Gerard Depardieu niega las acusaciones de agresión sexual: "No soy un sobón"

J. C.

J. C.

El actor francés Gérard Depardieu ha negado este martes haber cometido agresiones sexuales en 2021 durante el rodaje de la película Les volets verts, de Jean Becker, y aseguró que no es un "sobón", al declarar por primera vez en el juicio por las denuncias interpuestas por dos trabajadoras del filme.

"No veo por qué disfrutaría manoseando a una mujer en un plató de cine. No soy un sobón. Hay muchos vicios que verdaderamente no conozco", ha aseverado el actor, de 76 años, que en este caso se enfrenta a una pena de hasta cinco años de cárcel y 75.000 euros de multa.

Depardieu, acusado de agresión sexual, acoso sexual y de ultrajes sexistas, admitió, no obstante, haber agarrado por las caderas a una mujer que lo acusa de agresión sexual, pero negó que se tratara de una agresión y afirmó que cualquier comentario grosero que pudiera haber hecho se debió simplemente a su mal humor. "La agarré por las caderas", declaró Depardieu, admitiendo haber tenido contacto físico con la decoradora Amélie K. por primera vez y afirmando que no se lo había contado a la policía durante el interrogatorio.

"La agarré por la cadera para no resbalarme porque estaba muy alterado por ella, por el calor, era viernes, casi al final del rodaje, estaba muy cansado", añadió. Las víctimas tendrán la ocasión de declarar posteriormente.

Por su parte, el letrado declaró este lubes a los medios de comunicación antes de arrancar la audiencia: "Todas las acusaciones son mentiras. La verdad está de nuestro lado". La causa estaba prevista para el 28 de octubre y se aplazó hasta este lunes por motivos médicos del actor, según informaron medios franceses y recoge Europa Press.

A las puertas del Tribunal Penal se concentraron algunas mujeres feministas con pancartas y cánticos en apoyo de las víctimas. El actor se enfrenta a las acusaciones de dos mujeres -una decoradora y una asistente de realización- que afirman que las tocó en partes íntimas contra su voluntad durante el rodaje de la película Les Volets Verts. Ambas víctimas denunciaron en 2024 al actor.

La primera mujer acusó al actor de atraparla en un pasillo, tocarle los pechos, los glúteos y los genitales, y hacer comentarios obscenos. En febrero de 2024, presentó una demanda contra él por agresión sexual, acoso y comentarios sexistas. La segunda mujer, asistente del director, también acusó a Depardieu de tocarle los pechos y los glúteos en el set de rodaje y, anteriormente, de acosarla.

En paralelo al juicio, este miércoles se estrena en Francia el documental Depardieu: La Chute, donde se cuentan testimonios de mujeres que han denunciado a Depardieu por agresión sexual, como la periodista española Ruth Baza, o las declaraciones de la periodista Marine Turchi ('Médiapart) que destapó el caso en abril de 2023.

Asimismo, el actor se enfrenta a múltiples denuncias, entre las que destaca la de la actriz Charlotte Arnould en 2018 por "violación por penetración y agresión sexual" hasta en dos ocasiones. También se enfrenta a una acusación de agresión en el set de rodaje de El mago y los siameses, de Jean-Pierre Mocky.

En octubre de 2023, Depardieu publicó una carta en Le Figaro en la que negaba las acusaciones y aseguraba que "nunca jamás" había abusado de una mujeres. En total hasta trece mujeres le han denunciado por violencia sexual durante los rodajes de once películas, estrenadas entre 2004 y 2022, según dio a conocer Mediapart.