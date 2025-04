Las mejores películas de Val Kilmer: estrella del rock, héroe de fantasía y ladrón de guante blanco

Top Secret! (Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker, 1984)

Val Kilmer debutó en el cine con esta parodia de espías y películas de la Segunda Guerra Mundial interpretando a Nick Rivers, un cantante de rock estadounidense que se ve envuelto en una trama de conspiración en Alemania del Este. En la película dirigida por Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker, Kilmer demostró sus dotes musicales, con un personaje que tiene lo mejor de Elvis Presley y James Bond.

Combinando comedia absurda con acción y romance, su actuación captura perfectamente el tono satírico del filme, destacando en secuencias icónicas como la pelea submarina y el icónico número musical en la taberna sueca.

Val Kilmer en 'Top Secret!'.

Willow (Ron Howard, 1988)

En esta épica de fantasía dirigida por Ron Howard y producida por George Lucas, Kilmer da vida a Madmartigan, un espadachín carismático, fanfarrón y algo torpe que termina ayudando al enano Willow en su misión de proteger a una bebé destinada a derrotar a una reina malvada.

Aunque comienza como un antihéroe egoísta, acaba convirtiéndose en un verdadero guerrero. El estreno de la película tuvo críticas mixtas, pero Willow se convirtió con los años en un clásico de culto dentro del cine de fantasía. Durante el rodaje de la película Kilmer conoció a su esposa, Joanne Whalley, con la que estuvo desde 1988 a 1996 y tuvo dos hijos.

A pesar del interés del actor en participar en la secuela de la película que hizo Disney en 2022 en forma de serie, Kilmer no pudo participar debido a problemas de salud, ya que ha estado luchando contra el cáncer de garganta, lo que había afectado su capacidad para hablar.

Val Kilmer en 'Willow'.

Top Gun (Tony Scott, 1986)

Kilmer interpreta a Tom "Iceman" Kazansky, el rival y eventual aliado de Maverick (Tom Cruise) en la escuela de combate de la Marina. Iceman es un piloto extremadamente hábil, seguro de sí mismo y con una actitud fría y calculadora que contrasta con la impulsividad de Maverick.

Su relación con el protagonista es clave en la película de Tony Scott, que pasa de una intensa rivalidad al respeto mutuo. Su icónica frase "You can be my wingman anytime" simboliza la reconciliación entre ambos pilotos. El actor, que sufría un cáncer de garganta desde hace años, participó en la secuela de la película Top Gun: Maverick (2022), tras el empeño de Cruise, que quiso que a pesar de su enfermedad su compañero formase parte del filme.

De ahí que Kilmer regresase como Iceman enfermo, que apoya a Maverick desde las sombras. Su reencuentro, con un Kilmer visiblemente afectado por su enfermedad real, fue un cierre conmovedor a su icónico personaje y su última película.

Val Kilmer y Tom Cruise en 'Top Gun'.

The Doors (Oliver Stone, 1991)

En este biopic dirigido por Oliver Stone, Val Kilmer encarna a Jim Morrison, el legendario vocalista de The Doors. Aunque actores de renombre como Tom Cruise, Johnny Depp, John Travolta y Richard Gere postularon para la película, Kilmer consiguió convencer a Stone, que había descubierto al actor por Willow (1988), de que él era el más indicado para el papel.

Su transformación y entrega para interpretar al cantautor y poeta estadounidense fue total: perdió peso, adoptó la voz, gestos y actitud del icónico músico, incluso pasó seis meses ensayando canciones de The Doors todos los días. Fue la interpretación que le catapultó a la fama.

Amor a quemarropa (Tony Scott, 1993)

Aunque en Top Secret! ya daba vida a una especie de trasunto de Elvis, Tony Scott le dio la oportunidad a Val Kilmer de acercarse todavía más al rey del rock en Amor a quemarropa.

En este filme, que parte de uno de los primeros guiones de Quentin Tarantino (que siempre ha renegado del hipervitaminado estilo visual que le imprimió Scott), el actor interpreta a un Elvis fantasmal, alter-ego del protagonista al que da vida Christian Slater. Aunque su intervención se limita a un par de secuencias en el que aparece desenfocado, su carismática intervención pone en marcha la sangrienta historia.

Heat (Michael Mann, 1995)

En el famoso thriller de Michael Mann, Kilmer interpreta a Chris Shiherlis, experto ladrón y hombre de confianza de Neil McCauley (Robert De Niro), ladrón profesional que mantiene un juego del gato y el ratón por Los Ángeles con el detective Vincent Hanna (Al Pacino), dispuesto a atraparlo.

El personaje de Kilmer es clave en la banda de atracadores, destacando por su destreza con las armas y los explosivos. A pesar de ser un criminal frío y profesional, su conflicto personal con su esposa (Ashley Judd), quien amenaza con abandonarlo debido a su estilo de vida, es complejo.

Kilmer se luce en las intensas escenas de acción de la película, considerada una de las mejores películas del género criminal, especialmente en el legendario tiroteo en las calles de Los Ángeles.

Robert de Niro y Val Kilmer en 'Heat'.

Batman Forever (Joel Schumacher, 1995)

Tras triunfar con Batman (1989), Tim Burton le dio un giro oscuro a Batman Returns (1992) que no convenció a todo el mundo. Para continuar la saga, Warner decidió encomendarse a Joel Schumacher, que optó por insuflar a la saga grandilocuencia, colorido y ligereza, como si se tratase de un musical. Por allí andaba Val Kilmer, que en realidad no conseguía dotar de demasiado carisma a su Bruce Wayne.

De hecho, el actor quedaba algo desdibujado por la entrega de Tommy Lee Jones y Jim Carrey, que daban vida a los villanos. Sin embargo, pudo cumplir su sueño de interpretar al superhéroe, pero decidió no repetir en las siguientes entregas. “Todo niño quiere ser Batman. Quiere serlo. Eso no significa que necesariamente quiera interpretarlo en una película”, diría años más tarde.