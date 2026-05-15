'El amigo silencioso': una fábula sensorial y poética sobre la vida secreta de las plantas

¿Es El amigo silencioso una película sobre un árbol que quiere echar una canita al aire? Por absurdo que parezca, podría ser una de las lecturas finales de la película de la cineasta húngara Ildikó Enyedi (Budapest, 1955) si atendemos a la secuencia final. Se trata de un travelling en retroceso que nos muestra al ginkgo que se encuentra en el centro del relato en todo su esplendor otoñal, mientras suena una canción sexi, en la que Blixa Bargeld adapta un poema de Goethe.

Recuerda, salvando las distancias, a la típica escena final que nos obliga a replantearnos todo lo que hemos visto, como cuando en Sospechosos habituales se revela que el cojo Verbal Kint es en realidad el legendario criminal Kayser Söze. Aquí no hay una interpretación cerrada, pero algunos podríamos colegir que el árbol, una hembra que ha vivido aislada de su especie a lo largo de varios siglos, ha estado manipulando a varios personajes para colmar sus sensuales intereses.

Y es que El amigo silencioso parte de las investigaciones sobre la consciencia de las plantas. Además, el ginkgo es el único ser vivo a cuya historia se le otorga un cierre, ya que los arcos narrativos de los tres humanos involucrados en sus supuestos planes quedan truncados, sin resolución. Es decir, el impresionante espécimen era, al final, el protagonista de la historia.

El planteamiento, por tanto, no estaría tan lejos de la vilipendiada El incidente (2008), de Michael N. Shyamalan, en donde veíamos cómo el reino vegetal inducía a la humanidad al suicidio como venganza por el maltrato al que lo hemos sometido en los últimos siglos. Aquí hablamos de un solo árbol, pero que tiene también su propia agenda, o eso parece.

Sin embargo, las propuestas de Shyamalan y Enyedi no pueden ser más diferentes: si la del primero es un blockbuster apocalíptico involuntariamente cómico, la de la directora de La historia de mi mujer (2021) plantea una fábula sensorial y poética que sigue todos los postulados estéticos del cine de autor europeo más ambicioso.

La película está ambientada en una ciudad universitaria medieval de Alemania que cobija al mencionado ginkgo y se desarrolla en tres líneas temporales que se van intercalando. La primera, ambientada en 2020 y protagonizada por Tony Leung, actor fetiche de Wong Kar-wai, sigue a un neurocirujano de Hong Kong, especialista en la mente de los bebés, que se queda atrapado en el campus cuando se decreta el confinamiento por la pandemia de covid.

La segunda, que transcurre en los años 70, sigue a un joven que mantiene una ambigua relación con la chica con la que comparte una casa, que realiza un experimento con un geranio para tratar de encontrar un lenguaje para comunicarse con las plantas. La tercera aborda la historia de la primera mujer aceptada en el centro a principios de siglo, que acabará dedicándose a la fotografía botánica.

Luna Wedler, en 'El amigo silencioso'

Es este último hilo narrativo, rodado en blanco y negro, el eslabón más débil, pues resulta finalmente un compendio de tópicos sobre la experiencia femenina a principios de siglo. El de los 70 no deja de ser una especie de relato de iniciación de un chaval algo apocado, y es al que peor le sienta la falta de resolución. Mientras que el segmento protagonizado por Leung es el más interesante, sostenido por su inquietante relación con el conserje del recinto.

Película dispersa, que bordea también la comedia involuntaria –como en el viaje de mescalina–, es la poderosa apuesta visual de Enyedi lo que sostiene una propuesta que se alarga 145 minutos y a la que no le hubiera ido mal algo de tijera.