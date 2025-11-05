Premios Forqué: 'Los domingos', 'Maspalomas', 'Sirât' y 'Sorda', nominadas al mejor largo de ficción

Un momento de 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa

La organización de los Premios Forqué ha anunciado este miércoles los finalistas de su 31.ª edición, que se celebrará el sábado 13 de diciembre en el recinto ferial de Madrid, IFEMA.

Conocidos coloquialmente como los premios de la industria, estos galardones son convocados por EGEDA, la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales, y suponen el arranque de la temporada de premios cinematográficos en España.

En esta edición aspiraban a premios un total de 357 producciones. De todas ellas, las que competirán finalmente por alzar el Forqué a Mejor Largometraje de Ficción son Los domingos (Alauda Ruiz de Azúa), Maspalomas (José María Goenaga y Aitor Arregi), Sirât (Oliver Laxe) y Sorda (Eva Libertad).

Las candidatas a Mejor Serie de Ficción son Anatomía de un instante (Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez), Animal (Víctor García León), la segunda temporada de Poquita Fe (Pepón Montero y Juan Maidagán) y Pubertat (Leticia Dolera).

En las categorías interpretativas para largometrajes, Ángela Cervantes (La Furia), Miriam Garlo (Sorda), Nora Navas (Mi amiga Eva) y Patricia López Arnaiz (Los domingos) son las nominadas en Mejor Interpretación Femenina. En Mejor Interpretación Masculina los finalistas son Alberto San Juan (La cena), Álvaro Cervantes (Sorda), José Ramón Soroiz (Maspalomas) y Mario Casas (Muy lejos).

Asimismo, los galardones actorales para series cuentan con las finalistas Candela Peña (Furia), Carolina Yuste (La canción), Esperanza Pedreño (Poquita Fe) e Ingrid García-Jonsson (Superestar) en Mejor Interpretación Femenina en Series de Ficción; y a Álvaro Morte (Anatomía de un instante), Javier Cámara (Yakarta), Luis Zahera (Animal) y Raúl Cimas (Poquita Fe T2) en su equivalente masculino.

El galardón a la Mejor Película Latinoamericana del Año, se disputará entre Belén (Dolores Fonzi), La misteriosa mirada del flamenco (Diego Céspedes), La ola (Sebastián Lelio) y Papeles (Arturo Montenegro).

Al premio al Mejor Largometraje Documental concurrirán 2025. Todos somos Gaza (Hernán Zin), Eloy de la Iglesia. Adicto al Cine (Gaizka Urresti), Flores para Antonio (Isaki Lacuesta y Elena Molina) y Tardes de soledad (Albert Serra).

En Mejor Largometraje de Animación competirán Bella (Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco), Decorado (Alberto Vázquez), El tesoro de Barracuda (Adrián García) y La luz de Aisha (Shadi Adib).

Al galardón a Mejor Cortometraje Cinematográfico optan las producciones Ángulo muerto (Cristian Beteta), El cuento de una noche de verano (María Herrera) y Una cabeza en la pared (Manuel Manrique), mientras que el Premio al Cine y Educación en Valores cuenta con Enemigos (David Valero), Los domingos (Alauda Ruiz de Azúa), Maspalomas (José María Goenaga y Aitor Arregi) y Sorda (Eva Libertad) como nominadas.