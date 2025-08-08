'Los Futbolísimos' vuelven a las salas: "En España, el cine familiar parece la apuesta más segura"

Si el escritor Roberto Santiago hubiese escrito las Mil y una noches aún seguiríamos enumerando la cantidad de cuentos de la tradición árabe que recoge el libro; más que de un millar hablaríamos de un millón. "El caudal de creatividad de Roberto es inagotable", señala Miguel Ángel Lamata, director de la primera y segunda entregas de la inabarcable colección de libros juveniles que Santiago le ha dedicado a Los Futbolísimos.

Este viernes, Los Futbolísimos 2: El misterio del tesoro pirata llega a las salas con un aroma más de saga juvenil que de secuela. Las dos películas de Lamata recorren el amplio universo literario de Santiago y si ambos, director y escritor, quisieran mantener este ritmo en algún momento llegaría la adaptación número 25, y quién sabe si más. "Con el capitán Santiago, yo al fin del mundo. Seríamos muy felices haciendo la tercera película", manifiesta Lamata.

Si hay algo que caracteriza las dos adaptaciones cinematográficas de Los Futbolísimos es un humor que se dirige tanto a los niños como a los adultos, según dice el también director de Nuestros amantes: "Muchas de las películas de entretenimiento que se hacen son para niños o para nuestro niño interior. Piensa en la franquicia de James Bond, es un filme para pasarlo bien y va orientada a lo juvenil".

La secuela de Lamata está protagonizada, cómo no, por Pakete y sus compañeros del Soto Alto FC, una pandilla inseparable cuyo pacto de amistad se verá amenazado por una estafa inmobiliaria. Su pueblo está sumido en la ruina y si no actúan pronto se quedarán sin campo donde jugar. Además, para seguir en la liga intercentros tendrán que ganar al equipo de Los Justos, capitaneados por una niña un tanto "pirata" y rebelde.

Joaquín Reyes, Carmen Ruiz, William Miller y Norma Ruiz siguen liderando el elenco de cómicos-adultos que se amplía con nombres como Arturo Valls, Miguel Ángel Muñoz o Miguel Maldonado. Pero sobre el terreno de juego la cosa ha cambiado bastante desde 2018. Esta vez Nicolás Rodicio se ata las botas del protagonista, Pakete, junto a un Soto Alto FC renovado tras el lesivo e imparable avance de los años.

Hacer cine infantil es, en cierto modo, volver a mirar el mundo como lo hace un niño: con fascinación, curiosidad y muchas veces con impaciencia. El ritmo narrativo al que están acostumbradas las nuevas generaciones —también sus padres— es bastante más acelerado que antes.

A diferencia de otros cineastas, este es un lugar donde Lamata se siente especialmente cómodo: "Me da pánico aburrir, hay que tener una fantástica razón para que una película se acerque, no te digo a las dos horas y media, sino a las dos horas incluso".

Pero ¿cómo se trabaja con un niño? Para que su cámara captase la mirada pensativa y profunda de los muchachos iraníes, Kiarostami, por ejemplo, recurría a plantearles problemas matemáticos a sus pequeños actores naturales. Mientras el chiquillo miraba a la nada pensando en cómo resolverlo, el director iraní encapsulaba su expresión dentro de la ficción y le daba el sentido que él quisiese.

En Los Futbolísimos 2 este tipo de trucos no son necesarios, pues su elenco infantil está compuesto por toda una generación de actores y actrices juveniles que comprenden exactamente los límites de sus personajes.

Joaquín Reyes y Arturo Valls. Foto: Filmax.

Lamata no necesita utilizar técnicas ingeniosas para poner en marcha la acción. Lo más importante no es ni que los niños se parezcan a sus personajes, ni su creatividad innata, sino más bien que no tengan miedo a ser ellos mismos. Para el director, una de las claves de estas comedias, así como de la saga de libros de Roberto Santiago, es rejuvenecer a los adultos y hacer un poco más mayores a los niños.

Mientras que el cine español se hunde en la escasez de la taquilla de verano, el cine familiar aún sigue erigiéndose como un oasis seguro para las productoras. "En España, a nivel industrial, el cine familiar parece la apuesta más segura", afirma Lamata. Los estrenos de verano como Padre no hay más que uno 5, Voy a pasármelo mejor o Campamento Garra de Oso apoyan esta teoría.