'The Running Man': Edgar Wright diseña una cacería mortal que proyecta a Glen Powell como héroe de acción

Edgar Wright (Poole, Inglaterra; 1973) es sinónimo absoluto de diversión. Lo atestigua, sin duda, la impagable trilogía del Cornetto, con esos hilarantes acercamientos al terror zombie de Zombies Party (2004), al actioner de los 90 de Arma fatal (2007) y al cine de cataclismos e invasiones alienígenas de Bienvenidos al fin del mundo (2013), protagonizados por una clase media inglesa más interesada en tomarse una pinta que en lo que ocurre a su alrededor.

Pero también están cargadas de personalidad, imaginación y ritmo su traslación visual del cómic a la pantalla de Scott Pilgrim contra el mundo (2010) —ampliada con el sensacional anime Scott Pilgrim da el salto (2023)—, su maravillosa mezcla de musical y cine de atracos que es Baby Driver (2017), todavía su mejor película, y su thriller de terror Última noche en el Soho (2021).

Por primera vez, Wright converge con Stephen King en The Running Man, novela que ya había sido adaptada para la gran pantalla en los 80 en Perseguido (Paul Michael Glaser, 1987). Auténtico hito de los años dorados de los videoclubs, es hoy considerado un filme de culto por su capacidad para anticipar la era de los reality shows y el poder de manipulación de los medios y, por supuesto, por el carisma de un Arnold Schwarzenegger desatado como protagonista.

Después de películas como Battle Royale (Kinji Fukasaku, 2000) y Los juegos del hambre (Gary Ross, 2012) y series como El juego del calamar (Hwang Dong-hyuk, 2021-2025), puede que el survival horror ya no sorprenda tanto. Y, frente al filme de los 80 o la propia novela de King, que eran premonitorias respecto a la espectacularización de la sociedad o a los peligros de la inteligencia artificial, la sátira de esta The Running Man está condenada a agotarse en nuestro presente.

Aun así, Wright consigue facturar uno de los grandes blockbuster del año gracias al pulso frenético que le imprime al relato, a un lujoso diseño de producción para levantar el mundo distópico en el que se desarrolla la historia y por la rabia y la furia que le aporta al protagonista un magnético Glen Powell, estrella en ciernes gracias al éxito de la comedia romántica Cualquiera menos tú (Will Gluck, 2023), a sus trabajos con Richard Linklater y a la descacharrante serie sobre fútbol americano Chad Powers (2025), que él mismo ha escrito junto a Michael Waldron. Y, además, está rodeado por actores tan destacados como William H. Macy, Josh Brolin, Colman Domingo o Michael Cera.

Siendo más fiel a la novela que la versión previa de Glaser, The Running Man sigue a un trabajador en paro con conciencia de clase que, para salvar a su hija enferma, acaba compitiendo en el salvaje concurso que da título al filme: una competición mortal retransmitida en directo en la que los concursantes deben sobrevivir durante 30 días mientras son perseguidos por asesinos. Y, aunque Wright no brilla esta vez en el diseño de las escenas de acción, sí consigue mantener la adrenalina alta hasta su (tramposo) final.