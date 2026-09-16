'La bola negra', el épico drama lorquiano de Javier Ambrossi y Javier Calvo, es la candidata española para los Oscar

La bola negra, de Javier Ambrossi y Javier Calvo, es la película elegida por la Academia de Cine para representar a España en la 99.ª edición de los premios Oscar, que se celebrará el 14 de marzo de 2027 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Quizá para invocar la buena suerte, el encargado de anunciar la obra seleccionada ha sido el último ganador español de la estatuilla a la mejor película internacional, Alejandro Amenábar, que lo conquistó en 2005 con Mar adentro (2004), cuando todavía la categoría era conocida como el Oscar a la mejor película de habla no inglesa.

La bola negra tendrá que salvar dos cribas para colarse en la gran fiesta de Hollywood: la shortlist del 15 de diciembre, que reduce la lista a 15 candidatos, y las nominaciones finales, que tendrán lugar el 21 de enero de 2027.

El filme, por el que Ambrossi y Calvo recibieron el premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes, había sido preseleccionado por los académicos el pasado 3 de septiembre junto a El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, que estuvo también en la sección oficial del certamen francés, y Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, ganadora de la Concha de Oro de San Sebastián y del Goya a la mejor película.

Finalmente será La bola negra el trabajo que buscará el quinto Oscar para España en la categoría, tras los de Volver a empezar (José Luis Garci, 1982), Belle Époque (Fernando Trueba, 1992), Todo sobre mi madre (Pedro Almodóvar, 1999) y la mencionada Mar adentro.

Desde aquella última victoria, nuestro cine tan solo ha logrado entrar entre los cinco nominados en tres ocasiones, con Dolor y gloria, de Almodóvar, en 2020, con La sociedad de la nieve, de J. A. Bayona, en 2023, y con Sirat, de Oliver Laxe, el pasado año.

A priori, La bola negra se presenta como una opción sólida para conquistar la estatuilla. Desde su estreno en Cannes, donde el equipo del filme recibió una ovación de unos 20 minutos tras su proyección en el Grand Théâtre Lumière, la película se ha situado en las quinielas de prestigiosas revistas de cine estadounidenses como Variety o The Hollywood Reporter como principal favorita en la categoría de mejor película internacional. Sus principales rivales parece que serán la rumana Fjord, por la que Cristian Mungiu ganó la Palma de Oro, la rusa Minotaur, de Andrey Zvyagintsev, y la coreana Possible Love, de Lee Chang-dong.

Además, la película de los Javis aparece bien posicionada en otras categorías como la de mejor película, mejor guion adaptado o mejor diseño de producción.

Todo ello ha llevado a que Netflix apostara fuerte para hacerse con los derechos de distribución del filme en EEUU y Canadá. Tanto confía la plataforma en sus opciones de cara a los Oscar que ha decidido potenciar su estreno en cines.

La película se estrenará en ambos países norteamericanos el 16 de octubre y no llegará al streaming hasta el 2 de diciembre. En total, 47 días de exclusividad en salas, lo que supone un récord para la plataforma, que normalmente concede unas dos semanas de margen a sus películas.

Ambrossi y Calvo ya han iniciado la promoción del filme en EE.UU. A principios de mes, estuvieron en el Festival de Telluride, en Colorado, en una proyección especial de La bola negra. La semana que viene pasarán por el Festival de San Sebastián, antes del estreno del filme en España el próximo 25 de septiembre, de la mano de Elastica Films y Movistar Plus+. El 2 de octubre, recibirán el Premio a la Dirección en la sexta edición de la Critics Choice Celebration of Cinema & Television, que se celebrará en Beverly Hills. Son los primeros pasos de una campaña que se prevé larga e intensa.

Ambrossi, Guitarricadelafuente y Calvo, en el rodaje de 'La bola negra' Carla Oset

La bola negra es un épico drama queer que parte de una obra homónima de Federico García Lorca, que el poeta empezó a escribir en 1936 y que quedó inconclusa tras su asesinato, aunque se conservan cuatro páginas de la misma y una lista de personajes. La pieza aborda la historia de un joven burgués que intenta entrar en un casino de Granada y es rechazado mediante una votación simbólica con bolas blancas y negras.

Los Javis imaginan cómo hubiese sido esta historia y la mezclan con otros dos hilos narrativos: la adaptación de la obra de teatro La piedra oscura, de Alberto Conejero, que trata sobre la relación de Rafael Rodríguez Rapún, último amor de Lorca, con un joven soldado franquista mientras permanece preso durante la Guerra Civil, y la investigación que un historiador con una conflictiva relación con su madre se ve impelido a realizar sobre estos hechos e historias en 2017.

"Los Javis levantan un laberinto de espejos por entre tiempos y realidades, un atlas bien musculado del y por el universo lorquiano”, comentaba la crítica Mariona Borrull sobre La bola negra en Cannes. “La nieve, la luna, el niño… Empleadas sin miedo, resultan imágenes cinematográficas perfectas”.

El filme, producido por Movistar Plus y Suma Content -la productora de Los Javis-, con la colaboración de El Deseo de Almodóvar y la francesa Le Pacte, está protagonizado por el músico Guitarricadelafuente y los emergentes intérpretes Carlos González y Milo Quifes. Los acompañan Miguel Bernardeau, Lola Dueñas y dos estrellas internacionales como Penélope Cruz y Glenn Close.