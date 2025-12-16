Laxe no cree que vaya a ganar el Oscar con 'Sirat': "Es una película a contra corriente en estos tiempos de algoritmo"

Horas antes de saber si su película Sirat es una de las quince producciones preseleccionadas a mejor película internacional para los premios Óscar, el director gallego Óliver Laxe (1982, Paris) ha afirmado este martes que no cree que vaya a llevarse la estatuilla.

"Es una película muy a contra corriente en estos tiempos de algoritmo. No creo que vaya a ganar el Óscar, no, pero estoy muy contento porque ya he conectado con la gente", ha expresado Laxe durante la presentación de su proyecto Hu. Bailad como si nadie os viera, una instalación que ha diseñado para el Museo Reina Sofía.

El director se ha mostrado "muy tranquilo, muy en paz" en su carrera hacia los premios, pero también ha manifestado su satisfacción por haber cumplido el que considera su principal objetivo con esta película, que también ha sido nominada a dos Globos de Oro en las categorías de mejor película de habla no inglesa y mejor banda sonora original.

"He conseguido lo que quería, que era conectar con el público", ha afirmado con prudencia el cineasta, quien tampoco ha ocultado su ambición al matizar que lo ideal sería que Sirat "llegue lo más lejos posible".

El cineasta ha explicado que el éxito del filme, una historia sobre un padre y su hijo en busca de una hermana en el desierto de Marruecos, le ha proporcionado a su vez una mayor libertad creativa de cara a sus próximos proyectos

"Esto equivale a libertad. Cuanto más lejos llegue, más plantas tendrá el edificio de la próxima peli. Si 'Sirat' tiene 20 plantas y con ella me tiré desde la azotea, la próxima tendrá 200", ha afirmado quien confesó a EFE en una entrevista que le gustaría rodar en el futuro en el Amazonas.

Laxe ha insistido en que su escepticismo respecto a los Óscar responde a que Sirat no es “una película muy oscary”, según ha explicado al utilizar un anglicismo inventado por él mismo, sino una obra concebida al margen de las tendencias dominadas por los algoritmos.

Sobre su presencia en el Reina Sofía, ha asegurado que "en el fondo" es un artista plástico. "He logrado llevar al cine una manera de sentir las imágenes a través del cuerpo, de lo sensorial, de lo sinestésico y hacerlo hegemónico en el cine, lo cual creo que tiene mérito. Estar aquí es el sueño de cualquier artista", ha afirmado Laxe en la rueda de prensa en el Museo Reina Sofía, que ha tildado de "casa" y de "templo".

La instalación, que se podrá visitar hasta el próximo 20 de abril, ocupa las dos salas del Espacio 1 —que inaugura su nueva programación con esta muestra— y presenta en primer lugar una pirámide de altavoces, característica del mundo de las raves, con la que se busca preparar al cuerpo y a los sentidos antes de la sala principal, en la que hay tres proyecciones que muestran paisajes desérticos bajo el sol, como los de Sirat, con algunos de los actores bailando, entre los que destaca el español Sergi López.

"Es una idea muy buena tener una sala donde lenguajes diferentes promiscuen. El arte nace del choque de diferentes sensibilidades y lenguajes artísticos", ha explicado Laxe, que ha precisado que las imágenes de 'HU' surgen de una secuencia que se filma en el desierto y que es una "rave de verdad". "No es el cine que hace que la realidad se adapte, sino que es el cine el que se adapta a una realidad", ha apuntado.

El cineasta gallego Oliver Laxe, ante la instalación 'Oliver Laxe, HU/هُوَ. Bailad como si nadie os viera'. Foto: EFE/ Fernando Villar.

El cineasta ha elogiado el arte plástico, que conoció al infiltrarse en Bellas Artes en sus años de universidad, y ha compartido que su sensibilidad es "muy espacial", al igual que la de los "arquitectos o escultores", pero que se decantó por el cine porque "es alta cultura mezclada con cultura popular".

"Llevo años explorando y experimentando estas comunidades alternativas y viendo lo que tienen de sagrado, el ceremonial del baile, la relación con la herida, como un terapéutico para conectar con tu fuerza, con tu fragilidad, con tu herida", ha asegurado.

Junto a las imágenes de los actores bailando en una rave, Laxe ha añadido otras escenas que grabó en Irán hace diez años. "Es un país que me atrae mucho por su cultura. Son 5.000 años de excelencia en ese país y estuve filmando templos musulmanes o mezquitas", ha destacado.

La proyección dura aproximadamente 15 minutos y se reproduce en bucle acompañada del sonido que se despliega en varias capas entre los dos espacios de la exposición.

La muestra se acompaña de un programa en el Cine del Museo Reina Sofía que incluye una retrospectiva de la filmografía de Laxe y una carta blanca con cuatro películas escogidas por el cineasta, a partir de finales de enero de 2026.

En la retrospectiva se podrán ver los cortometrajes del cineasta como sus cuatro largometrajes: Todos vosotros sois capitanes (2010); Mimosas (2016), Lo que arde (2019) y Sirat (2025).

Según el Reina Sofía, la poética fílmica de Laxe se caracteriza por una profunda espiritualidad, una mirada contemplativa y una conexión íntima con la naturaleza y lo sagrado.

Sus películas, según la pinacoteca, exploran estados del alma, silencios, gestos mínimos y tensiones interiores dentro de una tradición cinematográfica que aúna misticismo y slow cinema.

Esta retrospectiva se acompaña de una carta blanca a Laxe, que ha programa cuatro películas para dialogar con su filmografía: Highway (1999), de Sergei Dvortsevoy; La isla desnuda (1960), de Kaneto Shindo; Las estaciones (1975), de Artavazd Peleshyan; y Tras-os-montes (1976), de Antònio Reis y Margarida Cordeiro.

En un plano más individual, Laxe ha reconocido que está empezando a sentir su siguiente película y ha desvelado que le gustaría escribir sobre Sirat y las dudas que ha tenido en torno al proyecto.

"Hay un material fotográfico que se ha filmado durante el rodaje y me gustaría mucho escribir sobre ello. Me gustaría hablar sobre esas dudas que he tenido porque me gusta escribir", ha manifestado.