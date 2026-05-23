Los Javis ganan el premio a mejor dirección del Festival de Cannes por 'La bola negra'

Cuando parecía que el palmarés de la 79 edición del Festival de Cannes ya estaba cerrado, Los Javis irrumpieron con La bola negra. Javier Calvo y Javier Ambrossi han ganado el premio a mejor dirección por La bola negra, inspirada en la obra inacabada homónima de Federico García Lorca, ex aequo con el cineasta polaco Paweł Pawlikowski por Fatherland.

En su discurso, Javier Ambrossi aseguró: "Al dirigir esta película, me preguntaba constantemente si estaba honrando a quienes me precedieron. Me di cuenta de que la única forma de honrar el sufrimiento, el silencio y la muerte de las personas LGTBQ+ que nos precedieron es asegurándonos de que las siguientes generaciones cuenten con una mayor libertad".

Javier Calvo añadió: "Nosotros hemos cambiado mucho haciendo esta película y espero que cambie a la gente. La bola negra es algo que llevamos dentro nuestra comunidad: un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio que tenemos y que se hereda de generación en generación y que no nos podemos quitar de dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que para cada generación la bola sea más pequeña y que el cine ayude a eso".

La bola negra, que cuenta tres historias entrelazadas de tres hombres homosexuales en tres épocas distintas, está protagonizada por Guitarricadelafuente, en su debut como actor, Carlos González y Milo Quifes, mientras que en papeles secundarios están Miguel Bernardeau, Lola Dueñas, Glenn Close y Penélope Cruz.

Hasta ahora, solo Luis Buñuel y Pedro Almodóvar habían logrado el premio al mejor director para el cine español en Cannes. Buñuel lo logró en 1951 por su aclamada película Los olvidados (1950) y Almodóvar en 1999 por Todo sobre mi madre.

Parece que esta vez el famoso "aplausómetro" del certamen no se equivocaba. La segunda película del tándem formado por Javier Ambrossi y Javier Calvo recibió durante su presentación una ovación de hasta 20 minutos, según la revista Deadline.

La película se estrenará en España en octubre y ya ha despertado un gran interés en el mercado internacional: Netflix ha adquirido sus derechos para Estados Unidos tras una puja de guerrilla con A24 y Mubi. De hecho, ha sido una de las grandes batallas de compra del festival, solo por detrás de Club Kid, de Jordan Firstman, que terminó en manos de A24 por 17 millones de dólares.

Los otros dos representantes de esta histórica edición de Cannes para el cine español, Sorogoyen y Pedro Almodóvar, se han ido de vacío. Aunque Javier Bardem estaba entre los favoritos, por su interpretación en El ser querido, finalmente el premio a mejor actor fue para los actores Emmanuel Macchia y Valentin Campagne por su interpretación en Coward, de Lukas Dhont.

Cristian Mungiu, Palma de Oro

Por su parte, el cineasta rumano Cristian Mungiu se ha alzado con la Palma de Oro por Fjord, un intenso drama rodado en Noruega que explora el choque cultural y moral entre una pareja de inmigrantes y el estricto sistema de servicios sociales nórdico.

Protagonizada por Sebastian Stan y Renate Reinsve, la película disecciona la incomunicación y la polarización de valores en la Europa actual a través de un conflicto familiar desgarrador, consolidando a Mungiu como uno de los grandes referentes del cine europeo contemporáneo al conquistar su segundo máximo galardón en Cannes, el primero fue dos décadas atrás por 4 meses, 3 semanas, 2 días (2007).

Mungiu aseveró que con esta película han "corrido un riesgo", el de "elevar la voz" frente a los peligros a los que estamos expuestos como sociedad y contar "cosas que la gente no se atreve a decir en público". "Las sociedades hoy están fracturadas, radicalizadas. Este filme es un compromiso contra toda forma de integrismo, es un mensaje de tolerancia, inclusión, empatía. Son palabras maravillosas que a todos nos gustan, pero hay que aplicarlas más a menudo", aseguró en su discurso.

El cineasta ruso Andréi Sviáguintsev, que lideraba las apuestas, ha ganado finalmente el Gran Premio con Minotauro, un potente retrato de la corrupción en la Rusia de Putin y la movilización para la guerra de Ucrania. Minotauro es el regreso del realizador ruso nueve años después de Sin amor, que recibió el Premio del Jurado de Cannes en 2017, y tras estar al borde de la muerte por covid, que le obligó a estar hospitalizado durante un año. Además, en 2014 Zviaguintsev se llevó el premio a Mejor Guion por Leviathan, donde también retrató a una Rusa moralmente devastada, donde la corrupción y el abuso de poder campan a sus anchas.

Un jurado en el que "cada uno es de su padre y de su madre", aseguró Almodóvar en la presentación de su filme, y que ha presidido este año, el director, guionista y productor surcoreano Park Chan-wook. El resto del jurado lo ha conformado la actriz Demi Moore, Ruth Negga, Laura Wandel, Chloé Zhao, Diego Céspedes, Isaach de Bankolé, Paul Laverty y Stellan Skarsgård.

Palmarés completo

Palma de Oro: Fjord, de Cristian Mungiu

Gran Premio: Minotauro, de Andréi Sviáguintsev

Premio a la Mejor Dirección: Javier Calvo y Javier Ambrossi por La bola negra / Paweł Pawlikowski por Fatherland.

Premio al Mejor Guion: Emmanuel Marre por Notre Salut

Premio del Jurado: The Dreamed Adventure, de Valeska Grisebach

Premio a Mejor Actriz: Virginie Efira y Tao Okamoto, por All of a Sudden, de Ryusuke Hamaguchi

Premio a Mejor Actor: Emmanuel Macchia y Valentin Campagne, por Coward

Premio a la Mejor Ópera Prima: Marie Clémentine Dusabejambo, por Ben'Imana.

Palma de Oro al Mejor Cortometraje: Los contrincantes, de Federico Luis.