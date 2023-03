Las tres series de marzo que no te puedes perder

Succession (4ª temporada)

Creador: Jesse Armstrong. Intérpretes: Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Matthew Macfadyen. Productora: Gary Sanchez Productions, Hyperobject Industries País: Estados Unidos. Año: 2023. Plataforma: HBO Max. Fecha de estreno : 27 de marzo

Marzo es el mes de los regresos de algunas de las series más exitosas de los últimos años. Arrancará el día 1 con la llegada a Disney + de la tercera temporada de The Mandalorian, junto con Andor los dos puntales más sólidos del universo Star Wars en su versión seriada (sin olvidarnos de la serie de animación La remesa mala).

El día 15, Ted Lasso (Jason Sudeikis), el entrenador más querido del fútbol mundial, volverá para dirigir al AFC Richmond, recién ascendido a la Premier League. Y de la comedia amable de Apple TV pasaremos al cinismo de Succession.

Tras su maniobra maestra al final de la tercera tanda de episodios, Logan Roy (Brian Cox) ha dejado en el aire el futuro de sus hijos, que han pasado de estar a punto de ostentar el control de la multinacional familiar a ver cómo su padre prefería dejarla en manos de Lukas Matsson (Alexander Skarsgard), propietario de una de las tecnológicas más importantes. Con la operación a punto de cerrarse, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook) y Roman (Kieran Culkin) deberán actuar con premura si quieren que Waystar Royco siga perteneciéndoles.

Martiño Rivas y María de Nati en 'Nacho'

Nacho

Creador: Teresa Fernández Valdés, Ramón Campos. Intérpretes: Martiño Rivas, María de Nati. Productora: Bambú Producciones, La Claqueta PC. País: España. Año: 2023. Plataforma: Atresplayer Premium. Fecha de estreno: 5 de marzo

Las series españolas no son ajenas a los incesantes cambios que padece el ecosistema planetario del streaming. Nacho, el biopic basado en la vida del actor de cine X, Nacho Vidal, tuvo que mudarse de plataforma después de que la recién creada Lionsgate +, que iba a emitirla inicialmente, anunciase que dejaba de operar en nuestro país.

[Catherine Cawood de 'Happy Valley', un personaje para la historia de la televisión]

En el caso de Bosé, teleficción que repasa la vida del cantante, su lanzamiento en España se ha retrasado cuatro meses –Paramount +, que no opera en territorio español, la estrenó el pasado noviembre– hasta la llegada de SkyShowtime, que adquirió los derechos y la pondrá en circulación.

Por lo que respecta a la nueva apuesta de Bambú Producciones, estamos ante otro ejemplo más de su eclecticismo (en el último año han producido a Isaki Lacuesta o Elías León Siminiani, y series diarias como La promesa). Para relatar las andanzas de la controvertida estrella del porno apuesta por un tono desenfadado no exento de crítica, aproximándose más a teleseries como Pam & Tommy (Robert D. Siegel, 2022) que a determinadas producciones nacionales recientes sobre artistas más o menos populares.

Una imagen de 'El quinto día'

El quinto día

Creador: Frank Doelger. Intérpretes: Alexander Karim, Cécile de France. Productora: ZDF, Intaglio Films, The Swarm Productions, Viola Film. País: Alemania. Año: 2023. Plataforma : Movistar Plus +. Fecha de estreno : 13 de marzo

Tras una larga carrera como productor ejecutivo en la que figuran éxitos del calibre de Juego de Tronos (David Benioff & D.B. Weiss, 2011-2019), Roma (John Millius, William J. MacDonald & Bruno Heller, 2005-2007) o John Adams (Tom Hooper, Kirk Ellis & Michelle Ashford, 2008), el alemán Frank Doelger asume el cargo de showrunner en El quinto día (aunque no firma ninguno de los guiones, que corren a cargo de Steven Lally, Marissa Lestrade, Chris Lunt y Michael A. Walker).

Esta adaptación de la novela original de Frank Schätzing narra la carrera contrarreloj para hacer frente a un organismo marino que lucha por su supervivencia, amenazada por la contaminación de los océanos.

Tras presentarse en la recientemente clausurada edición del Festival de Berlín dentro de la sección Berlinale Series, esta miniserie de ocho episodios prolonga la tendencia de determinadas producciones estrenadas en los últimos años, desde The Last of Us (2023) a La plataforma (2023) pasando por El colapso (2019), en las que el planeta tierra o bien está en proceso de devastación, o bien ya ha sido parcialmente arrasado por algún tipo de plaga.

