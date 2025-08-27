Pedro Almodóvar vuelve a reclamar al Gobierno que rompa relaciones con Israel "en repulsa por el genocidio"

El director Pedro Almodóvar posa en la alfombra roja de los premiados en los Premios Feroz 2025, en Pontevedra. Foto: Eduardo Parra / Europa Press

El cineasta manchego Pedro Almodóvar insiste en reclamar al Gobierno de España que rompa relaciones con Israel. Esta vez lo ha hecho a través de un vídeo publicado en la cuenta de Instagram de su productora, El deseo.

"Pido a nuestro Gobierno que rompa relaciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo con el Estado de Israel en repulsa por el genocidio que está llevando a cabo con el pueblo gazatí a los ojos del mundo entero", ha dicho el director de películas como Volver o La ley del deseo.

El mensaje, además, aludía a un destinatario concreto: Pedro Sánchez. "También le pido a nuestro presidente que trate de convencer a todos nuestros aliados europeos para hacer lo mismo y que se unan a esta repulsa", ha añadido.

Por último, Almodóvar ha persuadido a los seguidores de la cuenta a participar en la campaña #AccionesYa. "Si tú también tienes una pregunta o petición que hacer, grábate, usa el hashtag #AccionesYa y etiqueta a @artistasconpalestina", ha concluido.

Esta reclamación llega un año después de la carta que, como él, firmaron decenas de figuras vinculadas al arte como la escritora Alana S. Portero, la actriz Victoria Luengo, el presentador Andreu Buenafuente y la compositora e intérprete Rozalén. En aquella instancia se solicitaba al presidente que tomara "medidas urgentes para imponer un embargo integral de armas a Israel".

Los firmantes expresaron su preocupación "por la grave situación de opresión y violencia que sufre el pueblo palestino bajo el genocidio y régimen de apartheid y ocupación israelí". Además, en junio de este año el cineasta volvió a sumarse a esta iniciativa junto a 1.800 escritores, editores, cineastas y trabajadores de la cultura en general, que promovieron un comunicado "para pedir colectivamente que se detenga el genocidio en Gaza".

"Hacemos una llamada urgente a nuestros gobiernos y a la comunidad internacional para que presione y exija el cese inmediato de esta masacre, e imponga un embargo activo de armas a Israel", rezaba el texto. Y en el mismo se añadía: "Del mismo modo, pedimos la inmediata liberación de los rehenes retenidos aún por Hamás y condenamos los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023".

Las protestas contra las intervenciones militares en Gaza han cobrado fuerza también en el Festival de Cine de Venecia, incluso antes del arranque del programa, que tiene lugar este miércoles. El colectivo Venice4Palestine (V4P), que engloba a profesionales, periodistas y activistas del sector cinematográfico italiano, ha demandado la retirada de la invitación al festival a Gal Gadot y a Gerard Butler, a quienes reprochan haber participado en 2018 en una gala para recaudar fondos para el ejército israelí.

En una carta firmada por cientos de personas, entre las que se encuentran los cineastas Marco Bellocchio, Alice Rohrwacher, Matteo Garrone, Abel Ferrara o Toni Servillo, se convoca una manifestación para el próximo sábado 30 de agosto, que recorrerá la lujosa isla veneciana en la que transcurre el certamen.

La organización de la Mostra ha respondido asegurando que "siempre", desde sus inicios en 1932, el certamen ha sido "un lugar de debate abierto y sensible a las cuestiones más urgentes de la sociedad y del mundo".

Desde V4P han tachado esta respuesta de "descorazonadora" porque ni siquiera menciona a Palestina o a Israel. En todo caso, el director del festival, Alberto Barbera, ha incluido en la sección oficial un filme que aborda directamente el conflicto, La voz de Hind, de la directora tunecina Kaouther Ben Hania. Se trata de una cinta que reproduce la voz real de una niña atrapada en un coche en medio de un ataque israelí en Gaza, registrada en la llamada de auxilio que realizó a los servicios de emergencia.