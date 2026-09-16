El Festival de San Sebastián cierra la etapa Rebordinos con el brillo de Brad Pitt y la promesa de un cine de altura

El Festival de San Sebastián arranca este viernes 18 de octubre con la sensación de que se avecina un cambio de ciclo. Al cierre de esta edición, la 74.ª, José Luis Rebordinos pondrá el punto y final a su etapa como director del certamen tras 15 años al frente y cederá los mandos a la que ha sido su mano derecha en los últimos tiempos, Maialen Beloki.

Bajo su gestión, San Sebastián ha afianzado su posición entre los festivales de clase A, pese a la competencia feroz de Venecia y Toronto -que se celebran unos días antes-, al auge del streaming o a la pandemia. A todo se ha sobrepuesto apostando por una programación en la que siempre ha tratado de combinar el prestigio del cine de autor y el brillo de Hollywood, mientras fomentaba las actividades de industria y acompañaba el buen momento que atraviesa el cine español. Un trabajo encomiable que merece ser reconocido.

En su último año al frente, Rebordinos ha logrado convocar a un buen surtido de estrellas, que aportarán el necesario glamour a la alfombra roja. Entre ellas destaca Brad Pitt, que llegará al Kursaal para presentar En el corazón de la bestia (David Ayer), película que produce y en la que da vida a un ex marine que, en compañía de su perro Odín, intenta regresar a la civilización tras sufrir un accidente de avión en Alaska. La producción está en la sección oficial, pero fuera de concurso.

De altura son también los dos galardonados con los Premios Donostia. Por un lado, la actriz británica Naomi Watts, que recibirá el galardón de manos de J. A. Bayona, quien la dirigió en Lo imposible (2012). Watts presentará en el festival The Housewife (La esposa perfecta) (Ben Shirinian), en donde interpreta a la esposa de un presunto oficial nazi en el Nueva York de los años 60.

Por otro lado, Werner Herzog recibirá el otro premio honorífico. En este caso, será Orlando Bloom quien se lo entregue. El actor forma parte del reparto de Bucking Fastard, la última película del cineasta alemán, una intensa rareza en la que Kate y Rooney Mara interpretan a dos hermanas con una profunda e inquietante conexión. También se podrá ver en el festival.

La constelación de estrellas se amplía con Penélope Cruz, que acudirá a la presentación de La bola negra (Javier Ambrossi y Javier Calvo) en Perlak, una sección no competitiva por la que también pasará Rami Malek. El oscarizado protagonista de Bohemian Rhapsody (2018) llega con The Man I Love, la última película del cineasta estadounidense Ira Sachs, que ejerce además de presidente del jurado. Entre los miembros del mismo encontramos también a reputados intérpretes como la brasileña Alice Braga, el sueco Bill Skarsgard o la española Patricia López Arnaiz.

En la sección Otras actividades estarán el argentino Ricardo Darín, que, además de ser la imagen del cartel oficial, presentará la comedia Lo dejamos acá (Hernán Goldfrid), y el inglés Jeremy Irons, que celebrará los 40 años de La misión (1986) junto al director Roland Joffé.

A por la cuarta

¿Podrá el cine español conquistar su cuarta Concha de Oro consecutiva, tras las logradas por O corno (Jaione Camborda), Tardes de soledad (Albert Serra) y Los domingos (Alauda Ruiz de Azúa)? Es una de las incógnitas que surgen al atender a la alineación de la sección oficial.

Este año los tres proyectos más potentes de nuestra industria consiguieron colarse en Cannes: El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen; Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, y La bola negra, que se hizo con el premio a la mejor dirección. Todas ellas hubieran sido buenas candidatas para levantar la Concha de Oro, pero no hay que menospreciar las opciones de los tres proyectos españoles que optan al galardón.

En primer lugar, 5 minutos más, dirigida por Javier Ruiz Caldera, que aúna comedia y ciencia ficción para narrar la crisis de una pareja, a la que dan vida Belén Cuesta y Berto Romero, que es el responsable del guion. En segundo lugar, Sants, de Mikel Gurrea, un misterioso filme de atracos rodado en el barrio barcelonés que le da título y que supone la segunda colaboración del director con Victoria Luengo tras Suro (2022). Por último, El mal padre, de Roberto Bueso, un drama familiar que cuenta como principal reclamo con la presencia de Eduard Fernández al frente del reparto.

Berto Romero y Javier Cámara, en '5 minutos más' Filmax

Sorprende, eso sí, que los nuevos trabajos de Daniel Monzón y de David P. Sañudo no opten a la Concha de Oro, a pesar de encontrarse en la sección oficial. El primero estrena Ruega por nosotros, un drama ambientado en los 70 sobre una joven internada en un reformatorio de monjas y sometida a un brutal régimen disciplinario. El segundo se adentra en Sacamantecas en la historia real de Juan Díaz de Garayo, un violador y asesino en serie que cometió sus crímenes en la Vitoria del siglo XIX, con Antonio de la Torre y Patricia López Arnaiz como protagonistas.

Fuera de concurso, pero también en la sección oficial, estarán el nuevo trabajo de Koldo Almandoz, Azken agurra (Último adiós); la película sobre el Niño Josele que ha rodado Fernando Trueba, Bajañí; el documental en el que J. A Bayona y Carlos Torres abordan lo que les pasó a los supervivientes del accidente de los Andes cuando volvieron a sus casas, Más allá de la sociedad; y la serie de Isabel Peña y Eduardo Villanueva sobre la UCRIF, la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, El castillo, basada en un libro de Mabel Lozano.

Entre los cineastas extranjeros que optan a la Concha de Oro encontramos a clásicos del cine de autor europeo como el turco-alemán Fatih Akin, que presenta el drama romántico con toques del género fantástico Ghost Song, y el británico Mike Leigh, que recluta Kate O’Flynn, reciente ganadora del Emmy por La maldición de Widow’s Bay, para un nuevo drama humanista marca de la casa.

Del otro lado del charco llegan el estadounidense Jesse Eisenberg, que tras emocionar con A Real Pain (2024) presenta una comedia negra ambientada en el teatro amateur con Julianne Moore como protagonista, El debut; el chileno Pablo Larraín, que adapta a la reina del terror Mariana Enriquez en Mis muertos tristes con Mercedes Morán y Dolores Fonzi -una miniserie de Netflix cuyos cuatro capítulos se proyectan del tirón en el certamen- y el argentino Benjamin Naishtat, que en Glaxo se adentra en las transformadoras décadas de los 50 a los 80 en Argentina.

Julienne Moore, en 'El debut' Festival de San Sebastián

Si en el reciente festival de Venecia solo había en la sección oficial una mujer, May el-Toukhy, que acabó llevándose el León de Oro, en San Sebastián la representación femenina es algo más amplia, aunque todavía dista mucho de alcanzar cierta paridad. Tan solo cuatro mujeres, de un total de 17 propuesta, aparecen en liza por la Concha de Oro: la debutante japonesa Maha Harada (In My Father’s Room), la sueca Amanda Kernell (Brace Your Heart), la turca Yesim Ustaoglu (What Remains) y la francesa Nicole Garcia, que estará en el festival junto a Marion Cotillard, la protagonista de su nuevo drama, Milo.

También opta a la Concha de Oro la superproducción francesa Los Miserables (Fred Cavayé), una nueva mirada a la novela de Victor Hugo con un reparto en el que destaca Vincent Lindon, Tahar Rahim y Noémie Merlant.

En la inabarcable programación del festival hay más nombres sugerentes. Por ejemplo, en New Directors, aparecen el actor Jaime Lorente, que se pone tras las cámaras en El mal hijo, o Javier Giner, que tras la gran acogida de su serie Yo, adicto (2024) se lanza al largometraje con Esta soledad. En Horizontes Latinos, el mexicano Diego Luna, protagonista de la serie Andor, presenta también su debut como director, Ceniza en la boca.

Y en Zabaltegui-Tabakalera, la sección más libre y experimental del festival, aparecen Isaki Lacuesta, con un largometraje documental que explora cómo la historia del flamenco está íntimamente ligada a la modernidad titulado Jaleos, el coreano Lee Chang-dong, que presenta la película con la que ha ganado el Gran Premio del Jurado del Festival de Venecia, Un amor posible, o la estadounidense Jane Schoenbrun, que trae al Kursaal uno de los grandes fenómenos del pasado festival de Cannes, Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma.

Una imagen de 'Jaleos' Festival de San Sebastián

Además, la sección Perlak programa la mayoría de los títulos que han marcado la última edición del festival de Cannes, como Fatherland, de Pawel Pawlikowski; Minotaur, de Andrey Zvyagintsev; Coward, de Lukas Dhont; Fjord, de Christian Mungiu; Hope, de Na Hong-jin; y De repente, de Ryusuke Hamaguchi; además de propuestas procedentes de Venecia, como Wild Horse Nine, de Martin McDonagh; Sucederá esta noche, de Nanni Moretti; o Naza, de Yuval Abraham y Rachel Szor; y de Sundance, como Josephine, de Beth de Araújo, o La invitación, de Olivia Wilde, remake de la película de Cesc Gay Sentimental (2020), con Penélope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton y la propia Olivia Wilde en el reparto.