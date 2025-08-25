Verónica Echegui ha muerto a los 42 años. La actriz se dio a conocer por su papel protagonista en la película Yo soy la Juani, por la que recibió una nominación a los Premios Goya en la categoría de mejor actriz revelación.
Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
La Academia del Cinema Catalán lamenta la muerte de Verónica Echegui
La Academia del Cinema Catalán ha expresado su pesar por la muerte de Verónica Echegui, destacando que la actriz, galardonada en dos ocasiones con un premio Gaudí, deja "una huella imborrable en el cine español de las dos últimas décadas".
NOTÍCIA 📰| Mor l'actriu Verónica Echegui, guardonada en dues ocasions als Premis Gaudí
L'actriu madrilenya Verónica Echegui (1983-2025) ha mort aquest diumenge als 42 anys, deixant una empremta inesborrable en el cinema espanyol de les darreres dues dècades.
Lucía Etxebarría: "Belleza sobrenatural y conversación inolvidable"
La escritora Lucía Etxebarría ha compartido su consternación tras la muerte de Verónica Echegui a los 42 años. "Todavía estoy en shock… No me puedo creer que haya fallecido con solo 42 años. Con toda la vida por delante", ha escrito, recordando la belleza y la chispa de conversación de la actriz en los momentos que coincidieron.
Hubo una época en la que me l encontraba con Verónica Echegui a todas horas. No sé si porque también salía por el centro o porque vivía por allí. Llamaba la atención por su belleza sobrenatural, pero también por su conversación.
Normalmente las actrices son muy cuidadosas a la…
Última hora y reacciones | Verónica Echegui fallece tras luchar contra un cáncer
Verónica Echegui ha fallecido a causa de un cáncer, así lo ha confirmado la agencia EFE.
"Llevaba ingresada desde finales del mes de julio en el Hospital 12 de Octubre a causa de un cáncer", han señalado desde la agencia.
Carla Antonelli: "Tan joven y tan buena actriz, qué pena"
"Veronica Echegui, tan joven y tan buena actriz, qué pena. Fallece a los 42 años, entre sus innumerables trabajos “Yo soy la Juani” DEP", mostraba sus condolencias la política Carla Antonelli.
Veronica Echegui, tan joven y tan buena actriz, qué pena. Fallece a los 42 años, entre sus innumerables trabajos "Yo soy la Juani" DEP
Última hora y reacciones | Juan Diego Botto muestra sus condolencias
El actor Juan Diego Botto reconoce estar "en shock por la pérdida de la gran actriz Verónica Echegui".
En shock por la pérdida de la gran actriz Verónica Echegui. Una enorme pérdida para nuestro cine. Abrazo inmenso a sus familiares y amigos.
Euprepio Padula: ¡Qué pena más grande!
"¡Qué pena más grande! Muere la actriz Verónica Echegui. Abrazos a amigos y familiares", compartía el periodista y escrito Euprepio Padula.
¡Qué pena más grande!
Muere la actriz Verónica Echegui.
Abrazos a amigos y familiares.
Juan Diego Botto: "Una enorme pérdida para nuestro cine"
"En shock por la pérdida de la gran actriz Verónica Echegui. Una enorme pérdida para nuestro cine. Abrazo inmenso a sus familiares y amigos", señalaba en su cuenta de X, Juan Diego Botto, actor y director argentino nacionalizado español.
En shock por la pérdida de la gran actriz Verónica Echegui. Una enorme pérdida para nuestro cine. Abrazo inmenso a sus familiares y amigos.
Los padres de Verónica Echegui y su último novio, Álex García, rotos de dolor tras su muerte
Durísimo revés el que ha vivido este lunes, 25 de agosto de 2025, el mundo del cine tras la muerte -inesperada por desconocida- de una de las actrices más laureadas del cine y la televisión: Verónica Echegui.
Verónica llevaba una línea mediática muy clara: que se hablara de ella sólo por su trabajo. Era, en general, poco amiga del papel couché cuando éste tenía que ver con abordar cuestiones de su vida sentimental y personal.
La 2 despide a Verónica Echegui
"Hoy despedimos con profunda tristeza a la actriz Verónica Echegui, una voz única y valiente en el cine y la televisión", publicaba la cuenta oficial en X, antes Twitter, de La 2.
💔 Hoy despedimos con profunda tristeza a la actriz Verónica Echegui, una voz única y valiente en el cine y la televisión.
Con 42 años, nos deja demasiado pronto. En este clip, la escuchamos reflexionar sobre los pros y contras de una profesión que vivía con absoluta entrega.
Bibiana Fernández: "Actriz admirada y una mujer maravillosa"
Bibiana Fernández ha expresado en Instagram su conmoción por la muerte de Verónica Echegui: "No tengo palabras… actriz admirada y una mujer maravillosa. No éramos amigas, pero coincidir con ella era siempre una alegría", escribió la actriz, que confesó haberse enterado de la noticia mientras pasaba unos días en Madrid.
Fernando Tejero despide a Verónica Echegui: "Querida Verónica, descansa en paz"
El actor Fernando Tejero ha expresado en redes sociales su profunda tristeza por la muerte de Verónica Echegui, a los 42 años. "Querida Verónica, descansa en paz. Tristeza enorme. Buen legado dejas, como actriz y como persona. Suerte trabajar contigo y conocerte", escribió, recordando con cariño a su compañera y amiga.
La última entrevista de Verónica Echegui: "Tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento"
El periodista Martín Bianchi Tasso recupera la particular reflexión que hacía la actriz hace unos meses en la revista Fotogramas: “Creo que esta sociedad se ha esforzado mucho en que tengamos miedo a la muerte. Yo, más que miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento”, expresaba en plena campaña de promoción de su último proyecto.
Abre la capilla ardiente de Verónica Echegui entre mensajes de incredulidad en el mundo del cine
La capilla ardiente de Verónica Echegui, fallecida a los 42 años, ha abierto este lunes en el Tanatorio de la Paz (Alcobendas). Compañeros del cine y la televisión se acercan consternados a darle su último adiós. "Es que no nos lo creemos", expresó Paco León, mientras la familia pidió "discreción y respeto" en este momento de duelo.
Antonio Banderas: "Hoy el cine está de luto"
El actor malagueño ha mostrado sus condolencias tras el fallecimiento de la actriz.
Hoy el cine español está de luto por el fallecimiento de Verónica Echegui.
Mi pésame a su familia, amigos. 🙏
María Castro se despide de Verónica Echegui
La actriz gallega se ha expresado a través de sus redes sociales con una publicación dedicada a Verónica Echegui.
"Noticias que te dejan helada y te vuelven a recordar que estamos de paso... Muchísima fuerza a su familia, amigos y a toda la gente que la quería y admiraba, que éramos muchos", ha compartido.
La Comunidad de Madrid lamenta el fallecimiento
El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha lamentado el fallecimiento de la actriz madrileña Verónica Echegui a los 42 años.
"Nos ha dejado muy pronto", ha escrito el consejero en una publicación en la red social 'X', en la que ha señalado sentir una "profunda tristeza" por la pérdida de una "actriz de casta".
La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, también ha expresado su pesar en la misma red social, donde ha calificado a Echegui como "una mujer listísima y talentosa".
"La entrevisté un par de veces. Era una mujer listísima y talentosa que amaba su profesión. Es una noticia terrible. Un abrazo a todos los que la querían. Descanse en paz", ha publicado.
Dani Martínez reacciona
A través de su cuenta de Instagram, el actor y humorista Dani Martínez ha dedicado una publicación tras el fallecimiento de la actriz.
La SGAE muestra sus condolencias
"Un abrazo a los familiares y amigos de nuestra socia, la actriz, directora y guionista Verónica Echegui. ¡Que la tierra te sea leve, Verónica!", ha escrito la SGAE a través de X.
🎥Un abrazo 🫂a los familiares y amigos de nuestra socia la actriz, directora y guionista #VeronicaEchegui. ¡Que la tierra te sea leve, Verónica ! D.E.P.
copyright📷 web Verónica Echegui
El Ministerio de Cultura se pronuncia
La Academia de Cine, así como el Ministerio de Cultura se han pronunciado a través de X tras el fallecimiento de la actriz.
"Deja una gran huella en nuestra cultura con una trayectoria de más de dos décadas en las que ha dado vida a personajes que siempre recordaremos. Descanse en paz", ha comentado el Ministerio de Cultura.
Desde el Ministerio de Cultura lamentamos el fallecimiento de Verónica Echegui.
La actriz deja una gran huella en nuestra cultura con una trayectoria de más de dos décadas en la que ha dado vida a personajes que siempre recordaremos. Descanse en paz.
-
Miguel Ángel Muñoz: "Qué triste día, te admiraba mucho"
El actor Miguel Ángel Muñoz, quien dio vida a personajes en Mis adorables vecinos o Un paso adelante, ha dedicado un mensaje a Verónica Echegi a través de su cuenta de X: "Me impactó mucho tu trabajo en “Yo soy la Juani” y te admiraba mucho. Hoy me quedo de piedra con que te hayas ido. Mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos más cercanos", ha expresado a sus seguidores.
Me impactó mucho tu trabajo en "Yo soy la Juani" y te admiraba mucho.
Hoy me quedo de piedra con que te hayas ido.
Que triste día hoy 💔
Mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos más cercanos 🙏🏼
DEP #veronicaechegui