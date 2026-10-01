Los directores y guionistas Javier Ambrossi y Javier Calvo durante la alfombra roja de 'La bola negra'. Unanue / Europa Press

Los Javis preparan una nueva serie sobre la leyenda negra de Tor: los crímenes sin resolver del Pirineo catalán

La plataforma HBO Max ha anunciado el desarrollo de una nueva serie dramática original, producida por los cineastas Javier Calvo y Javier Ambrossi, en colaboración con el periodista Carles Porta, que estará inspirada en la historia de desapariciones y asesinatos de Tor, un pueblo del Pirineo catalán cercano a Andorra.

Los guionistas Fran Araujo y Eduard Solà, ganadores del Goya por Un año, una noche y Casa en llamas, respectivamente, llevarán a la ficción este proyecto, que revisitará los hechos y leyendas que rodean este caso de los años 90, combinando "misterio, suspense y drama humano", según ha avanzado la plataforma en un comunicado.

La historia del pequeño pueblo montañoso de Tor (Lleida), compuesto por apenas un puñado de viviendas, permanece marcada por una sangrienta disputa por la propiedad de su montaña, regulada por estatutos del siglo XIX que concedían el dominio exclusivo a los vecinos con residencia permanente.

El enfrentamiento por el control del territorio, acrecentado tras proyectos de explotación turística e itinerarios de contrabando con Andorra, derivó entre 1980 y 1995 en el asesinato no resuelto de tres de sus habitantes en tiroteos y ejecuciones.

El caso, envuelto desde entonces en un hermético pacto de silencio, se mantiene como uno de los crímenes impunes más conocidos de la crónica negra de la zona.

A través de su sello Suma Content, la serie contará con la producción ejecutiva de Javier Calvo y Javier Ambrossi, directores de La bola negra, película que representa a España en los Óscar y que llevó a los cineastas a hacerse con el premio a Mejor Dirección en el Festival de Cannes 2026.

Calvo y Ambrossi creen que esta serie puede convertirse "en una de las producciones más emblemáticas de la compañía por su ambición y envergadura", sobre el misterio que rodea a la montaña de Tor.

"Queremos crear algo que no hayamos visto antes: una serie en la que la naturaleza, los paisajes y los espacios sean protagonistas por derecho propio, sin perder nunca la voz de sus personajes a lo largo de varias décadas, dentro de una narrativa adictiva", subrayan.

Los Javis, creadores de ficciones como Paquita Salas o La Mesías, producirán el proyecto en colaboración con el periodista Carles Porta, quien dedicó 30 años de investigación a estudiar el misterio de Tor y sobre el que creó una serie documental.

Para los guionistas Araujo y Solà, "es un privilegio" formar parte de este proyecto junto a Javier Calvo y Javier Ambrossi, "dos de las mentes creativas más estimulantes de este país".