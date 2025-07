'Elio': un rutinario homenaje a la ciencia ficción ochentera con el que Pixar no logra solventar sus problemas

Pixar sigue sin dar con la tecla. En la última década ha estrenado 14 películas, pero ninguna de ellas ha logrado alcanzar la maestría creativa y el impacto emocional de sus primeros trabajos, títulos como Toy Story (John Lasseter, 1995), Buscando a Nemo (Andrew Stanton, 2003), Los increíbles (Brad Bird, 2004), Ratatouille (Brad Bird, 2007), Wall-E (Andrew Stanton, 2008) o Toy Story 3 (Lee Unkrich, 2010).

Es cierto que Del Revés 2 (Inside Out 2) (Kelsey Mann, 2024), que llegó a las salas el pasado año, fue un éxito tremendo. La película se convirtió en el filme de animación más taquillero de la historia -aunque la acaba de desbancar la película china Ne Zha 2 (Jiaozi, 2025)-, pero en realidad no pasaba de ser una aventurilla poco inspirada, cuya recaudación se explica por su condición de secuela.

Algunos de los filmes precedentes a Del Revés 2 (Inside Out 2), como Elemental (Peter Sohn, 2023), Lightyear (Angus MacLane, 2022) y Onward (2020), no cumplieron las expectativas en la taquilla, mientras que los tres filmes más brillantes en los últimos años de la compañía del flexo se estrenaron directamente en Disney Plus+ por culpa de la pandemia: Soul (Pete Docter, Kemp Powers, 2020), Luca (Enrico Casarosa, 2021) y Red (Domee Shi, 2022).

Elio, que llega este viernes a las salas españolas, tampoco ha funcionado a su paso por los cines de Estados Unidos. Con 20,8 millones de dólares en su primer fin de semana, es el peor estreno de la historia de Pixar, y está lejos de rentabilizar sus 150 millones de presupuesto. No parece que el filme vaya a remontar a lo largo de las próximas semanas.

Pero, ¿qué falla en Elio? Lo cierto es que la película no es un desastre, y hasta cierto punto tiene su gracia, pero tampoco sorprende. La sensación es estar ante un refrito de otras producciones de Pixar. Y parece que la compañía tampoco ha tenido demasiada fe en su creación, ya que la campaña publicitaria ha sido, cuanto menos, discreta.

Además, es público que el proyecto atravesó varias crisis. La película iba a estar dirigida en solitario por Adrian Molina, uno de los responsables de Coco (2017), y aunque su nombre se ha mantenido en los créditos, parece que acabó siendo sustituido por Domee Shi -directora de Red (2022)- y Madeline Sharafian. Esto provocó varios retrasos en la producción, con diversas reescrituras del guion, lo que se nota en el resultado final.

Elio, en cualquier caso, funciona como un alocado homenaje a la ciencia ficción de los 70 y 80, con Encuentros en la tercera fase (1977) y E. T. El extraterrestre (1982) de Steven Spielberg como grandes referentes. La película está protagonizada por el Elio del título, un niño que ha perdido trágicamente a sus padres.

Elio y Glordon

Vive con su tía Olga (a la que le presta su voz Zoe Saldaña, la única estrella de Hollywood que participa en el filme), una militar de la Fuerza Aérea que ha renunciado a su sueño de ser astronauta para cuidar a su sobrino. Elio siente por ello que es una carga para Olga y cree que ya no encaja en su mundo. Obsesionado con los extraterrestres, buscará la forma de contactar con ellos para ser abducido y viajar a otro lugar donde quizá encuentre su sitio.

Y este leitmotiv para un filme de animación, el de encontrar tu sitio en el mundo, que obviamente, tras mucha peripecia, nos lleva al punto de partida, está tan manoseado que acaba siendo un lastre para la película.

La cuestión es que Elio acabará siendo abducido, pues una especie de ONU intergaláctica lo confunde con el líder de la Tierra. Desesperado por empezar una nueva vida, el protagonista les sigue el juego, pero se verá obligado a enfrentarse al alienígena Grigon, que quiere esclavizar a la galaxia. Tras colarse en su nave, Elio se hará amigo del hijo de Grigon, Glordon, quien no comparte los planes de su padre.

Aunque cuenta con una gran diversidad de criaturas, algunas interesantes, Elio no está a la altura de los grandes éxitos de Pixar en cuanto a diseño de personajes, ni visualmente ni en la escritura. Y el desarrollo de la trama, deslavazado y tendente al desmayo, resulta excesivamente predecible, así como el impacto emocional que trata de provocar, sin demasiado éxito, en el espectador.

De manera que el filme, finalmente, no cumple las expectativas y Pixar continúa con una crisis de identidad que no acaba de resolverse. Y el futuro, con nuevas secuelas de Toy Story, Los increíbles y Coco, no parece demasiado alentador. Veremos.