El director Rob Reiner y su esposa Michele Singer, hallados muertos a puñaladas en su casa de Los Ángeles

El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, ha aparecido muerto este domingo en su casa de Brentwood (Los Ángeles) junto a su esposa, Michele Singer, de 68 años, quienes al parecer habrían sido apuñalados, informó la revista Variety.

De acuerdo con la publicación, que señaló que las muertes fueron confirmadas por los medios TMZ y People, son investigadas como homicidio, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Reiner es hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner.

Además, ganador de premios Emmy al mejor actor de reparto en una comedia en 1974 y 1978.

Rob Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, y estaba casado con Michele Singer desde 1989.

Alcanzó cierta fama por la serie 'Todo en familia' (1971), pero el éxito definitivo le llegó como director con películas como 'La princesa prometida' o 'Cuando Harry encontró a Sally'.

