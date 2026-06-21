Así pretende Hollywood salvar su crisis creativa: los foros de internet donde buscan nuevos taquillazos

Secuelas, precuelas, metaversos, live actions, remakes, reboots, spin-offs, adaptaciones literarias...Hollywood lleva décadas de sequía creativa. Los estragos de la histórica huelga de guionistas de 2023 todavía le pasan factura y sacrificar la innovación y el riesgo por fórmulas rentables le está costando su reputación como fábrica de sueños.

Hay quienes aseguran que internet está produciendo más ideas originales en una semana que Hollywood en años. No van desencaminados. Su último taquillazo, Backrooms, es ejemplo de ello. La película de terror psicológico dirigida por Kane Parsons, un joven cineasta de 21 años, surgió del foro 4Chan y cobró vida en Reddit, la plataforma de foros más grande de la web.

Dividido en miles de comunidades llamadas "subreddits" (identificadas con una "r/" delante), en Reddit hay espacio para cada nicho imaginable: desde cine y deportes, hasta leyendas urbanas e historias de terror (conocidas como creepypastas) escritas por los propios usuarios.

Esta plataforma nacida en 2005, a pesar de pertenecer a una empresa privada, preserva aún algo del espíritu de diálogo del internet primigenio, no mediado por algoritmos.

Fue en el subreddit r/backrooms donde miles de personas anónimas se aliaron para construir la mitología y el imaginario de ese laberinto lúgubre que Parsons desarrolló primero en vídeos de YouTube y que después A24 ha hecho película. Costó 10 millones de dólares y ya ha recaudado alrededor de 212 millones en taquilla mundial, convertida en el filme más rentable de la productora.

Su estreno ha coincidido con la publicación del pertinente ensayo Estéticas liminales, de Valentina Tanni, una cartografía del imaginario online que pone en relevancia que internet ya no es solo un complemento de nuestra vida, sino también un lugar que alimenta la atmósfera cultural.

A pesar de ello, Tanni denuncia que "los productos artísticos nativos de la red rara vez llegan a los espacios institucionales o ganan visibilidad en los circuitos dominantes". Pero quizá esto esté cambiando.

Según recoge The Hollywood Reporter, el éxito de Backrooms ha sentado un precedente en la forma en que la industria del cine se fija en creadores forjados en internet.

"Es casi una especie de incubadora de propiedad intelectual en tiempo real, con moderadores y comunidades que cultivan estos espacios donde las historias y las comunidades de fans pueden crecer de forma orgánica", explicó Jim Squires, director de marketing de Reddit, a la revista estadounidense.

A24 ha construido su marca apostando por cineastas independientes e historias nuevas, pero los grandes estudios tradicionales también han detectado esta tendencia. Aunque el proyecto sigue en fase de desarrollo, en 2011 Warner Bros. compró los derechos de Rome Sweet Rome, un hilo viral creado por James Erwin sobre una unidad de los marines estadounidenses que viaja en el tiempo hasta la antigua Roma.

Aquello desató la primera brecha entre la industria y los usuarios de Reddit. En cuanto los abogados del estudio entraron en juego, Erwin tuvo que abandonar el foro y prohibir que la comunidad siguiera aportando ideas por cuestiones legales de propiedad intelectual. Los moderadores comenzaron a borrar hilos por miedo a demandas y la comunidad de la plataforma criticó que un gran estudio privatizara una historia que ellos habían ayudado a construir gratis.

Ahora, la major está desarrollando la adaptación de un relato corto de terror publicado en la plataforma, I Pretended to Be a Missing Girl, que cuenta con el guionista Eric Roth (Forrest Gump, Dune) y estará producido y protagonizado por Sydney Sweeney.

Steven Spielberg también echó el ojo a Reddit, y a través de su productora Amblin Entertainment se alió con los productores de It (Roy Lee y Jon Berg) para desarrollar un largometraje de terror basado en The Spire in the Woods, una historia de fantasmas escrita por Tony Lunedi que causó furor en Reddit.

Las plataformas de streaming no se han quedado atrás en esta caza de talento. Netflix compró los derechos de My Wife and I Bought a Ranch, una serie de relatos de terror por capítulos que arrasó en el subreddit r/nosleep.

La plataforma se impuso en una gran puja en 2020 frente a varios estudios de Hollywood, desembolsando una cifra de siete dígitos para dejar la adaptación cinematográfica en manos de los productores de Stranger Things. Sin embargo, en 2024 Drew Hancock (director de Companion), compró el proyecto para desarrollarlo con Amazon MGM.

A los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, se les llegó a achacar que Reddit influyó en la escritura de la temporada final de su obra magna, que acabó en enero de este año. De hecho, en la propia red han circulado decenas de publicaciones donde los usuarios especulan qué partes del guion pudieron haber surgido de ideas compartidas en los foros. También se comentó que usaron ChatGPT para cerrar las tramas, pero esa ya es otra historia.

Pero Reddit no solo está siendo una incubadora de ideas, sino también un buen termómetro para predecir qué es lo que va a calar en el público. Ejemplo de ello es Obsession, el thriller que llegará a los cines españoles el próximo 26 de junio.

Dirigida por Curry Barker, otro cineasta forjado en las plataformas digitales, la película se convirtió en el centro de debate en subreddits, donde durante meses los usuarios alimentaron la expectación analizando cada avance y compartiendo teorías de forma tan masiva que terminaron haciendo el trabajo de promoción que los grandes estudios ya no saben cómo diseñar.

"Pienso en Reddit como el grupo de discusión más poderoso que jamás haya existido. Sirve tanto para descubrir ideas en las que quizás no habías pensado como para testear conceptos e interactuar con las comunidades para entender cómo se están recibiendo las cosas y qué está pasando", explicó Squires a The Hollywood Reporter.

"Si un estudio o productor tiene una idea y quiere desarrollarla, depende de ellos ponerse en contacto con los moderadores y con las personas adecuadas de la plataforma para hacerlo, y esos acuerdos los cierran directamente de forma privada, aunque nosotros ayudamos a facilitarlos cuando es necesario".

4chan es otro de los foros que han servido de incubadora de ideas para Hollywood, aunque con un perfil más anónimo que Reddit. Fue allí donde surgieron las primeras versiones de Backrooms y otros creepypastas que han saltado a la pantalla y a los videojuegos: Slender Man, que derivó en una película de gran presupuesto; Jeff the Killer, el icónico asesino de la mirada desencajada que ha inspirado varios largometrajes independientes; y Marble Hornets, la serie de vídeos de YouTube que acabó convertida en película.

Prácticamente todas las historias más famosas de Reddit y 4chan son de terror, el género que siempre ha servido para avivar las taquillas y en el que más están proliferando interesantes propuestas indies. Pero en el género romántico y juvenil, ha sido Wattpad, la plataforma de literatura amateur que ha saltado al cine y al streaming.

Historias como las españolas A través de mi ventana y Culpa mía, o las estadounidenses After, Maravilloso desastre, El stand de los besos y Boulevard 1 han derivado en series y películas, demostrando que la literatura online es también un motor de la industria audiovisual.

La noticia de que las majors están echando el ojo a estos foros ha desatado las críticas de los usuarios. Existe el miedo a que las grandes productoras se apropien de ideas creadas colectivamente sin compensación ni reconocimiento para los autores originales, con el riesgo de coger una tendencia —como la de Backrooms—y explotarla hasta quemarla. El espíritu comunitario, abierto y no comercial de estos espacios todavía choca con la lógica mercantil de Hollywood.