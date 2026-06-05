Fernando Franco estrena 'La luz': “El encubrimiento no puede ser el camino de la Iglesia en casos de abuso”

Fernando Franco (Sevilla, 1976) ha entrado en ebullición. Si el cineasta empleó casi una década en estrenar sus tres primeras películas, La herida (2013), Morir (2017) y La consagración de la primavera (2022) –plazos habituales en la industria, más aún si tenemos en cuenta que es uno de los montadores más solicitados de nuestro cine–, en menos de dos años ha llevado a las salas las dos siguientes: Subsuelo (2025) y La luz, que llega a las salas este viernes.

“Estoy con mucho lío, porque se me ha juntado la promoción de esta película con la preparación de mi nuevo proyecto, que empiezo a rodar en julio”. De este trabajo no suelta prenda (“Tengo un contrato de confidencialidad”, asegura), pero conviene centrarse en La luz, un filme con la capacidad de inflamar el debate en torno a los abusos en el seno de la Iglesia.

En él, un cura con un oscuro pasado, al que interpreta Alberto San Juan, toma conciencia de sus actos y comienza una cruzada para cambiar la manera en la que la institución ha afrontado su mayor pecado.

Pregunta. ¿Cuál fue el origen del proyecto?

Respuesta. La idea surge de Merry Colomer, productora ejecutiva de Morena Films, que quería hacer una película sobre cómo la Iglesia Católica esta gestionando el problema de los abusos. Me propuso el tema y me dio libertad para escribir y dirigir.

»Durante el proceso de documentación y de investigación me di cuenta de que la mayoría de las películas sobre este tema están planteadas desde el punto de vista de las víctimas. Es cierto que una de las que más me gusta es El club (2015), de Pablo Larraín, que sí está planteada desde el otro lado, pero es un poco la excepción. Además, normalmente vemos cómo las víctimas van a confrontar a su agresor. Decidí invertir esa ecuación y plantear la película desde el punto de vista del abusador que visita a sus víctimas.

P. Ha asumido el riesgo de poner en el centro del relato al agresor. ¿La luz nos obliga a empatizar con Manuel?

R. No sé si te obliga a empatizar. Como espectador, no necesito realizar ese ejercicio con el protagonista de una película. Además, hay que diferenciar entre empatía y simpatía, y no creo que un personaje que ha cometido estos actos despierte ninguna simpatía. Me interesa más que la película remueva a los espectadores, y que sean ellos los que vean hasta qué punto puede entender a Manuel.

Aristas y claroscuros

P. ¿Cómo se construye un personaje que despierta rechazo y que al mismo tiempo exige una escucha?

R. Intentando que sea poliédrico, con muchas aristas y claroscuros. Trabajamos en un proceso de ensayos muy intenso con Alberto San Juan para construir un personaje complejo con sombras evidentes, pero también con sus luces. La idea es que la película confronte al espectador.

P. Imagino que tanto la escritura como la construcción del personaje con San Juan esta-rían plagadas de dudas morales y éticas, ¿no?

R. Es un terreno en el que me gusta moverme: retratar personajes que cuestionen y generen dudas de esa índole. Asumí desde el principio que era un reto y una responsabilidad grande hacer una película sobre este tema. No quería que fuera monolítica, de blanco o negro, sino que sirviera para cuestionar la gestión que hace la Iglesia de sus casos internos de abuso, con prácticas como el encubrimiento y el traslado de sacerdotes. En eso la película es bastante clara: ese no puede ser el camino.

P. En un momento del filme se dice que el mayor enemigo de la verdad no es la mentira, sino el silencio. ¿Es la Iglesia el mayor enemigo de la verdad en estos casos?

R. Intentaría no generalizar con la palabra ‘iglesia’, porque engloba desde la jerarquía hasta los feligreses. Sin embargo, en las altas esferas se han adoptado prácticas claras de silenciar casos, quema de documentos, revictimización de los abusados… Aún así, también hay diócesis muy preocupadas que están haciendo cosas bien.

P. En su investigación, ¿encontró a alguien asimilable a Manuel en cuanto a la postura de transparencia que acaba adoptando?

R. No. De hecho, Merry me decía que el hecho de que alguien salga a la palestra de esa manera tenía un punto de ciencia ficción. Y sí, es como un cortocircuito dentro del sistema. Ha habido actos institucionales pidiendo perdón, recientemente en Perú, pero no conocemos a nadie que lo haya hecho a título particular como planteamos en la película.

P. ¿Cómo espera que la Iglesia reciba la película?

R. Gente de dentro que ha leído el guion lo ha recibido bien y ha aportado cosas. No es una película que pretenda ser irrespetuosa con la fe ni con los católicos; simplemente ponemos la lupa sobre la mala gestión de un problema interno de la institución. Después, la película sí la han visto ya varios creyentes, y no han expresado ninguna queja.

Alberto San Juan y Antonio Zafra, en 'La luz'. Foto: Andrea Martinez

P. El estreno coincide con la visita del Papa a España. ¿Ha sido intencionado?

R. Sí, consideramos que era un buen momento para insertarnos en la conversación actual sobre este tema. Merry, cuyo motor era la indignación, ya me dijo que quería que la película generase debate y tuviera relevancia y utilidad, que no se trataba de que fuese muy cerrada, experimental o arty. Si retrasábamos el estreno a diciembre, quizás la película ya habría llegado tarde a todo lo que está pasando ahora.

P. Manuel también apunta al celibato como una de las causas. ¿Cree que acabar con ello podría cambiar las cosas?

R. El personaje lanza esa idea y luego se corrige; esas contradicciones son deliberadas. La Iglesia es una institución patriarcal que debería revisarse, pero ser un abusador es algo mucho más profundo como para anclarlo únicamente al celibato, aunque obviamente el ámbito de represión sexual tiene algo que ver.

P. En términos de puesta en escena, ¿cómo dialoga esta película con el resto de su filmografía?

R. Conviven dos lenguajes. La primera parte es más estilizada, con trípode y steadycam, algo más cerca del thriller y de mi película anterior, Subsuelo. La segunda parte es más libre, con cámara al hombro y montaje discontinuo, recuperando el estilo más naturalista de La herida o La consagración... He buscado que convivan ambos estilos para reflejar las dos caras del personaje.

P. ¿Qué ha descubierto de Alberto San Juan?

R. Es un actor supertrabajador. Me sorprendió su entrega total; ensayamos muchísimo y él mismo me pedía probar cosas nuevas. Ha estado muy volcado y ha sido muy meticuloso.

P. ¿Cuál ha sido el gran reto?

R. Hacer una película sobre un tema tan sensible de la manera más rigurosa posible. También mantener la distancia justa, como un funambulista, sin caer en el sensacionalismo ni en lo contrario, manteniendo siempre la coherencia como faro.