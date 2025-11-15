David Trueba: "No somos mejores que nuestros padres, pero no podemos cometer los mismos errores"

¿Qué libro está leyendo?

Acabo de terminar Leonard and Hungry Paul de Rónán Hession y me ha gustado mucho.

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

Tristán encoge, de Florence Parry Heide, por la importancia que tuvo cuando lo leí de niño, acompañado por los dibujos de Edward Gorey.

Si no hubiera podido dedicarse a esto del cine y la literatura, ¿qué hubiera querido ser?

Periodista. Hubiera sido feliz haciendo un programa como Flor de pasión de Juan de Pablos en Radio 3, pero en lugar de sobre música, quizá sobre libros y películas.

Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ. ¿Por qué?

En lo personal, la noche de amor más apasionada de Nastassja Kinski. En lo social, la entrada a la universidad de los primeros estudiantes negros en Estados Unidos.

¿Cómo definiría el libro que acaba de publicar, Mi 69?

Es ese capítulo de la vida que casi nadie se atreve a reconocer: el agradecimiento a lo que estaba cuando llegaste y que sirvió de inicio en la senda que has recorrido.

Ha reconstruido la historia de su familia en un relato cargado de anécdotas. ¿Cómo ha logrado compilarlas?

Tardé en ir al colegio y las conversaciones con mi madre se quedaron en mi cabeza. Para algunos otros detalles he recurrido también a la memoria de mis hermanos. Ellos me agradecen que cumpla con el papel de recopilador.

Se suele decir que cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Sirve esto para el 69?

Tengo la sensación de que el tiempo es bastante circular y que tanto los problemas como los esplendores van y vienen. Y es injusto pensar que somos mejores que nuestros antepasados. Lo que no tiene perdón es que cometamos los mismos errores.

¿Cómo ha sido adaptar uno de sus propios libros en Siempre es invierno?

Mucho más difícil de lo que creía. Tuve que poner de acuerdo al escritor que era yo hace 15 años y al cineasta que soy ahora mismo. Pero al final se entendieron. Los dos cedieron un poco para permitir que novela y película sean dos cosas diferentes con una esencia idéntica.

¿Qué tipo de experiencia espera que viva el espectador con esta película?

Me gusta que considere a los personajes como alguien real con quien podrían haberse cruzado en la calle.

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.

El último disco de Big Thief y el primero de Tristán!

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido? ¿Diría, por cierto, que es la mejor que ha visto? ¿O es otra?

Me gustó mucho Querer y también Poquita fe, así que las vi despacio para disfrutarlas más.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Me gustaría mucho vivir en cualquiera con Groucho Marx, y no me gustaría demasiado en una de Yorgos Lanthimos.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal?

Dos veces. Una viendo bailar a Barýshnikov y otra en un paisaje del Ampurdán.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

La autopromoción constante en redes sociales.

Una obra sobrevalorada.

Si tenemos en cuenta lo poco que se lee El ruido y la furia de Faulkner, quizá lo que está sobrevalorado es la lista de libros más vendidos.

Un placer cultural culpable.

Sara Montiel. Una vez en México estuvieron a punto de detenerme y me salvó que el policía era fanático de ella. Le dije que la conocía en persona y era estupenda.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido?

Una de pinturas de Joaquín Risueño. Me parece uno de los grandes pintores españoles de nuestro tiempo.

España es un país…

Situado en el extremo sur de Europa y en el extremo norte de África. Es decir, un enclave perfecto.