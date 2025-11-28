'Singular', una indagación en el dolor que mira a 'Black Mirror' y al Bergman de 'Secretos de un matrimonio'

Diana (Patricia López Arnaiz) es especialista en inteligencia artificial. Compartía profesión con su expareja, Martín (Javier Rey), que vive apartado del mundo después de que el hijo de ambos falleciera repentinamente. En el año en que el niño hubiese cumplido la mayoría de edad, deciden reencontrarse para rendirle homenaje en la casa junto al lago en la que veraneaban.

De camino, Diana sufre un accidente; su vehículo choca contra un árbol mientras suena el I Don’t Like Mondays de The Boomtown Rats. Martín la rescata, ella no tiene ni un rasguño, y ambos se refugian en el que fue el hogar familiar mientras esperan ayuda.

La aparición de un joven que bien podría ser el hijo que perdieron hará que las certezas de Diana se tambaleen y empiece a preguntarse quién es ese chico que se hace llamar Andrea (Miguel Iriarte) o qué relación mantiene con Martín.

A lo largo de su primera hora de metraje, Singular discurre como una tragedia familiar minimalista, un melodrama contenido en el que los presupuestos de la ciencia ficción apenas parecen un pretexto para articular un misterio a propósito de la verdadera naturaleza de Andrea, en sintonía con la intriga que afectaba al Rick Deckard de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? de Philip K. Dick y, por extensión, de Blade Runner (Ridley Scott, 1982).

Sin embargo, llegados a ese punto, la película se quiebra y asume la forma de un loop que somete el argumento a un reinicio constante e inserta a los personajes en el interior de una lógica científica basada en el ensayo-error a la búsqueda de la cauterización del trauma que acecha a Diana.

La reflexión sobre la pérdida queda envuelta por una estética de la repetición que va modulándose paulatinamente mediante la introducción de dos sorprendentes voices over, la de Martín y la de Andrea, que invitan al espectador a interrogarse sobre su origen, a preguntarse quién cuenta esta historia y, en consecuencia, a regresar a partes anteriores del filme como la secuencia de apertura –el único plano subjetivo que encontraremos a lo largo de sus 100 minutos– que determina el punto de vista y condiciona la narración que se despliega ante nuestros ojos.

También resulta inevitable volver a la letra de I Don’t Like Mondays (“The silicon chip inside her head / get switched to overload”), a la iteración de determinados diálogos o al enrarecimiento sonoro inyectado por las disonancias musicales ideadas por Jon Agirrezabalaga y Ana Arsuaga (más conocida como Verde Prato).

Patricia López Arnaiz, en 'Singular'

Singular se coloca en una intemperie genérica por la que se pasean el Charlie Brooker de Black Mirror o el Ingmar Bergman de Secretos de un matrimonio (1973) –véase la importancia que el director Alberto Gastesi (San Sebastián, 1985) da tanto a la palabra como al uso del primer plano–, incluso un Almodóvar de colores desaturados y emociones limadas, todo para indagar sobre el dolor como parte inherente a la experiencia humana en un tiempo en el que nuestra conciencia ya solo es un eco.