Werner Herzog: "Tenemos que defender nuestras almas y no vivir una vida dictada por algoritmos"

Werner Herzog presenta en una rueda de prensa en el Festival de San Sebastián su película 'Bucking Fastard', junto a Orlando Bloom. Arnaitz Rubio / Europa Press

Visiblemente contento por el honor recibido, lo primero que ha dicho Werner Herzog sobre el Premio Donostia que le concede el Festival de San Sebastián es que, a sus más de 80 años, no tiene ninguna intención de detenerse: “No quiero mirar atrás por recibir un premio honorífico. Para mí, lo importante es lo que hay por delante: el lunes vuelvo a trabajar”.

Es el director de las pasiones salvajes, los rincones oscuros y los impulsos más brutales. El alemán Werner Herzog (Múnich, 1942) nació en plena Segunda Guerra Mundial y quizá, porque el momento en que uno nace marca, desde entonces ha sido uno de los mayores indagadores del tormento que también supone estar vivo.

Dos películas que abordan de manera muy distinta los males del colonialismo y la relación entre el hombre occidental y los pueblos originarios de América marcan su filmografía. Aguirre, la cólera de Dios (1972) trata sobre la búsqueda de El Dorado por parte de unos conquistadores españoles en la selva amazónica. Fitzcarraldo (1982), por su parte, cuenta la historia de un hombre que, en el siglo XIX, se obsesiona con levantar una ópera en plena Amazonia.

Ambas están protagonizadas por Klaus Kinski, con quien Herzog mantuvo una relación tensa y, por momentos, violenta, que reflejó en el documental Mi enemigo íntimo (1999). Sus protagonistas son dos seres iluminados, al mismo tiempo locos y admirables, que desafían las reglas de la propia vida para cumplir sus sueños.

Hombres que sueñan a lo grande y fracasan a lo grande, pero encuentran en su desafío una verdadera misión que da sentido a sus vidas. En el célebre documental Grizzly Man (2005) asistimos a la tragedia de Timothy Treadwell, un hombre que creyó hacerse amigo de los enormes osos grizzly. Convivió con ellos durante trece veranos, hasta que acabó devorado por uno.

Suele decirse que los cineastas se retratan a sí mismos a través de sus ficciones, pero eso no parece convencer a Herzog, quien ha interrumpido de manera tajante una pregunta durante la rueda de prensa: “¿Estás viendo a un hombre obsesivo? Estoy superrelajado. Cuando uno está realmente obsesionado, desaparecen el dinero, los equipos y hasta uno mismo. Yo no estoy obsesionado”.

En San Sebastián ha presentado Bucking Fastard, su última producción, en la que de nuevo contemplamos al ser humano en sus dos dimensiones: la belleza de sus sueños y el terror que puede desencadenarse cuando intenta cumplirlos.

Kate y Rooney Mara encarnan a dos hermanas gemelas que mantienen una relación simbiótica: hablan, actúan y hasta sueñan al unísono. Inspirada libremente en un caso real, la historia las sigue mientras excavan un túnel a través de una montaña en busca de un territorio imaginario donde sea posible el amor verdadero.

Orlando Bloom y Domhnall Gleeson completan el reparto de esta fábula surrealista sobre la identidad, la inocencia y la obsesión.

Que Herzog se defina como “superrelajado” no impide que se enfrente a sus películas como quien va a la guerra: “Si me encuentro con cuatro vagabundos y uno viene con un hacha, con ese es con quien me voy a enfrentar. Y así es como me relaciono con las películas. Me enfrento a lo que me viene con más vehemencia. Y no me da miedo”.

Parece que el propio Herzog se debate entre el doctor Jekyll y mister Hyde, entre los dos polos de esa lucha entre el bien y el mal, entre lo sublime y el terror que constituye la esencia de sus películas, sin saber muy bien con cuál quedarse.

Lo que sí tiene claro es que no le gusta el nuevo mundo dominado por la inteligencia artificial y la exposición permanente en las redes sociales: “Tenemos que defender nuestras almas de todos los ataques que vengan de fuera e intenten ocuparlas. Y, en este sentido, quiero ser muy claro con la gente muy joven: no viváis una vida dictada por algoritmos; mantened vuestra atención mientras caváis un agujero en el suelo u os hacéis una pequeña casita en un árbol. El momento en que el mundo empieza a ocupar nuestra alma es cuando tenemos que estar muy vigilantes. Mucho cuidado con la IA, que la cosa se va a poner difícil”.

Herzog volverá a trabajar el lunes en su siguiente proyecto. No sabemos cuál es, pero seguro que será sorprendente y estará marcado por ese ímpetu que lo caracteriza. Asegura que le resulta fácil escribir “veinte páginas de guion al día” porque, como le sucedía a Mozart en la película Amadeus, se limita a “transcribir” lo que le dicta su imaginación.

Eso sí, también asegura que dispone de tiempo para “ir al banco y quedar con los amigos”. Aunque, si alguno le lleva la contraria, tendrá que vérselas con él. Eso está claro.