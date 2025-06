Hallada muerta la cineasta Jennifer Abbott, apuñalada y amordazada en su apartamento

Jennifer Abbott, directora de cine de 69 años que trabajaba bajo el nombre artístico de Sarah Steinberg responsable de documentales como La corporación, con el que ganó en Sundance en 2004, o The Magnitude of All Things, ha sido hallada asesinada a puñaladas y amordazada en su apartamento en Camden (Londres, Reino Unido).

Las autoridades, que aún están investigando el suceso, sospechan que podría estar relacionado con un robo planeado. Según varios medios, la Policía Metropolitana está en busca del asesino, quien presuntamente robó un reloj Rolex con incrustaciones de diamantes que la mujer poseía y que ha desaparecido de su vivienda.

Abbott fue vista por última vez el 10 de junio paseando a su perro. La realizadora fue hallada por la policía en su domicilio de Camden alrededor de las 18:00 horas del 13 de junio. Una vecina contó que escuchó gritar a la sobrina de Abbott cuando intentaba entrar en el piso y tras ello llamó a una ambulancia que la declaró muerta en el lugar de la escena.

Por su parte, el hijo de uno de los residentes del edificio usó una barra metálica para derribar la puerta. El perro de Abbott, Prince, fue hallado encerrado en el baño, milagrosamente con vida tras sobrevivir solo durante tres días. En cuanto a la directora, la encontraron con cinta aislante cubriendo su boca.

La policía apunta que la autopsia se llevó a cabo el domingo, en ella la causa de la muerte se le atribuía a un traumatismo provocado por un objeto punzante, según The Guardian.

El medio inglés recopiló el testimonio de uno de los vecinos que entraron en el piso tras escuchar los gritos de la sobrina de Abbott: "Estaba sujetando la puerta de la entrada y mi hijo estaba en el piso de arriba, luego escuché a su sobrina gritar y decir "Oh Dios mío, la han asesinado".