Luciano Berriatúa, restaurador de 'Nosferatu', Premio Nacional de Patrimonio Cinematográfico

Luciano Berriatúa ha sido galardonado con el Premio Nacional de Patrimonio Cinematográfico y Audiovisual, correspondiente al año 2025, a propuesta del jurado reunido hoy. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha decidido conceder este galardón a Luciano Berriatúa “por su incansable, coherente y entusiasta dedicación a la recuperación y difusión de películas y del material documental que las acompaña”.

Así mismo, ha destacado el desarrollo, a lo largo de su vida, de “una extensa y coherente trayectoria profesional, dedicada a la preservación, restauración, investigación, docencia y difusión del patrimonio cinematográfico, tanto español como internacional”.

El jurado “valora especialmente su dilatada labor en la recuperación de obras fundamentales del cine mudo, su participación activa en procesos de restauración patrimonial a través de instituciones como Filmoteca Española, Filmoteca de Catalunya o la Fundación Murnau-Stiftung, así como su compromiso constante con la difusión del cine restaurado”.

Igualmente, “reconoce su papel como formador de nuevas generaciones en el ámbito de la conservación audiovisual, y su relevante aportación bibliográfica y académica, que ha contribuido a enriquecer el conocimiento histórico, técnico y cultural del patrimonio cinematográfico”.

En definitiva, el jurado ha puesto en valor “la labor de Luciano Berriatúa por su esfuerzo constante y su compromiso con la conservación del patrimonio cinematográfico y audiovisual que ha contribuido significativamente a la protección y difusión de la historia y la cultura cinematográfica”.

El premio reconoció en sus ediciones pasadas a Ana Marquesán, a Ferrán Alberich y a Ramón Rubio Lucía.

Luciano Berriatúa (Madrid, 1949) ha cultivado una carrera multidimensional que abarca desde la producción cinematográfica (incluyendo cine animado), la dirección, la dirección de fotografía, pasando por la restauración, la investigación académica y la docencia.

Su primera restauración importante fue Fausto (F.W. Murnau, 1926) dentro del Proyecto Lumiere de la Unión Europea. Especialista en la obra de Murnau, Berriatúa restituyó también al mundo una copia lo más perfecta y próxima al original de Nosferatu, película estrenada en 1922 y que casi desaparece por el pleito que interpuso Florence Stoker, viuda del autor de Drácula, contra el productor Albin Grau por plagio.

La sentencia obligaba a destruir todas las copias de la película, pero algunas sobrevivieron. Trabajando cual alquimista, recombinando partes y elementos perdidos por filmotecas y archivos, Berriatúa consiguió devolver al vampiro tal y como lo presentó Murnau.

Su trabajo, además de volver a dar vida a grandes películas del pasado, indica de forma definitiva la importancia de una investigación documental exhaustiva y rigurosa para apoyar y justificar las decisiones de restauración. En este ámbito, destaca su restauración de Campanadas a medianoche (O. Welles, 1965), presentada en el Festival de Venecia en 2009.

Desde los años 90, Berriatúa ha estado colaborando con diferentes archivos fílmicos a nivel nacional e internacional, desde Filmoteca Española y Filmoteca de Catalunya a la Fundación Murnau-Stiftung. Entre sus aportaciones más recientes, hay que reseñar la del complejo proceso de restauración de Érase una vez…, proyecto que duró varios años (2014-2022), por la dificultad de recuperar sus colores originales.

Autor de numerosos libros y artículos especializados sobre cine, teoría, historia, restauración, etc., ha sido profesor de restauración y dirección cinematográfica en universidades de prestigio como la Universidad París 8, y actualmente en Córdoba y en la Escuela Elías Querejeta.

En 2017 recibió en San Sebastián el premio Kresala Zinekluba.

El jurado ha estado presidido por Ignasi Camós Victoria, director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura, y como vicepresidenta ha actuado Valeria Camporesi, directora de la Filmoteca Española.

Como vocales han actuado Daniel Sánchez Sala, a propuesta de Surcos. Asociación de Estudios Cinematográficos; Daniel Sánchez López, a propuesta de AEC (Asociación Española de Directoras y

Directores de Fotografía); Nuria Aidelman Feldman, a propuesta de la editorial Athenaica; Ramón Rubio Lucia, galardonado en la convocatoria de 2024; y Maite Conesa Navarro, Jara Yáñez Sancho y Fernando Lara Pérez, a propuesta del ICAA.