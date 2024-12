Lo nuevo de Alex de la Iglesia y Keira Knightley como espía: las tres series imprescindibles de diciembre

Creador: Alex Gabassi & Joe Barton. Intérpretes: Keira Knightley, Ben Wishaw,

Sarah Lancashire. País: Reino Unido. Año: 2024. Plataforma: Netflix. Estreno: 5 de diciembre

Si uno piensa en las navidades londinenses, y en Keira Knightley, su cabeza empieza inmediatamente a reproducir las imágenes de la almibarada Love Actually. Con ese cliché asociativo parece querer jugar el guionista Joe Barton, responsable de la más que interesante Giri/Haji: Deber/deshonor (2019), para acto seguido apagar el brillo de las guirnaldas y decorar con los motivos del relato de espionaje esta alambicada historia.

Helen Webb (Knightley) es la aparentemente modélica esposa del secretario de defensa británico. Llevan diez años casados y tienen dos gemelos. Lo que su marido no sabe es que es una espía que lleva filtrando secretos a la organización Palomas Negras desde antes de que se dieran el sí quiero. Un triple asesinato se cobra la vida, entre otros, de Jason (Andrew Koji), amante de Helen, lo que sumado a la extraña muerte del embajador chino en el Reino Unido, provoca el estallido de todas las alarmas.

Con la ayuda de un viejo compañero de aventuras encarnado por Ben Wishaw, Helen tratará de averiguar quién está detrás del reguero de muertes. El reparto lo completa la majestuosa Sarah Lancashire (Happy Valley), responsable de la organización para la que trabaja Helen.

Eddie Redmayne, en 'Chacal'

The Day of the Jackal (Chacal)

Creador: Ronan Benett. Intérpretes: Eddie Redmayne, Lashana Lynch, Úrsula Corberó. País: Reino Unido. Año: 2024. Plataforma: Sky Showtime. Estreno: 6 de diciembre

Tercera adaptación, primera en formato serial, de la novela de 1971 de Frederick Forsyth, que ya tradujeron a imágenes Fred Zinnemann (1973) y Michael Caton-Jones (1997). Detrás de esta serie de diez episodios, que contará con una segunda temporada, está Ronan Benett, guionista de Enemigos públicos (Michael Mann, 2009).

Quizá más importante que la presencia del camaleónico Eddie Redmayne como despiadado contract killer sea la de Lashana Lynch, la agente de la inteligencia británica que tratará de darle caza. Y es que Lynch encarnó a la sustituta temporal de James Bond (Daniel Craig) en Sin tiempo para morir (2021). Precisamente, y basta solo con ver los créditos y la canción que acompaña la cabecera, esta reformulación de The Day of the Jackal, más que en sus predecesoras, se mira en las últimas entregas de las aventuras de 007.

Ahí está la multiplicidad de escenarios, el lujoso estilismo o la fisicidad que envuelve cada pelea, pero, sobre todo, un intento por rastrear la humanidad detrás de la máscara, ya sea la de un agente de inteligencia o la de un sicario, aquí representada por la familia del Chacal, que desde la soleada Cádiz, ignora a qué se dedica quien les proporciona tan holgada vida.

'1992'. Foto: María Heras

1992

Creador: Álex de la Iglesia & Jorge Guerricaechevarría. Intérpretes: Marian Álvarez, Fernando Valdivieso, Paz Vega. País: España. Año: 2024. Plataforma: Netflix. Estreno: 13 de diciembre

Tras ver como, después de numerosos cambios corporativos, Max cancelaba 30 monedas (2020-2023) al finalizar su segunda temporada, la pareja creativa formada por el director Álex de la Iglesia y el guionista Jorge Guerricaechevarría daba impulso a un nuevo proyecto, esta vez para Netflix.

1992 lleva el inequívoco sello de la dupla vasca, con esa particular mezcla entre el retrato costumbrista y el cine de género, ya sea el terror (El día de la bestia o la propia 30 monedas), el thriller deformado (Crimen ferpecto o El bar), la ciencia-ficción (Plutón BRB Nero) o una combinación de todos ellos.

En esta nueva serie, Amparo (Marian Álvarez) pierde a su marido, fallecido a causa de una explosión difícilmente explicable. Insatisfecha, decide investigar la muerte de su esposo con la única ayuda de Richi (Fernando Valdivielso), un expolicía alcohólico que trabaja ahora de vigilante de seguridad. Entretanto, empiezan a producirse una serie de asesinatos que siguen el mismo patrón, pues junto al cadáver quemado de la pareja de Amparo, y todos aquellos que le seguirán en tan macabra sucesión de homicidios, aparecerá un muñeco de Curro, la inolvidable mascota de la Expo'92 de Sevilla.