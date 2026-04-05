Zendaya, la actriz más ocupada de Hollywood: del regreso de 'Euphoria' a la esperada 'Odisea' de Nolan

"Solo espero que la gente no se canse de mí", bromeó Zendaya (California, 1996) durante la promoción de la película El drama, uno de los cinco proyectos que estrenará este 2026, tres de ellos junto a Robert Pattinson (incluidos Dune: Parte 3 y La Odisea). La intérprete, que debutó como tantas otras como chica Disney (Shake it Up, 2010-13), se ha consagrado como líder de la nueva hornada de actrices dispuestas a renovar Hollywood.

Adolescente drogadicta, tenista profesional, guerrillera, esposa en crisis; Zendaya salta con facilidad de taquillazos como la trilogía Dune (Denis Villeneuve) o el universo Spider‑Man a propuestas más autorales como Rivales (Luca Guadagnino), Malcolm & Marie (Sam Levinson) o Euphoria (2019-).

Es una de las intérpretes más cotizadas, pero no a cualquier precio, a la exposición constante de las campañas de promoción se suma ahora el ruido de su supuesto matrimonio secreto con Tom Holland, compañero de reparto en La Odisea y Spider‑Man, que ha aireado su vida privada, hasta ahora a buen recaudo. "Después de esto voy a desaparecer una temporada", avisaba en esa misma entrevista.

De momento, en España, el "año Zendaya" arranca este mes de abril con el regreso de Euphoria y se extiende a lo largo de todo el calendario: analizamos uno a uno los proyectos que la han convertido en la actriz más ocupada de Hollywood.

Euphoria, temporada 3

(HBO Max, 12 de abril)

Es una de las series más esperadas de 2026. La ficción de Sam Levinson vuelve después de un parón de cuatro años y retoma la historia de Rue (Zendaya), adolescente adicta, y su grupo tras un salto temporal que los sitúa ya fuera del instituto, lidiando con la resaca de sus decisiones y una vida adulta alejada del glamur de sus fantasías adolescentes.



En la nueva temporada, que se estrena en España el 12 de abril, veremos a Rue instalada en México, atrapada en trabajos precarios mientras intenta reunir dinero para saldar su deuda con Laurie, la camello que la introdujo en una red de narcotráfico de la que ahora le cuesta escapar.

Levinson ha descrito esta nueva (y probablemente última) temporada como un noir protagonizado por una exadicta que intenta reconstruirse y averiguar qué significa tener principios en un mundo corrupto, con el pasado (Jules, su familia, la deuda, la culpa) respirándole en la nuca.



Zendaya, que también ejerce como productora, se reúne en pantalla con Jacob Elordi, Sydney Sweeney y el resto de un reparto que se ha convertido en cantera de los nuevos rostros del cine y la televisión estadounidenses.

El drama

(29 de mayo)

Zendaya y Robert Pattinson protagonizan la nueva película del peculiar cineasta noruego Kristoffer Borgli (Dream Scenario, Sick of myself): una comedia romántica retorcida en la que una pareja a punto de casarse empieza a desmoronarse cuando, en la semana de la boda, salen a la luz secretos que cuestionan todo lo que creían saber el uno del otro.

Emma (Zendaya) es la empleada de librería con un secreto a cuestas, y Charlie (Pattinson), un aparente novio perfecto. Completan el elenco Alana Haim (Licorice Pizza), Mamoudou Athie (Archive 81), Hailey Gates, Zoë Winters (Succession) y la joven YaYa Gosselin.

La película, producida por el maestro indie del terror Ari Aster, se ha estrenado ya en Estados Unidos, pero tardará hasta mayo en llegar a España.

Zendaya ha definido el proyecto como "una comedia romántica que poco a poco se vuelve mucho más incómoda" y ha admitido que le resultó "refrescante y aterrador" romper con sus papeles de instituto para ponerse en la piel de una adulta que tiene que hacerse responsable de las mentiras sobre las que ha construido su vida sentimental.

La Odisea

(17 de julio)

Después de arrasar con Oppenheimer (2023), Christopher Nolan firma su proyecto más épico: La Odisea, adaptación del poema homérico sobre el largo viaje de regreso de Odiseo a Ítaca tras la guerra de Troya. La película llegará a España en julio, y promete o bien ser otro fenómeno cinematográfico u otro batacazo épico como lo fue para Ridley Scott Gladiator 2 (2024).

Con Matt Damon como Ulises y Anne Hathaway como Penélope, Zendaya encarna a Atenea, diosa de la sabiduría y protectora del héroe. Se reúne de nuevo con Tom Holland, en el papel de Telémaco, y Robert Pattinson, que da vida a Antínoo, , el más peligroso de los pretendientes que asedian el palacio durante su ausencia.

La película promete el habitual rompecabezas de Nolan en clave mitológica: juegos con el tiempo y una reflexión sobre la guerra, el regreso y la dificultad de reconocerse después de veinte años fuera de casa.

En las primeras entrevistas, Zendaya ha contado que le atraía la idea de interpretar a una diosa "que no deja de ser, en el fondo, una estratega" y que pensó en Atenea como "la directora invisible de una obra de teatro, alguien que mueve los hilos para que los demás encuentren su propio camino".

También ha dicho que le impresionaba entrar en un universo tan monumental como el de Nolan "desde un lugar casi espiritual, más de guía que de heroína".

Spider‑Man: Brand New Day

(31 de julio)

La película marca el regreso del Peter Parker de Tom Holland después del hechizo de No Way Home (2021): el mundo ha olvidado quién es, pero Spider‑Man sigue patrullando Nueva York en solitario, pero una misteriosa evolución de sus poderes y una nueva ola de crímenes lo obligan a enfrentarse por fin a las consecuencias de su pasado.

Ahí entra MJ, protagonizada por Zendaya, una estudiante del Massachusetts Institute of Technology que ya no recuerda a Peter y parece haber rehecho su vida sentimental. Aun así, ambos siguen estando conectados, mientras él decide si vuelve a desvelarle su identidad o la deja vivir sin el peso del superhéroe.

Dirigida por Destin Daniel Cretton y prevista en España para el 31 de julio, la película promete menos multiverso y más callejero, con villanos como Escorpión, la presencia de Punisher y un tono que debería permitir a Zendaya jugar a una MJ más adulta.

La actriz ha contado en varias entrevistas lo especial que ha sido volver al personaje, porque siente que ha podido "crecer dentro de esas películas" y que la relación con Tom Holland y el equipo hace que sean proyectos a los que regresa "como a casa, pero con personajes que ya no son los mismos".

Dune: Parte 3

(18 de diciembre)

La última adaptación de Denis Villeneuve de la saga de Frank Herbert, se centra en la segunda novela, El mesías de Dune: cuando Paul Atreides (Timothée Chalamet), convertido en líder mesiánico, debe lidiar con las consecuencias de la yihad desatada en su nombre.

En esta tercera entrega, el foco sobre el personaje de Zendaya, Chani, se intensifica: ya no es solo la guerrillera fremen que acompaña a Paul sino una figura clave para cuestionar la deriva fanática del mito y encarnar la mirada escéptica desde dentro del desierto.

En esta tercera entrega Zendaya volverá a compartir pantalla con Robert Pattinson, que se incorpora por primera vez al universo de Villeneuve como Scytale, un "danzarín rostro tleilaxu" capaz de cambiar de apariencia y principal antagonista del filme.

Para Zendaya, que en la primera película apenas aparecía y en la segunda tomó impulso, esta tercera parte funciona como la verdadera culminación del personaje, con más diálogo, más conflicto político y sentimental y la oportunidad de sostener grandes escenas de batalla.

La película, cuyo estreno en España está previsto para el 18 de diciembre, también supone un hito para la actriz, que ha pasado de ser chica Disney a coprotagonista de una de las trilogías de ciencia ficción más ambiciosas de la década.