protagonista, que revela una verdad intuida desde hace tiempo: Zahera es uno de los mejores y más carismáticos actores de este país.

La serie de comedia, grabada íntegramente en Galicia, producida por Alea Media (Patria, Entrevías) y creada y codirigida por Víctor García León (Selfie, Vota Juan) lleva situada, desde su estreno a comienzos de octubre, como la ficción más vista en Netflix.

La sinopsis de la serie es sencilla: en Animal seguimos la vida de Antón (Luis Zahera), un veterinario rural afectado por la crisis ganadera cuyo trabajo da un giro radical cuando se ve obligado a cambiar de vida para trabajar en una moderna tienda corporativa dirigida a mascotas de lujo donde su sobrina, Uxía (Lucía Caraballo) es la encargada.

Algo así como una variante del Doctor House en clave rural o incluso una versión invertida de la mítica serie Doctor en Alaska, pero con el ficticio pueblo de Topomorto como epicentro de la historia en lugar de Cicely.

A través de una realización directa y sin florituras y en un tono de comedia contenida el espectador asistirá a un mundo lleno de todo tipo de mascotas excesivamente mimadas, peluquerías caninas, collares perrunos de Swarovsky y hasta un desfogador de caniches al módico precio de 300 euros. Y claro, el choque es inevitable y la adaptación será complicada.

La serie, coescrita junto a Alberto de Toro, vuelve a servirse del humor como herramienta para observar las contradicciones del presente y la ilusión de una modernidad que busca domesticar lo indomable, manteniendo el equilibrio entre humor costumbrista y crítica social con subtexto político de fondo.

Es un papel hecho a medida para el actor gallego, que explota su incuestionable y potentísima retranca y que, junto a la innegable química con su coprotagonista Lucía Caraballo, postula a la serie como una de las producciones más frescas, familiares y entretenidas del año. Una historia donde lo humano y lo animal conviven en permanente tensión en una sociedad urbana que transforma el cuidado animal en consumo emocional.

Para hablar sobre esta exitosa ficción y algunas cosas más, El Cultural recibe a Luis Zahera.

Pregunta. ¿Cómo acabó involucrándose en este proyecto?

Respuesta. Ya venía colaborando desde hace tiempo con la productora Alea Media (Sin Permiso, Entrevías) y Aitor Gabilondo me ofreció esta especie de Doctor House rural a la gallega con esta problemática tan particular. Y claro, me fue imposible decirle que no y al parecer ha salido todo muy bien. Estoy muy contento.

P. Su personaje Antón, es un veterinario rural que enfrenta dificultades económicas y que se ve obligado a cambiar de trabajo. De ahí surge una confrontación entre el mundo tradicional de campo y el mundo estético de las grandes corporaciones modernas así como el cambio en el comportamiento con las mascotas…

R. Efectivamente, mi personaje con todo esto del abandono del mundo rural, las corporaciones, el patriarcado, etc. no entiende nada de nada. Está como un pulpo en un garaje y se le rompen todos los esquemas que tenía hasta el momento.

»Y también está el enorme cambio en la relación que tiene la gente ahora con los animales considerándolos 'personitas convivientes'. La serie aborda muchos temas: el choque generacional y el mundo que tal y como lo conocíamos se está acabando. Todo este contraste permite jugar de una manera familiar y divertida.

"Esta profesión es muy de reírse y de sacar el niño que tienes dentro"

P. Desde el primer momento da la sensación de que el personaje de Antón se ajusta perfectamente a usted como un traje a medida…

R. Aitor Gabilondo, que es el buque insignia de la productora Alea Media y a al que considero prácticamente familia, me ofreció el papel directamente y no tuve que pasar ninguna prueba. Hombre, entiendo y te agradezco que me digas lo del traje a medida: un gallego tan gruñón en principio me encajaba bastante bien (risas). Yo he defendido el material lo mejor que he podido.

Luis Zahera como Antón en una imagen promocional de 'Animal'. Foto: Jaime Olmedo / Netflix

P. Supongo que este personaje menos oscuro y con más vis cómica también supuso un aliciente para cambiar de registro con respecto a sus anteriores y conflictivos personajes que interpretó en El Reino y As Bestas, ambas dirigidas por Sorogoyen.

R. Pues mira, en este país se encasilla con mucha facilidad a los actores, y creo que deberían darnos más oportunidades para probar otro tipo de papeles y registros. Aquí los buenos quieren hacer de malos, los malos de buenos, los guapos de feos y los feos de guapos (risas).

»El gran Javier Bardem dijo en una entrevista que se imaginaba a todos los personajes que ha hecho en una misma habitación y que serían tan diferentes entre sí que no tendrían nada que decirse. A mi me encantaría algo parecido. Pero el problema no es que te encasillen, el problema es no trabajar, con lo cual, soy muy afortunado porque no me falta trabajo. Y agradezco mucho que me propusieran algo diferente.

P. También la química junto a su coprotagonista Lucia Caraballo funciona muy bien a lo largo de la serie…

R. Me entendí con ella desde el principio. Es una chica encantadora y con la cabeza muy bien amueblada, nos reímos mucho y ¡mira que somos generaciones muy diferentes! Me parece una actriz extraordinaria, es superbuena compañera y además muy creativa. Lleva en la industria desde pequeña y tiene una pasión por esta profesión.

»Encima me ha enseñado muchas palabras de las que utilizan los jóvenes ahora que me hacen mucha gracia. Esta profesión es muy de reírse y de sacar el niño que tienes dentro.

Luis Zahera en una imagen promocional de 'Animal'. Foto: Jaime Olmedo / Netflix

P. ¿Que diferencia destacarías entre rodar una serie y una película?

R. Pues sobre todo el tiempo que tienes que estar implicado. Dependiendo del tipo de película puedes estar entre cinco semanas o diez, pero con una serie como Entrevías llegué a estar prácticamente un año. Hay compañeros que no soportan las series porque no quieren estar tanto tiempo liados con eso.

"Me volví un poco ermitaño. Necesito tiempo para mi, para leer, pasear…"

»Con Animal, que por cierto creo que ya está medio confirmada la segunda temporada, estuvimos entre tres y cuatro meses, que para una serie suele ser lo mínimo. Yo intento probar con todos los formatos, películas, series, teatro… entretener a la gente y divertirme lo máximo posible.

P. Supongo que en las series se crea un ambiente mas familiar…

R. Bueno, yo ahora hago familia más dentro del plató que fuera de él. Las series son duras, no creas. Cuando era más joven después de rodar sí que me quedaba con el equipo a tomar algo, pero ahora me voy para casa enseguida, me volví un poco ermitaño. Necesito tiempo para mí, para leer, pasear… ya no me da la vida. ¡Estoy a punto de entrar en la tercera edad! (risas).

P. ¿Después de tantos años de trabajo ha variado algo su manera de verse en pantalla?

R. Pues mira, no suelo ni ver las cosas que hago, prefiero escuchar la opinión de la gente. De Animal solo he visto los dos primeros capítulos pero al ver que está gustando tanto al público eso me reconforta. Cuando comencé en esta profesión me veía constantemente todo lo que hacía, y se acabó convirtiendo en una obsesión. Llegaba un punto en el que luego no te dejas dirigir, casi te diriges tu mismo y decidí tomar una distancia.

»Ahora hago lo que me diga el director aunque siempre me gusta involucrarme en muchas cosas del personaje, en su vestuario, etc. Pero en general lo paso mal viéndome, lo reconozco. No me aporta gran cosa, mis películas las veo solo una vez el día del estreno y listo. Ya no me sienta bien.

P. ¿Hay algún director o directora con quien le gustaría trabajar?

R. Pues ahora mismo estoy encantado con Víctor García León y sería fantástico rodar una película con él. Es un tipo extraordinario y sabe mucho. Él habla del concepto grimedia que es grima o vergüenza ajena más comedia, que es una cosa que me hace bastante gracia. Y también, claro, volver a trabajar con Sorogoyen que me cambió la vida o con Dani de la torre y Chus Gutiérrez. Del resto no caigo ahora mismo. Que me perdonen.

P. ¿Tiene algún proyecto inminente?

R. Acabo de empezar a rodar con Daniel Sánchez Arévalo una película sobre un robo a un banco que en principio se va a llamar Cruzados. Es una de atracos, ¡pero no te puedo contar más!