Los 8 'blockbusters' del verano: la adrenalina y el humor protagonizan los estrenos de las vacaciones

Entre la solanera y los bronceados estacionales, la tiranía del calor y el alivio de un chapuzón veraniego, siempre hay tiempo para recluirse en el lugar más seguro y confortable del mundo, una sala de cine.

Este 2025 el cine de verano se alza con ocho blockbusters que prometen dosis de mamporros, fantasía y carcajadas a partes iguales.

El arsenal de Hollywood para el verano es claro y conciso. La artillería de la industria cinematográfica estadounidense llega en forma de motor, secuelas de taquillazo asegurado, superhéroes rescatados del multiverso de las adaptaciones mediocres y una buena cantidad de humor a la norteamericana.

F1: la película

Joseph Kosinski. 27 de junio de 2025

La película cuenta la historia del apodado como “el más grande de todos los tiempos”. Sonny Hayes fue el fenómeno más prometedor de la Fórmula 1 en la década de 1990, hasta que un accidente en la pista casi acaba con su carrera. Interpretado por un Brad Pitt veterano, treinta años después, Hayes es un piloto nómada al que recluta su antiguo compañero de equipo, Rubén Cervantes, el propietario de un equipo de Fórmula 1 personificado por Javier Bardem.

Joseph Kosinski, uno de los directores de acción por encargo más en forma de los últimos años, se estrena en el mundo de la competición a motor con un filme que pretende llevar a todos los aficionados de la F1 a las salas de cine. El director de películas como Top Gun: Maverick (2022), Oblivion (2013) o TRON: Legacy (2010) pone al frente del motor a un buen elenco de actores, que bajo la música de Hans Zimmer, pretenden refrescar las vacaciones con grandes dosis de alta velocidad y adrenalina.

Jurassic World: el renacer

Gareth Edwards. 2 de julio de 2025

La séptima película de la saga Parque Jurásico, Jurassic World: el renacer sucede cinco años después de los eventos de Jurassic World: Dominion. El ecosistema del planeta Tierra ha demostrado ser insoportable para los dinosaurios. Los pocos que quedan viven en ambientes aislados en las regiones ecuatoriales. Las tres criaturas más grandes dentro de esta biosfera tropical tienen en su ADN la clave para fabricar un medicamento que aportará beneficios milagrosos a la raza humana.

Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Rupert Friend o Jonathan Bailey se ponen en la piel de un equipo de especialistas que tratará de conseguir ese material genético. El encargado máximo de trasladar al espectador a un mundo lleno de enormes criaturas de sangre fría es Gareth Edwards. Director de grandes producciones como The Creator (2023), Rogue One: Una historia de Star Wars (2016) y Godzilla (2014).

Superman

James Gunn. 11 de julio de 2025

El estreno del Superman de James Gunn es el pistoletazo de salida de un inédito Universo Cinematográfico de DC Comics. La nueva generación de la Liga de la Justicia se estrena con el héroe de la franquicia. El alienígena de Krypton será interpretado por el joven actor estadounidense David Corenswet, que llega a DC tras la complicada despedida de Henry Cavill del Snyderverse.

En esta nueva reinterpretación del mito moderno de Superman, el director de la saga Guardianes de la Galaxia, de El escuadrón suicida o la serie de El Pacificador explora las dificultades del protagonista para compaginar su vida como Clark Kent, con su identidad de superhéroe perfecto. Personajes como Lex Luthor, Linterna Verde, Hawkgirl o Mr. Terrific volverán a salir de los cómics, con una estética que recuerda al estilo del tebeo americano en los años 50.

Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos

Matt Shakman. 25 de julio de 2025

Este nuevo reinicio de la primera familia superheroica de Marvel marca el comienzo de la esperada Fase 6 de su Universo Cinematográfico (MCU). Los Cuatro Fantásticos llegan a los cines con una estética retrofuturista y un buen listado de nombres propios: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach serán los personajes principales de esta reinvención de un clásico de los tebeos que estará dirigida por Matt Shakman.

Obligados a equilibrar sus roles como héroes con la vida de cualquier familia estadounidense de los años 60, los Cuatro Fantásticos deben defender la Tierra de un dios espacial voraz llamado Galactus y su enigmático Heraldo, Silver Surfer. Además de la llegada del devorador de mundos, la familia de superhéroes también tendrá que prepararse para la difícil llegada de un nuevo integrante.

Karate Kid: Legends

Jonathan Entwistle. 8 de agosto de 2025

La franquicia que arrancó con el "dar cera, pulir cera" del maestro Miyagi vuelve a las salas con su sexta entrega, Karate Kid: Legends. Jackie Chan, Ralph Macchio y Ben Wang encarnan a los nuevos protagonistas de la superproducción conectada al universo de Cobra Kai y dirigida por Jonathan Entwistle.

La historia se centra en el prodigio del kung fu, Li Fong, el cual tras una tragedia familiar se ve obligado a abandonar su hogar en Pekín y trasladarse a Nueva York con su madre. Li lucha por dejar atrás su pasado mientras intenta encajar con sus nuevos compañeros de clase y, aunque no quiere pelear, el acoso y los problemas parecen ir tras él.

Ponte en mi lugar de nuevo (Freakier Friday)

Nisha Ganatra. 8 de agosto

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven a compartir encuadre 20 años después en la secuela de una de las comedias familiares más icónicas de principios de siglo. Esta vez, la consecuencia del intercambio de identidad está a cargo de la directora canadiense, Nisha Ganatra, una especialista en comedias amables de alcance internacional.

La historia se desarrolla años después de que Tess (Curtis) y Anna (Lohan) sufrieran una crisis de identidad. Anna tiene ahora una hija propia y una futura hijastra. En vez de dos problemas, el cuádruple intercambio de cuerpos llevará a las 4 mujeres a lidiar, como mínimo, con el doble de desafíos.

Nadie 2

Timo Tjahanto. 14 de agosto de 2025

Bob Odenkirk, conocido por su rol en la multipremiada Better Call Saul, aspira a entrar en el olimpo de los 'castañazos' junto a otros ilustres camorristas como Jason Statham, Dwayne 'The Rock' Johnson o Vin Diesel. La secuela de Nadie no promete otra cosa que violencia, violencia y más violencia a cuenta de Hutch, un hombre estadounidense en plena crisis de los 40.

El proyecto está en las manos del director indonesio Timo Tjahjanto, un cineasta experto en este tipo de filmes. La historia se sitúa cuatro años después de enfrentarse involuntariamente a la mafia rusa, Hutch sigue manteniendo con la organización criminal una deuda de 30 millones de dólares que trata de saldar poco a poco. ¿Cómo? A través de una serie interminable de golpes contra matones internacionales.

Agárralo como puedas

Akiva Schaffer. 22 de agosto de 2025

Liam Neeson se pone en la piel de Frank Drebin Jr., un teniente que decide seguir los pasos de su padre, el también teniente de la comedia policiaca original, Agárralo como puedas (1988), interpretado por Leslie Nielsen. La acción y lo absurdo se casan para dar forma al reboot de una de las comedias más populares de finales de los 80.

Una franquicia donde el surrealismo, la violencia y la adrenalina están al servicio de las bromas pesadas y el humor físico. El director Akiva Schaffer se estrena en esto de los blockbusters con un buen protagonista y algún que otro secundario de lujo como son Paula Walter Hauser, Pamela Anderson o CCH Pounder.