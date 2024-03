Las series que no te puedes perder en marzo: La ‘trama asturiana’ del 11-M, a examen

Nos vemos en otra vida

Creador: Jorge Sánchez-Cabezudo y Alberto Sánchez-Cabezudo. Intérpretes: Roberto Gutiérrez, Quim Àvila, Pol López. Productora: Kubik Films. País: España. Año: 2024. Plataforma: Disney +. Estreno: 6 de marzo

El nombre de los hermanos Sánchez Cabezudo irá siempre asociado a Crematorio, la serie que permitió intuir que otro modelo de encarar la teleficción en España era posible. Tras su regreso al formato con la reivindicable –aunque bastante olvidada– La zona, ahora vuelven tras un impasse de 7 años, y lo hacen con la dramatización de esa crónica novelada que es Nos vemos en esta vida o en la otra, el libro que el periodista Manuel Jabois escribió tras entrevistarse largamente con Gabriel Montoya Vidal, el Baby, el menor que resultó ser el primer condenado por los atentados del 11 de marzo de 2004 que causaron la muerte a 193 personas.

Articulada en dos tiempos y suturada por la voz en off de Gabriel (en cuya piel se ponen Roberto Gutiérrez y Quim Àvila), Nos vemos en otra vida repasa la por muchos desconocida ‘trama asturiana’ que facilitó los explosivos a los terroristas islamistas que volaron los trenes en la estación de Atocha. Una serie rigurosa sobre unos hechos en los que los antecedentes familiares son tan importantes como el contexto que rodea una historia tan trágica.

'Supersex'

Supersex

Creador: Francesca Manieri. Intérpretes: Alessandro Borghi, Jasmine Trinca. Productora: The Apartment, Groenlandia. País: Italia. Año: 2024. Plataforma: Netflix. Estreno: 6 de marzo.

El sexo como un superpoder y el trauma infantil como fuente de perpetua insatisfacción. Esos son los dos resortes dramáticos que activan esta bioserie sobre la estrella del porno Rocco Siffredi, aquí encarnado por un Alessandro Borghi cuyos perfiles físicos se ajustan, en un perfecto ejercicio tanto de caracterización como interpretativo, a los del actor de cine para adultos.

Detrás de la serie presentada en la última edición de la Berlinale está Francesca Manieri, corresponsable de algunos de los títulos más notables producidos en Italia en los últimos años (El milagro, We Are Who We Are), aquí ascendida al papel de creadora (su trabajo inmediatamente anterior fue el guion para L’immensità, la película de Emanuele Crialese protagonizada por Penélope Cruz).

La guionista trasalpina se ajusta a los patrones del melodrama para repasar toda la trayectoria de Siffredi, desde su humilde y accidentada infancia en Ortona, marcada por la muerte de su hermano Claudio y por las malas relaciones que sus padres mantenían con su hermano mayor Tommaso, hasta el anuncio de su primera retirada de las pantallas en 2004.

'El regimen'

El régimen

Creador: Will Tracy. Intérpretes: Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Hugh Grant, Andrea Riseborough, Guillaume Gallienne, Martha Plimpton. Productora: HBO Max. País: Reino Unido. AÑO: 2024. Plataforma: HBO Max. Estreno: 4 de marzo.

De luchas de poder, Will Tracy, uno de los guionistas de Succession, sabe un rato, así que después de integrarse en el ejército de escritores que trabajó en la serie creada por Jesse Armstrong, parece lógico que ahora cambie las conspiraciones empresariales por las de orden político.

En El régimen, Kate Winslet, que regresa a la ficción seriada tras ganar el Emmy y el Globo de Oro por su papel en Mare of Easttown, interpreta a la autoritaria canciller que rige los destinos de un ficticio país europeo. Sus procederes totalitarios se agudizarán cuando el gobierno que comanda con puño de hierro comienza a agrietarse fruto de las tensiones internacionales.

Winslet cambia de registro para encarnar a una política que funciona como trasunto ficcional de las derivas totalitarias de algunas democracias modernas, desde la Rusia de Putin a la Hungría de Orbán. Sin embargo, su presencia o el ascenso de la categoría de showrunner del guionista de El menú, no son los únicos alicientes de un show que está dirigido, parcialmente, por Stephen Frears (Mi hermosa lavandería, La camioneta, State of the Union).