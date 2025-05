La 'Nouvelle Vague' de Linklater: "Con Godard aprendí lo que era la libertad creativa y el cine de autor"

Richard Linklater (Houston, Texas, Estados Unidos, 1960) ha tenido que desaprender su experiencia en el cine para abordar la película que suma la 36 en su trayectoria, Nouvelle Vague. La comedia recrea el rodaje en 1959 de Al final de la escapada, la ópera prima de Jean-Luc Godard que se constituyó como la piedra angular de la nueva ola del cine francés.

De modo que el director de Austin ha echado doblemente la mirada atrás: para recrear ese momento de ruptura histórica tanto de las convenciones como de los artificios del séptimo arte a finales de los años cincuenta, y para recuperar a su yo de 28 años, aquel que debutó con Slacker (1988).

“Cuando ruedas tu primera película eres una persona joven y segura de ti misma, pero también lo vives con incertidumbre por tu falta de experiencia, así que en este largometraje hemos tratado de capturar la exuberancia y la inseguridad de un tiempo en el que crees en ti mismo cuando nadie más lo hace”, se ha justificado el autor de la trilogía Antes del durante la presentación a los medios de la docuficción con la que compite por segunda vez por la Palma de Oro. La primera fue en 2016 con el documental sobre la industria alimentaria Fast Food Nation.

Mimética carta de amor al cine

Su nueva propuesta es una carta de amor al cine rodada por completo en blanco y negro, con formato 4:3 y en francés. Sus protagonistas son sosias de aquella generación de cinéfilos que ejercieron de críticos en la revista Cahiers du Cinéma antes de dar el salto a la dirección. “Si te dedicas al cine el suficiente tiempo, terminas rodando una película sobre cómo hacer películas. Ese ha sido mi caso. Había llegado el momento”, ha explicado Linklater.

Aunque no habla el idioma con fluidez, el cineasta ha asegurado que aquello no fue una barrera, ya que, en sus propias palabras, la nouvelle vague fue un medio visual. No firma el guion, sin embargo, que es obra de Vince Palmo, Michèle Halberstadt, Laetitia Masson y Holly Gent.

Paradójicamente, cuando el realizador empezó a barajar esta recreación, pensó que los galos iban a odiar que un director estadounidense la rodara: “Me imaginé una película con subtítulos, que no podríamos proyectar en Francia, pero a medida que se fue concretando el proyecto y encontré socios entusiastas, me di cuenta de lo mucho que significaba para el país”.

Emprender aquel reto metacinematográfico consistía en aprender todo lo posible sobre cómo trabajaba el maestro francés, galardonado en dos ocasiones en Cannes, por Adiós al lenguaje, reconocida en 2014 con el Premio del Jurado, y por El libro de las imágenes, laureada en 2018 con una Palma de Oro especial.

"Conocer un largometraje con tanta profundidad ha sidoterapéutico y catártico. Me resulta increíble que Godard pudiera hacer películas, que pudiera rodar dos secuencias un mismo día. Tenía una mente tan interesante… Con él aprendí lo que era la libertad creativa y el cine de autor”, ha descrito Linklater, que ha quitado hierro al aura de cascarrabias que siempre ha acompañado al fallecido genio del cine.

Zoey Deutch y Richard Linklater en la rueda de prensa 'Nouvelle Vague'. Foto: EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER / POOL

“La suya fue una carrera larga y en cada proyecto, cada persona puede tener una experiencia diferente, así que no sé…—-dudaba—. Lo maravilloso de hacer Nouvelle Vague es toda la gente que lo conoció y me ha transmitido su opinión sobre él. Descubrí lo generoso y lo positivo que fue, y cómo dio dinero y ayudó a otros de una manera discreta”.

Guillaume Marbeck da vida a Godard en la cinta y Aubry Dullin, al protagonista de Al final de la escapada, Jean-Paul Belmondo, que tras el estreno se convirtió en estrella. Completan el reparto otros muchos rostros desconocidos del gran público que guardan un gran parecido con aquella juventud de cineastas entusiastas, como François Truffaut, Claude Chabrol, Jacques Demy y Agnès Varda. La única excepción es la de la estadounidense Zoey Deutch, que incorpora a Jean Seberg y tiene una carrera en cine en la que destacan títulos como Jurado Nº 2 (Clint Eastwood, 2024).

Amenazas desactivadas

Preguntado por el monotema que ha marcado la sección de industria de esta edición del festival, Richard Linklater le ha quitado hierro a la amenaza de Donald Trump de aplicar aranceles del 100 por cien a las producciones rodadas fuera de Estados Unidos.“Es la industria de exportación número uno en mi país, así que sería estúpido. No voy a entrar ahí. Es algo que no va a pasar, ese tipo cambia de idea 50 veces al día”, ha zanjado.

En contraste, Zoey Deutch ha expresado su deseo de que aumenten los rodajes en Hollywood, “con la historia, la cultura, los estudios y los equipos humanos que tiene esa ciudad”. La actriz, que acaba de finalizar un rodaje en la meca del cine, ha descrito la experiencia como mágica, "del mismo modo que París lo es y también tiene su historia”"

En lo que se refiere al encarecimiento de filmar en Estados Unidos en los últimos años, Linklater también ha relativizado este extremo: "Creo que el cine independiente de verdad, las producciones que no cuentan con presupuesto, cuestan lo mismo ahora que durante los últimos 60 años. Siempre se trata de cuánto dinero tienes, así que eso no ha variado mucho”".

Tampoco le parece que la irrupción de las plataformas y el consumo multipantalla pueda suponer una amenaza para la continuidad de su oficio: “El séptimo arte siempre ha estado amenazado. Llevo más de 30 años estrenando películas e invariablemente pienso: 'La cosa está terrible, es duro'. Y es cierto, es una lucha, pero siempre lo ha sido”.

La pasión que transmiten los jóvenes hacia el audiovisual, a los que se ha referido como “la generación Letterboxd”, son su esperanza y está convencido de toda esta nueva hornada de cinefilia puede encontrar en el movimiento de vanguardia y libertad de la nouvelle vague una guía.

“Hay nuevas amenazas, pero el cine tiene algo eterno. Nos gusta que nos cuenten historias, nos gusta el formato de los largometrajes. Se están haciendo más películas que nunca, películas independientes, pero resulta más difícil verlas. No obstante, nos seguiremos adaptando”.