Agnieszka Holland estrena 'Franz Kafka': “Era un conformista tímido y, a la vez, un revolucionario valiente”

Hay creadores cuyo nombre propio ha acabado por convertirse en calificativo, como ocurre con Orwell, Sade o Maquiavelo, y también con el del escritor al que Agnieszka Holland (Varsovia, 1948) dedica un ambicioso y fragmentario biopic: Kafka.

Frente al planteamiento más convencional que había adoptado en su anterior incursión en el género, centrada en Beethoven, la cineasta polaca apuesta en Franz Kafka, que llega a los cines el 30 de enero, por un camino abiertamente experimental.

La película desarticula la linealidad temporal y quiebra la cuarta pared, introduce collages visuales, alterna el blanco y negro con el color, incorpora material documental sobre el Museo Kafka y sobre los bares y tiendas de recuerdos que hoy explotan la figura del autor de El proceso, y salta entre épocas para dar cuerpo a sus textos.

Presentada a concurso en la sección oficial de la última edición del Festival de San Sebastián, la obra se erige en un tributo fiel a la vocación iconoclasta de su protagonista, haciendo dialogar sus denuncias socioeconómicas de principios del siglo XX con la actual mercantilización turística de su nombre y de su legado.

Pregunta. En Copying Beethoven (2006) optó por una estructura biográfica más clásica, mientras que aquí adopta un enfoque altamente experimental. ¿Qué motivó este cambio en el estilo narrativo?

Respuesta. Pensé que la personalidad y la vida de Franz Kafka no se prestaban a una narración biográfica tradicional y cronológica, y que tenía que buscar otra manera de mirar al escritor. Me sentí lo suficientemente libre para hacer algo que no fuera un biopic clásico y lineal.

»Más que una imagen final, la película es un proceso, una presentación de la vida y la obra del escritor polaco. Está hecha a partir de piezas sueltas y de distintas capas estilísticas y puntos de vista. Fue muy lúdico y muy inspirador hacerla, pero todo el tiempo estuvimos preocupados de si finalmente encajaría todo el material. Así que ahora depende del público decidir si lo hemos logrado.

P. La película incluye una dramatización del relato En la colonia penitenciaria. ¿Por qué decidió visualizar este texto en particular y de qué manera contribuye al retrato global de Kafka?

R. Quería dramatizar uno de sus relatos. En 1980, adapté El proceso para la televisión polaca y quedé bastante satisfecha con el resultado. Pero, en este caso, no tenía sentido insertar fragmentos de una novela, así que opté por un texto breve.

Idan Weiss interpreta a Franz Kafka

P. ¿Por qué ese texto?

R. Después de la Segunda Guerra Mundial, En la colonia penitenciaria se convirtió en un texto icónico que mostraba a Kafka como un profeta, alguien que había anticipado la deshumanización de la sociedad, las cámaras de gas y el Holocausto. Es un texto fundamental para entender el significado de este escritor, pero no solo en el ámbito literario, sino en el mundo en general.

»Además, me atraía el reto de adaptar uno de sus primeros relatos. Cuando se publicó, las reacciones del público fueron extremas: hubo gente profundamente perturbada y asustada, y otros llenos de admiración por su valentía. Yo quería provocar esa misma sensación en el espectador.

¿Demasiado?

P. La película tuvo su puesta de largo en San Sebastián y ya ha tenido su estreno en varios países. ¿Siente que lo ha logrado?

R. De hecho, cuando mostramos el primer montaje a las televisiones y a los distintos fondos que han financiado el largometraje, una parte de ellos reaccionó diciendo que era demasiado gráfica; otros, asegurando que era demasiado larga, que tendría que eliminar escenas o acortarla. Esa era exactamente la reacción que buscaba, y la que Kafka, de algún modo, perseguía también.

P. ¿Era Kafka un alborotador?

R. A diferencia de Arthur Rimbaud, un provocador nato contra la burguesía a quien retraté en Vidas al límite (1995), Kafka quería encajar en el mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, lo que veía y lo que sentía lo empujaban hacia una dirección completamente desconocida: una en la que no hay salvación ni respuestas fáciles, o quizá no hay respuestas en absoluto.

»Así que era a la vez un conformista tímido y un revolucionario increíblemente valiente. Y eso es algo que yo quería tocar de alguna manera.

P. En algunas secuencias, el largometraje adopta un formato documental, con figuras como las de la hermana, el médico, el tío y el padre de Kafka hablando directamente a cámara, como si ofrecieran un testimonio. ¿Cuál fue la idea que subyacía a esta elección?

R. Es algo que viene del falso documental. No soy la primera en ponerlo en práctica en la ficción. Hay incluso algunas producciones televisivas ambiciosas que han trabajado con ese recurso. Por ejemplo, House of Cards (Beau Willimon, 2013-2018), serie de la que dirigí algunos episodios. Quizá fue la primera vez en la que un personaje se gira hacia la cámara en una serie convencional. Así que sabía que podía funcionar.

»Una de las peores cosas para mí es tener que transmitir información, algo que se agrava cuando hablamos de un biopic. La información pesa mucho, y hay que dramatizarla, de modo que gran parte de la energía narrativa se va en encajar y dirigir esos datos.

Franz Kafka en la película

P. ¿Cómo acabó gestionando este tema de la información?

R. No quería perder tiempo con ella; quería mostrar más bien un mundo imaginario. Así que la información se transmite a través de distintos puntos de vista, que además muestran a los otros personajes y su relación con Franz Kafka. Se ve que todos lo quieren de algún modo, que todos desean lo mejor para él, y al mismo tiempo sienten una impotencia enorme porque no pueden ayudarlo.