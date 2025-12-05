'Golpes', una vuelta de tuerca al cine quinqui

Rafael Cobos (Sevilla, 1973) cuenta con una extensa y sólida trayectoria como guionista, en la que destaca su colaboración con el cineasta Alberto Rodríguez, con el que ha creado historias como Grupo 7 (2012), La isla mínima (2014), El hombre de las mil caras (2016), Modelo 77 (2022) y Los Tigres (2025), en donde el thriller se combina con una suerte de indagación en la memoria histórica.

Lo mismo ocurre también en Anatomía de un instante, la adaptación de la novela de Javier Cercas en formato serie que el tándem –al que se ha sumado en la escritura Fran Araújo– acaba de lanzar en Movistar Plus+.

Tras debutar en la dirección con otra teleficción, El hijo zurdo (2023), que adaptaba la novela de Rosario Izquierdo sobre una mujer que ve cómo su hijo es captado por un grupo neonazi, ahora Cobos se pone al frente de un largometraje en Golpes, que ha escrito junto a Fernando Navarro, en cuyo currículum encontramos películas como Verónica (Paco Plaza, 2017) o Segundo Premio (Isaki Lacuesta, 2024).

Quizá por ello encontramos en el reparto a los actores que interpretaban en este último filme al guitarrista y al batería de Los Planetas: Cristalino y Mafo, respectivamente.

Como decíamos, la trayectoria de Cobos suele girar en torno a la memoria histórica y Golpes no es una excepción. La película arranca con un prólogo en la posguerra, cuando dos niños ven cómo su padre, perteneciente al bando de los vencidos, es asesinado por la Guardia Civil en el entorno de Sevilla.

Un salto temporal nos lleva a 1982, año en el que el pequeño, Migueli (Jesús Carroza), convertido ya en un hombre, sale de la cárcel. Allí se ha enterado del lugar en que se encuentra la fosa donde fue enterrado su progenitor, pero necesitará reunir varios millones de pesetas para hacerse con el terreno y, así, poder encontrarlo y cerrar sus heridas.

Migueli reúne a su antigua banda y comienza a dar palos en bancos y joyerías para lograr su propósito. Son un grupo de adorables outsiders, entre los que encontramos a un yonqui, un transformista, un padre de familia numerosa y un padre primerizo, además de Angelitas (Teresa Garzón), una joven de actitud libertaria con la que Migueli inicia una apasionada relación.

Jesús Carroza y Teresa Garzón, en 'Golpes'

Sin embargo, el encargado de pararle los pies a la banda de atracadores será Sabino (Luis Tosar), el hermano de Migueli, que se ha convertido en un policía sin escrúpulos.

Estilizando el cine quinqui de José Antonio de la Loma y Eloy de la Iglesia, en una estrategia parecida a la de Las leyes de la frontera (Daniel Monzón, 2021), Cobos plantea de primeras un vertiginoso filme de atracos que va derivando en un drama familiar de cocción lenta.

Golpes destaca por la cuidada ambientación y por el duelo actoral entre Carroza y Tosar, que brillan en una secuencia donde el juego del gato y el ratón se suspende –como en la escena de De Niro y Pacino en Heat (Michael Mann, 1995)– para restablecer la conexión fraternal. Puede que el filme trate de abarcar demasiado, pero Cobos logra mantener el interés en otro thriller sólido que apuntala su trayectoria como creador.