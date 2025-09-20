José Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián: "El cine español está en su mejor momento"

¿Qué libro está leyendo?

Acabo de terminar un libro muy bello y muy triste, Tamayura de Yasunari Kawabata. Y ahora estoy con La uruguaya, de Pedro Mairal, porque Salvatierra me encantó.

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

Escritos corsarios, de Pasolini, o Contra las patrias, de Fernando Savater, han sido importantes en diferentes momentos de mi vida.

Si no hubiera podido dedicarse al cine, ¿qué hubiera sido?

Me hubiera gustado dedicarme a la educación.

Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ. ¿Por qué?

La caída del Muro de Berlín, porque fue un momento de mucha esperanza, aunque luego no se cumplieron todas las expectativas. He tenido la suerte de poder ver el final de la dictadura de Franco y el final de ETA.

¿Cuáles son los ingredientes perfectos de una buena programación de un festival de cine?

Variedad y calidad. Y también un puntito de sorpresa.

¿Cómo son las grandes estrellas de Hollywood en la distancia corta?

Personas preocupadas por los mismos temas que nos preocupan a todos: la familia, la salud, el devenir del mundo... Aunque no soy nada mitómano, reconozco que algunas me han parecido maravillosas, como Glenn Close, Sigourney Weaver y Monica Bellucci.

¿Usted, que ve tanto cine español, cuál es su opinión del momento que atraviesa?

Por calidad y variedad, el mejor de los últimos 40 años. Además, no es algo que digamos solo en España. Se ve en la repercusión que tenemos también en los grandes festivales. Este año hemos tenido dos películas en competición en Cannes y estoy convencido de que el año que viene como mínimo habrá otras dos. Llegan trabajos de Almodóvar, Sorogoyen, Serra… y alguna sorpresa. Nuestra asignatura pendiente es que el público español vaya a las salas con más asiduidad.

En su opinión, ¿qué debe tener una Concha de Oro?

Me gusta que sea una película que tenga repercusión internacional y que, si es posible, sea original, una propuesta que apueste por nuevos caminos en lo audiovisual.

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.

Ninguno, pero un disco que podría ponerme en bucle sería cualquiera de los Chapters de Gato Barbieri.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido? ¿Diría, por cierto, que es la mejor que ha visto? ¿O es otra?

Últimamente Anatomía de un instante, de Alberto Rodríguez. Me parece muy buena. Soy muy fan de Crematorio o de la primera temporada de True Detective. Pero no veo demasiadas, me quitan mucho tiempo y no me sobra.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

No me quedaría a vivir dentro de ninguna película. Pero me entusiasman Viridiana, de Buñuel; Fresas salvajes, de Bergman; Mi vecino Totoro, de Miyazaki, Gertrud, de Dreyer o cualquier película de Ozu.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal?

No, nunca.

Una obra sobrevalorada

2001: una odisea del espacio, de Stanley Kubrick (¡jajajaja!).

Un placer cultural culpable.

Ningún placer cultural me parece culpable.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido? Impresiones...

Voy a ver cada cierto tiempo las Pinturas negras de Goya al Prado. Me parecen increíbles.

España es un país...

Maravilloso, lleno de comunidades/pueblos/naciones (que cada uno elija la palabra que quiera) diversos. Todos juntos somos mejores, pero tenemos que seguir aprendiendo a convivir, aprovechando lo que tenemos en común, pero respetando lo que nos hace únicos y diferentes a cada uno de nosotros. Cuanto más viajo y conozco otros países, más me gusta España y más admiro a sus ciudadanos y ciudadanas.