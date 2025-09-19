Enamorarse con GPS: Colin Farrell y Margot Robbie se embarcan en una comedia romántica fría y artificial

Si este verano Materialistas (Celine Song) nos enseñaba lo gélido que podía ser hoy el mundo de las citas, Un gran viaje atrevido y maravilloso, que se estrena este viernes, da la bienvenida a un otoño amoroso igual de frío.

Esta comedia romántica, dirigida por el cineasta coreano Kogonada, también se centra en la búsqueda del amor, esta vez la de dos solteros, Sarah (Margot Robbie) y David (Colin Farrell), que se conocen en la boda de un amigo común.

Almas solitarias, acostumbradas a viajar solos, que por capricho del destino terminan en la misma excéntrica agencia de alquiler de coches, que parece ser en realidad una agencia matrimonial encubierta.

Embaucados por una divertida comercial (Phoebe Waller-Bridge siempre es un acierto), los protagonistas ponen su destino en manos de un GPS programado para juntarles.

Ahí da comienzo un viaje fantasioso que les llevará por diferentes etapas de su vida: desde la difícil infancia de Sarah, con un padre ausente y una madre enferma, hasta los secretos familiares de David, quien creció siempre sobreprotegido y entre algodones.

Ese mágico regreso al pasado les brinda una oportunidad para reconciliarse con su presente e incluso con su futuro.

Así, Un gran viaje atrevido y maravilloso sigue la estela de comedias románticas que han utilizado la fantasía para hablar de esas segundas oportunidades solo alcanzables en la ficción, como Una cuestión de tiempo (Richard Curtis, 2013) u ¡Olvídate de mí! (Michel Gondry, 2004), la cual Seth Reiss, guionista de esta nueva película, habrá visto un par de veces más de la cuenta.

Pero la química que desprenden dos raritos como Kate Winslet y Jim Carrey juntos no se puede comparar a la que Farrell y Robbie, guapos simétricos, tienen en pantalla.

Sarah, el personaje interpretado por Margot Robbie, encarna todos los clichés que habitualmente endosan al personaje masculino: atormentada por su pasado, canalla, infiel y poseedora de una falta de compromiso que se justifica bajo la excusa de "No quiero hacerte daño".

Esa inversión de roles podría resultar original, pero en la práctica limita la capacidad interpretativa de Robbie, que no puede entregarse ni con la visceralidad de Yo, Tonya (Craig Gillespie, 2017) ni con la autoparodia de Barbie (Greta Gerwig, 2023).

Colin Farrell y Margot Robbie en 'Un gran viaje atrevido y maravilloso'.

La perorata de Sarah, lejos de incomodar aburre, recordando demasiado a ese "Solo soy una mujer jodida que busca su propia paz mental" que repetía constantemente Winslet.

Solo que aquí ese discurso resulta todavía más vacío, porque la complejidad de Un gran viaje atrevido y maravilloso no alcanza, ni de lejos, la altura del retorcido guion de Charlie Kaufman en ¡Olvídate de mí!.

David, por su parte, goza de la simpatía del soltero afable y con relativa buena relación familiar —con algún que otro secreto—que busca asentar cabeza, tras varios trompicones sentimentales.

Farrell resulta encantador en gran parte de la cinta, especialmente cuando debe ponerse en los zapatos de su yo quinceañero, protagonista del musical del instituto.

Sin embargo, su ágil enamoramiento parece otro más de los decorados de la película que en vez de ser acogedor, solo consigue dejarnos calados de esa lluvia a la que invocan continuamente los protagonistas.

Es difícil encontrar la sencillez con la que Kogonada se proclamó la nueva cara del cine independiente estadounidense con Columbus (2017) o Despidiendo a Yang (2021), donde probó suerte en el terreno de la ciencia ficción.

Tanto, que no parece descabellado pensar en que Un gran viaje atrevido y maravilloso, en la que no ha participado en el guion, no es más que un mero encargo.

Los silencios diegéticos de la naturaleza son ahora canciones románticas y los cuidados planos construidos con visión arquitectónica se han convertido en anuncios para cubrir marquesinas de autobús. Su mano parece haberse diluido entre tanto azúcar.