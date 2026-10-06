Muere Eva Marie Saint, estrella de 'Con la muerte en los talones' de Alfred Hitchcock, a los 102 años

La actriz Eva Marie Saint, protagonista de películas clásicas de Hollywood como "La ley del silencio" o "Con la muerte en los talones", ha fallecido este lunes a los 102 años.

Saint ha muerto por causas naturales en su casa de Los Ángeles, según ha informado el periódico Los Ángeles Times.

La elegante rubia que ofreció dos de las actuaciones cinematográficas más destacadas de la década de 1950, ganó un Oscar en su debut por su interpretación de la virtuosa Edie Doyle en el crudo drama de 1954 "On the Waterfront" ("La ley del silencio"), dirigido por Elia Kazan.

Después cambió de rumbo interpretando a la espía Eve Kendall en el thriller de 1959 "North by Northwest" ("Con la muerte en los talones), dirigido por Alfred Hitchcock.

Trayectoria

Nativa de Nueva Jersey, trabajó con una sucesión de directores y estrellas de renombre tras perfeccionar su técnica en el Actors Studio, la famosa escuela de "interpretación de método" de Lee Strasberg en Nueva York.

Saint afirmó que su mentora fue la gran actriz de cine mudo Lillian Gish, quien actuó con ella en una producción de 1953 de la obra "The Trip to Bountiful", lo que la dio a conocer a Kazan.

Él la eligió para "La ley del silencio" en lugar de Elizabeth Montgomery. La película ganó ocho premios Óscar, incluyendo el de mejor película, con Kazan nombrado mejor director, Brando mejor actor y Saint mejor actriz de reparto.

El filme retrata las dificultades de los estibadores en el duro puerto de Nueva York. Saint tenía 30 años en ese momento, pero interpretaba a una colegiala.

Después, Otto Preminger la contrató para "Éxodo" (1960) con Paul Newman, mientras que John Frankenheimer la dirigió tanto en "All Fall Down" (1962) con Warren Beatty como en "Grand Prix" (1966) con James Garner.

Vincente Minnelli dirigió a Saint en "The Sandpiper" (1965) junto a Elizabeth Taylor y Richard Burton, mientras que Norman Jewison la eligió para la sátira sobre la Guerra Fría "The Russians Are Coming, The Russians Are Coming" (1966), nominada al Oscar a la mejor película.

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