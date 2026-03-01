Miriam Garlo, la intérprete sorda que ha ganado el Goya a la mejor actriz revelación

Miriam Garlo se ha alzado con el Premio Goya a la mejor actriz revelación por su papel en la película Sorda en la 40.ª edición de la fiesta del cine español. Se ha impuesto a Nora Hernández por La cena, Blanca Soroa por Los domingos, Elvira Lara por Los Tortuga y Llúcia García por Romería.

Sorda tiene su origen en un cortometraje homónimo estrenado en 2022 que indagaba en los temores y expectativas en torno a la maternidad de Garlo, sorda en la vida real. También entonces la dirección corrió a cargo de Eva Libertad, hermana de la actriz. Garlo le ha manifestado su agradecimiento: "Tu sensibilidad me protege".

En el largometraje por el que ha obtenido el reconocimiento, la actriz interpreta a Ángela, una mujer sorda que lleva una vida plácida con Héctor (Álvaro Cervantes), su pareja oyente. Pero cuando deciden ser padres, la protagonista verá cómo regresan las barreras de la discapacidad que parecían olvidadas, lo que afectará a su autoestima.

Garlo transmite delicadeza, carácter y desconcierto en un papel memorable. Sometida a escenas que exigen muy distintas intensidades emocionales, la actriz logra un trabajo enormemente equilibrado a partir de una soberbia contención.

Sorda, la cinta más arriesgada de las que aspiraban a la mejor película, se estrenó en el Festival de Berlín, donde se alzó con el premio del público de la sección Panorama. Poco después fue reconocida con la Biznaga de Oro en Málaga. El festival premió, además, a sus actores principales: Cervantes y Garlo, hermana de la directora.

La cineasta aseguró entonces: "Teníamos un miedo un poco amorfo a que la película no se entendiese". Nada de eso: Sorda caló desde el primer momento por la sensibilidad con la que se trata esta discapacidad.