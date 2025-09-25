De Schwarzenegger a los jefes de Marvel y DC: las mejores clases magistrales en San Diego Comic-Con Málaga

Málaga se ha apuntado un nuevo tanto, uno de los más importantes, en su ya larga estrategia de promoción internacional: ser la primera ciudad del mundo en organizar una edición de la emblemática Comic-Con de San Diego fuera de Estados Unidos.

El Ayuntamiento de Málaga aunó esfuerzos con la Junta de Andalucía y no cejaron en su empeño hasta conseguirlo. La noticia llegó el mes de marzo y ya se ha hecho realidad. Hoy arranca la San Diego Comic-Con Málaga, con 80.000 metros cuadrados en el Palacio de Ferias y Congresos de la ciudad y sus alrededores y concebido como "un parque temático experiencial", según sus organizadores.

Serán cuatro días de encuentros y sesiones de firmas y fotos con estrellas del cine, las series, el cómic, el videojuego y el cine de animación, además de talleres, coloquios, partidas de juegos de mesa y de videojuegos, proyecciones de películas y otras actividades pensadas para entretener a los 100.000 visitantes que pasarán por allí, procedentes de una veintena de países.

Entre todas las actividades, destacamos las clases magistrales de los invitados más relevantes que compartirán con el público anécdotas de sus carreras y los secretos de sus procesos creativos, ya sean delante o detrás de una cámara, en la mesa de dibujo o frente a una pantalla de ordenador.

El "desafío total" de Arnold

Empezamos con el invitado de honor del evento, Arnold Schwarzenegger. La leyenda del culturismo y del cine de acción (con sus incursiones en la comedia, no lo olvidemos) no solo recibirá los vítores del público y los agasajos de Francisco de la Torre, Juanma Moreno y otras autoridades locales, sino que también dará una clase magistral el último día, el domingo 28.

Titulada Total Recall: la masterclass de Arnold Schwarzenegger, en ella el protagonista de películas como Desafío Total, Conan, Predator, la saga Terminator o Un padre en apuros charlará sobre su trayectoria en el cine. O quizá sobre su etapa como gobernador de California, sobre su rutina de gimnasio a los 78 años, sobre sus desavenencias con Trump o sobre lo que él quiera, que para eso es Schwarzenegger.

Otras caras conocidas

El evento contará con otras caras conocidas del mundo del cine y las series. Este jueves, en una mesa redonda sobre personajes de moral dudosa, participarán Aaron Paul, el inolvidable Jesse de Breaking Bad; el galés Luke Evans, Drácula en Drácula Untold y Gastón en la versión de carne y hueso de La bella y la bestia; y Pedro Alonso, Berlín en La Casa de Papel.

Aaron Paul como Jesse Pinkman en la serie 'Breaking Bad'

En otro coloquio sobre mujeres guerreras, también este jueves, participan Gwendoline Christie, la corpulenta y leal Brienne de Tarth de Juego de Tronos; Dafne Keen, la joven actriz que interpretó a X-23 en Logan y que ha participado en Deadpool y Lobezno y The Acolyte; y Natalia Dyer, conocida por su papel en Stranger Things.

Entre los actores de renombre internacional destacan también Norman Reedus y Melissa McBride, protagonistas de The Walking Dead: Daryl Dixon, quienes participarán en un panel dedicado a la serie junto con Eduardo Noriega, Óscar Jaenada, Hugo Arbués y Candela Saitta.

Los capos de Marvel y DC

C. B. Cebulski, editor en jefe de Marvel Comics desde 2017, explicará cómo se dirige una de las editoriales más importantes del noveno arte y hablará sobre su trabajo en equipo junto a autores colaboradores de la casa, como Elena Casagrande, Peach Momokoi, Carmen Carnero, Pepe Larraz, Sara Pichelli y Luciano Vecchio, que compartirán coloquio con él.

Por su parte, Jim Lee, presidente, editor y director creativo de DC Comics, fue artista antes que directivo. Reconocido por su trabajo en X-Men y Batman: Susurro, ofrecerá una sesión exclusiva de dibujo en directo, donde dará vida a personajes icónicos mientras responde preguntas del público.

Dibujar con los grandes

En varias clases magistrales y coloquios, autores destacados como Laura Pérez (Nocturnos), Emma Ríos (Anzuelo) o Pepo Pérez (El vecino) hablarán sobre su proceso creativo. Dave Dorman, legendario ilustrador de series como Star Wars, enseñará paso a paso cómo hacer una portada épica para atraer la atención de los lectores, y la japonesa Peach Momoko, ilustradora estrella de Marvel y autora de Demon Days, enseñará en directo su manera de trabajar, dibujando sobre la marcha frente a los asistentes a su masterclass.

Viñetas de 'Anzuelo', de Emma Ríos (ed. Astiberri)

Paco Roca en la gran pantalla

Paco Roca, Premio Nacional en 2008 por su novela gráfica Arrugas, es uno de los autores más importantes del cómic español. Varias de sus obras han sido adaptadas al cine, en versión animada en el caso de la mencionada Arrugas y con imagen real las de La casa, El tesoro del Cisne Negro y El abismo del olvido.

Roca explicará el sábado cómo se trabaja para pasar un cómic a la gran pantalla y qué cosas cambian o permanecen en ese trasvase. Le acompañarán Rodrigo Terrasa, coautor de El abismo del olvido, y Alex Montoya, director de su adaptación y de La Casa.

Cómo vivir del cómic

Una gran pregunta que se hacen todos los aficionados al noveno arte que empiezan a hacer sus pinitos sobre la mesa de dibujo. Aunque, como revela el Libro blanco del cómic en España, vivir de ello es harto complicado en nuestro país, no es del todo imposible. Incluso es posible acabar dibujando para el mercado norteamericano (donde sin duda se cobra más que aquí).

Es el caso de Belén Ortega (Wonder Woman), Javi Fernández (Nightwing), Fran Galán (The Mandalorian), Aneke (DC Bombshells) y Dani Sampere (Wonder Woman), que revelarán el domingo los retos y claves para triunfar en la industria.

El mayor experto en Ibáñez

El periodista, ensayista y crítico de cómics Jordi Canyissà, gran estudioso del padre de Mortadelo y Filemón, es autor del libro Ibáñez. El maestro de la historieta y del prólogo de Los 200 primeros casos de Mortadelo y Filemón, de los que hemos dado cuenta anteriormente en El Cultural.

Junto a la hija del añorado historietista, Núria Ibáñez, repasará su legado y presentará la exposición inmersiva dedicada al autor, que incluye una actividad con gafas de realidad aumentada.

Viñetas de 'Mortadelo y Filemón' publicadas en el n.º 1404 de 'Pulgarcito' (Editorial Bruguera, 31 de marzo de 1958). Probablemente la primera historieta de la serie que dibujó Ibáñez.

Las mil máscaras de Batman

Así se titula esta actividad en la que Jim Lee (presidente de DC Comics), Matt Fraction (Batman: The Brave and the Bold), Jorge Jiménez (Batman) y Jeph Loeb (Batman: Silencio) se sumergen en los mitos, máscaras y significados del Caballero Oscuro y en cómo el personaje ha ido evolucionando a lo largo de las décadas para mantenerse vivo y atractivo para las nuevas generaciones de lectores.