Ernesto Alterio: "La risa del público es como una droga, produce adicción. ¡Hay que tener cuidado!"

¿Qué libro está leyendo?

Acabo de empezar La larga carretera de arena, de Pasolini.

¿Cuál es el libro que más le ha 'autoayudado'?

Hay varios. El espacio vacío de Peter Brook me ha iluminado en mi camino como actor. Y ahora estoy fascinado con las Meditaciones de Marco Aurelio, un libro que vale su peso en oro y que reúne todo el saber de los estoicos.

Si no hubiera podido ser actor, ¿qué hubiera querido ser?

Creo que arquitecto o ingeniero o diseñador de objetos.

Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir.

Me hubiera gustado vivir en la antigua Grecia y darme una vuelta por el ágora con Platón y Aristóteles. O en el Renacimiento italiano y conocer a Leonardo da Vinci y a Miguel Ángel. Aunque, ahora que lo pienso, me da como frío ir con esas túnicas. Y hay mucho barro también.

Viejos tiempos ha supuesto su vuelta al teatro después de cuatro años. ¿Cómo ha sido el reencuentro?

Volver al teatro es volver a algo muy esencial de mi oficio de actor. Me encanta su liturgia. Recrear cada noche una historia con mis compañeras. He vivido el reencuentro con el público con mucha alegría. Siento un gran respeto y gratitud por su escucha y su tiempo.

Estrena película (Un funeral de locos, de Manuel Gómez Pereira) y protagoniza una de las series de la temporada (Su majestad, de Borja Cobeaga y Diego San José). ¿Qué disfruta más?

Me gusta la mecánica de un rodaje y la relación con la cámara y el poder de las imágenes. Y en las series, la posibilidad de desarrollar un personaje con un largo recorrido.

Reconocido actor de comedias, ¿cree en la mayor capacidad de los cómicos para hacer papeles dramáticos?

No sé si se puede generalizar. No hay papeles pequeños y la labor del actor es engrandecerlos. Se produce algo interesante cuando un actor sale de su terreno habitual.

¿Qué le da la comedia que no le da el drama?

Hacer reír me produce un placer muy particular. Lo noto sobre todo en el teatro. La risa del público es como una droga, produce adicción. ¡Hay que tener cuidado!

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.

Mucho jazz de los 50: Louis Armstrong, Ella Fitzgerald… Tiene que ver con la banda sonora de Viejos tiempos.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido? ¿Diría, por cierto, que es la mejor que ha visto? ¿O es otra?

De las últimas que he visto, Disclaimer, de Cuarón. La devoré en dos tiradas. Me gustó pero no diría que es la mejor que he visto. Me costaría decir una. Hay muchas.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Me quedaría a vivir en Call Me by Your Name, ahí tranquilo en la Toscana. Y no aguantaría ni un minuto en Salvar al soldado Ryan, o en cualquiera de guerra.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal?

En la costa amalfitana. Sentí que era la representación de mi canon de belleza.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

Es que a mí me gustaría que hubiera más mundillo y más movida cultural. Y que la cultura fuera accesible para todos. La cultura es el alma de un pueblo y es poco inteligente no valorarla y descuidarla.

Un placer cultural culpable.

Antes me daba mucho placer comprarme discos y películas en DVD, y siempre me pasaba... Digamos que las plataformas han maquillado mi complejo de culpa.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido?

Hice hace poco una visita guiada y privada por el Museo del Prado. Fue una experiencia casi mística.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

Para matar la creación artística habría que matar a la raza humana. Pero sí es cierto que los mecanismos de creación se modifican con el uso de estas nuevas herramientas.

España es un país…

Tan rico en matices, tan diverso y con una historia tan apasionante que cuesta definirlo en una frase. Y con sus cosas buenas y las no tan buenas, lo elijo para vivir y espero contribuir para cuidarlo.