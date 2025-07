Crítica de 'Superman': una película vibrante y luminosa que entretiene y emociona

Con el cine de superhéroes atravesando su momento más bajo en décadas, debido -entre otras cosas- a un exceso de producción que ha acabado agotando a los espectadores, llega a las salas un nuevo Superman para reiniciar el Universo Cinematográfico de DC. Y lo que en principio no parecía una idea demasiado estimulante, se acaba revelando como todo un acierto que incluso nos reconcilia con el género.

¿Es una obra maestra? ¿Es un filme que reinvente el cine de superhéroes? No, es simplemente una película divertida, con un toque excéntrico, que entretiene y emociona. Algo que la anterior versión del Hombre de Acero de Zack Snyder estuvo lejos de alcanzar. De hecho, el director de Watchmen (2009) lo convirtió en un personaje atormentado, amenazante y antipático, una propuesta oscura que solo convenció a unos pocos.

Por contra, James Gunn, que escribe y dirige esta película titulada simplemente Superman, ha apostado por recuperar la versión más luminosa del personaje, aquella que en el cine popularizó Christopher Reeve en filmes como Superman. La película (1978) de Richard Donner o Superman II (1980) de Richard Lester.

Sin embargo, el cineasta no cae en un servilismo referencial -que fue lo que en gran medida arruinó la versión de Bryan Singer de 2006-, sino que aporta su personalísimo toque al personaje, una mezcla de humor irreverente y gamberro, un ritmo vibrante y mucho corazón en el diseño de los personajes. Todo ello estaba ya en películas como las tres entregas de Guardianes de la Galaxia que dirigió para Marvel o, ya en DC, en El escuadrón suicida (2021) o en la serie El Pacificador (2022).

Gran parte del éxito de esta nueva Superman está en el trío protagonista. David Corenswet, actor bastante desconocido hasta ahora, entrega un Superman encantador y vulnerable, que ilumina la pantalla en cada aparición. Rachel Brosnahan es la Lois Lane más carismática y cautivadora desde la Margot Kidder de las pelis de los 80.

Nicholas Hoult, por su parte, da vida a un Lex Luthor superinteligente y amenazante, pero también inseguro, un genio de la industria tecnológica a lo Mark Zuckerberg que sufre unos enormes celos por la adoración que recibe su archienemigo por parte de los ciudadanos de Metropolis.

Que lo mejor del filme sean las conversaciones que mantienen Superman/Clark Kent y Lois Lane en la intimidad de un apartamento, dando lugar a un delicioso tira y afloja y derrochado química, nos habla del cuidado que ha puesto Gunn en el guion y en la construcción de los personajes, algo refrescante en un género en el que los departamentos de efectos digitales suelen ser los que parten y reparten el bacalao. Aquí funcionan de manera perfecta, pero están al servicio de la historia.

Nicholas Hoult es Lex Luthor

James Gunn nos presenta al hombre volador en un mundo muy parecido al nuestro, pero en el que los superhéroes o metahumanos aparecieron hace 300 años. Superman ya lleva tres décadas en la tierra, e incluso lleva saliendo unos meses con Lois, por lo que el director renuncia acertadamente a narrarnos un origen del personaje que ya conocemos demasiado bien.

El arranque establece ese estilo algo excéntrico que le imprime Gunn al filme, con el perro Krypto salvando a nuestro héroe tras haber sido derrotado por primera vez y arrastrándolo a su guarida de la Antártida, donde unos robots parlantes -la estética retrofuturista salpica todo la producción- se encargan de curarle a través de la energía del sol.

Probablemente solo Gunn, que ya convirtió a un mapache y a un esqueje en los reyes de la función en Guardianes de la Galaxia, podía hacer que Krypto, un perro con capa y enormes problemas de disciplina, funcionara en pantalla. Pero no solo funciona, sino que de alguna manera su aparición marca el tono del filme. En cualquier caso, Krypto es solo uno de una magnífica camarilla de secundarios.

Entre ellos, destaca un hilarante grupo de superhéroes, conformado por Linterna Verde, un Nathan Fillon con un ridículo peinado a cacerola, Mr. Terrific (Edi Gathegi) y Hawkgirl (Isabella Merced), que ayudan a Superman a combatir contra amenazas alienígenas, interdimensionales y monstruos varios. Ellos son, junto a los colegas de Clark Kent en el Daily Planet, la base del humor de Superman, un factor importante en el filme pero que evita caer en las tonterias de los Vengadores de Joss Whedon.

Krypto y Superman

Tanto este peculiar equipo de superhéroes de bajo perfil como el propio dilema que atraviesa Superman en la película, si debe permanecer leal a sus padres kryptonianos o a la humanidad que le ha acogido, traen a la mente la reinterpretación que hizo del personaje Robert Kirkman en Invencible, aunque sin dramas ni la ultraviolencia que teñía de sangre las viñetas. Gunn, en cambio, ha manifestado que su referencia para la película era la serie All Star Superman, escrita por Grant Morrison y dibujada por Frank Quitely entre 2005 y 2008.

En definitiva, Superman es un gran entretenimiento, un filme que no da respiro, ocurrente, sensible y magnético. Y eso, aunque debería ser la norma en el cine de superhéroes, no ha sido tan habitual en los últimos años.

La única duda que plantea el filme tiene más que ver con el futuro del Universo Cinematográfico de DC, que Warner ha puesto en manos de James Gunn como CEO artístico y del que este filme es la primera piedra. Es difícil imaginar cómo otros cineastas y personajes podrán amoldarse al tono tan personal que el director imprime en esta versión del Hombre de Acero, en especial un Batman al que siempre le ha ido más la gravedad.