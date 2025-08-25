El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha lamentado el fallecimiento de la actriz madrileña Verónica Echegui a los 42 años.

"Nos ha dejado muy pronto", ha escrito el consejero en una publicación en la red social 'X', en la que ha señalado sentir una "profunda tristeza" por la pérdida de una "actriz de casta".

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, también ha expresado su pesar en la misma red social, donde ha calificado a Echegui como "una mujer listísima y talentosa".

"La entrevisté un par de veces. Era una mujer listísima y talentosa que amaba su profesión. Es una noticia terrible. Un abrazo a todos los que la querían. Descanse en paz", ha publicado.