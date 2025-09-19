Claves de San Sebastián: el doblete de Alberto Rodríguez, el regreso de Guerin y el protagonismo de Gaza

Antonio de la Torre y Bárbara Lennie en 'Los Tigres', de Alberto Rodríguez. Foto: Julio Vergne

Dos tazas de Alberto Rodríguez

Tres años después de Modelo 77, Alberto Rodríguez regresa a San Sebastián con dos propuestas de altísimo interés. A concurso presenta la película Los tigres, con Antonio de la Torre y Bárbara Lennie como protagonistas: un thriller dramático sobre un buzo de talento extraordinario que, tras un accidente, pierde el trabajo y se introduce en el mundo del narcotráfico.

El cineasta andaluz también estrenará la serie Anatomía de un instante, adaptación del libro de Javier Cercas sobre el golpe del 23-F.

Más españoles a por la Concha

Como en la icónica En construcción (2001), un barrio de Barcelona –entonces el Raval, ahora Vallbona– protagoniza la nueva película de José Luis Guerin. Historias del buen valle conecta las transformaciones urbanas con los desvelos humanos en un documental de creación con el sello personal del director madrileño.

'Historias del Buen Valle', de José Luis Guerin

Y, tras el éxito de Cinco lobitos (2022) y la serie Querer (2024), Alauda Ruiz de Azúa compite con Los domingos, retrato de una joven que decide contra viento y marea hacerse monja de clausura. Por su parte, José Mari Goenaga y Aitor Arregi presentan Maspalomas, la historia de un jubilado que, al abandonar las Islas Canarias para entrar en una residencia de ancianos en el País Vasco, vuelve a ocultar su homosexualidad.

Propuestas fuera de concurso

El cine español también brillará fuera de concurso. Agustín Díaz Yanes proyectará Un fantasma en la batalla, sobre una guardia civil infiltrada en ETA durante una década, con Susana Abaitua como protagonista.

El maestro del terror Paco Plaza se pasa a la tragicomedia con La suerte, serie codirigida con Pablo Guerrero, sobre un torero en crisis (Óscar Jaenada) que sueña con recuperar la gloria perdida con el taxista David (Ricardo Gómez) como amuleto.

Ricardo Gómez y Oscar Jaenada en 'La suerte'

Daniel Sánchez Arévalo regresa al terreno de la comedia sentimental con Rondallas, que sigue a una banda de música tradicional en un pueblo gallego azotado por la tragedia.

Además, dos propuestas con sello vasco: Karmele, de Asier Altuna, sobre el regreso a España de una exiliada durante la Guerra Civil; y Bocas de cielo, de Koldo Almandoz, sobre una expolicía que vuelve a la acción para enfrentarse a sus demonios.

Desembarco francés

San Sebastián siempre está atento al cine francés, y este año no es una excepción. Arnaud Desplechin compite con Dos pianos, sobre un músico que se reencuentra con su antigua mentora y con un viejo amor. Claire Denis aspira a la Concha de Oro con Le cri des gardes, un drama social ambientado, como tantas de sus películas, en África.

'Dos pianos'

Joachim Lafosse presenta Six jours de ce printemps-là, evocación nostálgica de un verano adolescente. Alice Winocour mostrará Couture, una visión amarga del mundo de la alta costura parisina con Angelina Jolie.

Fuera de concurso, Juliette Binoche atraerá todos los flashes al presentar In-I In Motion, documental que recrea una performance realizada en medio mundo con el artista Akram Khan. Y François Ozon proyectará en Perlak El extranjero, adaptación de la novela de Albert Camus.

Brillo de Hollywood

Las estrellas americanas aportarán el glamour con mayúsculas. Jennifer Lawrence, a sus 35 años, será la ganadora más joven de la historia del Premio Donostia. Presentará Die, My Love, drama en el que interpreta a una mujer casada con Robert Pattinson que sufre depresión posparto.

Jennifer Lawrence, en 'Die, My Love'

Russell Crowe protagoniza Nuremberg, lujosa reconstrucción de los juicios a los jerarcas nazis, dirigida por James Vanderbilt. Matt Dillon, por su parte, mostrará su segunda película como director, El gran Fellove, sobre el mítico músico cubano.

Estrellas europeas

Tras el enorme éxito de Cónclave (2024), el alemán Edward Berger desembarca en la sección oficial con Ballad of a Small Player, en la que Colin Farrell interpreta a un ludópata perdido en Macao.

Agnieszka Holland compite con Franz, retrato del célebre escritor Franz Kafka. Desde la República Checa llega Ungrateful Beings, drama familiar dirigido por el esloveno Olmo Omerzu.

Grandes autores en Perlak

La sección Perlak, escaparate de lo mejor de otros festivales, reunirá a nombres imprescindibles. Por ejemplo, la Nouvelle Vague de Richard Linklater, sobre el rodaje de Al final de la escapada de Godard.

'Nouvelle Vague', de Richard Linklater

Olivier Assayas mostrará El mago del Kremlin, con Jude Law interpretando a Putin. Y el brasileño Kleber Mendonça Filho traerá El agente secreto, nueva distopía misteriosa tras Bacurau (2019).

Gaza, ¿protagonista?

Tras las protestas en Venecia y la polémica por el no León de Oro para La voz de Hind Rajab, la película se verá en Perlak. No acudirá la directora, Kaouther Ben Hania, pero sí los actores, en una visita de alto voltaje.

El festival ha emitido un comunicado condenando el “genocidio” en Gaza y acusando al gobierno de Israel de “masacres inimaginables”. En un otoño festivalero marcado por la tensión política, la tragedia promete “calentar” San Sebastián.