Detienen durante varias horas al guionista escocés Paul Laverty por apoyar a la asociación Palestine Action

La actriz Claire Rodgerson, el director Ken Loach, el guionista Paul Laverty, la productora Rebecca O'Brien y el actor Dave Turner en la 77.ª edición de los BAFTA. Foto: Ian West / PA Wire / dpa

El guionista escocés Paul Laverty, conocido por ser el autor de los guiones de las películas de Ken Loach, ha sido acusado de terrorismo por su apoyo a la asociación Palestine Action, recientemente declarada organización terrorista por el Gobierno británico.

Según se ha podido saber, el también marido de la cineasta española Icíar Bollaín fue detenido durante varias horas en Edimburgo por llevar puesta una camiseta en la que se podía leer: "Genocidio en Palestina, es hora de actuar".

La declaración como organismo terrorista no impidió que muchas personalidades del mundo de la cultura británica siguieran mostrando su apoyo a la organización. La autora del superventas Gente normal Sally Rooney recibió una advertencia de las autoridades británicas por sus reconocidas intenciones de apoyar económicamente a la institución propalestina.

A la escritora le siguieron el director Ken Loach y el propio Paul Laverty, quienes también hicieron pública su solidaridad con el organismo. La productora del cineasta, Ken Loach Sixteen Films, compartió en sus redes una imagen en la que se podía ver a Loach y a Laverty vistiendo la mencionada camiseta en apoyo a la asociación, lo que ha desembocado en la detención.

Desde el pasado julio, mes en el que el gobierno de Keir Starmer anunció la ilegalización de Palestine Action, cientos de personas han sido detenidas por mostrar apoyo a la organización.

Según ha hecho saber el propio Laverty tras su puesta en libertad, tendrá que ir a juicio el próximo 18 de septiembre.