El resurgir cultural de la Isla Esmeralda saca a relucir el conflicto norirlandés: "Lejos de tabúes, Irlanda vive en paz"

Irlanda está de moda. Más que una intuición, parece un hecho. Fenómenos literarios como Sally Rooney, cinematográficos como Cillian Murhpy y Paul Mescal y musicales como Fontaines D.C corroboran el auge de una ola verde que ha calado en Europa y reconquistado Estados Unidos.

"Hoy se estima que 70 millones de personas en el mundo tienen raíces irlandesas. Y todos presumen de ello. Desde Kennedy a Taylor Swift, pasando por David Bowie o Rihanna", cuenta a El Cultural S. E. Frank Smyth, embajador de Irlanda en España, "esa mirada hacia la Isla Esmeralda pone de manifiesto siglos de éxito en música, literatura y tradiciones".

Una ola verde motivada por la diáspora histórica del pueblo irlandés hacia Reino Unido y Estados Unidos, —"una parte vital y positiva de nosotros, que contribuye en gran medida a nuestra identidad moderna", apunta el diplomático—, así como por la cantidad de ficciones que en los últimos años han surgido de la isla. Solo en 2023, acumuló 14 nominaciones en los Oscar y en 2024 Kneecap, el biopic musical sobre una banda de hip hop irlandés de Belfast, logró colarse en la shortlist de los finalistas a mejor película extranjera.

"Las series y las grandes sagas cinematográficas que se han rodado en Irlanda sin duda han contribuido a despertar el interés por nosotros como algo más que un destino. Ahora que todo lo slow y lo auténtico es tan necesario, contar con embajadores como el reciente ganador de un Oscar, Cillian Murphy, con su semblante tranquilo, ayuda a confirmar lo que todos sospechan: Irlanda sienta bien", cuenta orgulloso el diplomático, inmerso en las celebraciones de San Patricio, fiesta irlandesa por excelencia, en Madrid.

La relación entre España e Irlanda siempre ha sido cercana, desde sus conexiones con las raíces celtas a "los miles de estudiantes españoles que visitan de intercambio Irlanda cada año"."Lo que sí es cierto es que ahora hay cierto gusto por conocer ese pasado. Hay mayor interés por profundizar en nuestra historia en común y el estilo de vida, en cierta manera, también nos mantiene conectados", señala Smyth.

Dentro de ese pasado común, están las heridas de una guerra interna cuya herencia generacional, en el caso de la isla la que dejó los Troubles, conflicto que desangró Irlanda del Norte durante casi 30 años, parece salir a relucir cada vez más. "Dicen que estamos politizando nuestra lengua, pero fueron ellos los que la politizaron cuando la prohibieron", dice Naoise Ó Cairealláin, uno de los protagonistas de Kneecap, cuyo padre, histórico miembro del IRA, le inculcó la lengua irlandesa desde pequeño.

Como recoge este falso documental, cuyo nombre significa literalmente "tiro en la rodilla"— el castigo usado durante el conflicto por grupos paramilitares como el IRA—, en Irlanda hay 80.000 hablantes de irlandés y 6.000 viven en el norte. No fue hasta 2022 cuando se aprobó un proyecto de ley que reconoce legalmente el gaélico irlandés en el Norte de Irlanda, perteneciente al Reino Unido.

Combinando ficción y realidad, la película cuenta los inicios en la música de estos tres raperos de los barrios bajos de Belfast que buscan desafiar el statu quo cantando en irlandés y contra la autoridad británica. "Cada palabra en irlandés es un bala por la libertad de Irlanda", solía decirle su padre, en el filme interpretado por Michael Fassbender. Su hijo, al final de la película reflexiona, "Creo que todo el mundo ha disparado ya suficientes balas. Tal vez no disparar las balas debería ser la bala".

Portada de 'Otra vez en casa', de Michael Magee (Random House).

No es la única ficción reciente que muestra estos años de plomo más como un trauma generacional por superar que como un conflicto presente. Otra vez en casa, del norirlandés Michael Magee se mueve por las mismas callejuelas y los mismos muros de Falls Road. Personajes históricos como Bobby Sands, militante del IRA y líder de la famosa huelga de hambre de 1981, se entrelazan con la historia de un joven cuya única aspiración es escapar de un destino que parece inevitable.

"Odiaba lo que la guerra le había hecho a él y a cientos de personas como él, hombres y mujeres que habían luchado durante tanto tiempo, que habían hecho cosas con las que tendrían que vivir el resto de sus vidas, ¿y para qué?", se pregunta uno de los protagonistas en la novela. Magee, Premio Rooney 2023 de Literatura irlandesa, esboza un retrato de la masculinidad moderna, marcada por la clase, el trauma y el silencio en un Belfast postconflicto entre católicos y protestantes.

"El oeste de Belfast ha estado reprimido durante tanto tiempo que ahora parece que está a punto de estallar. Conozco a muchos artistas, y músicos en particular, del oeste de Belfast que están haciendo cosas realmente buenas", señaló el escritor en una entrevista con la revista GQ británica. "Ahora conozco a muy poca gente que no esté aprendiendo irlandés o que no se lo haya planteado. Y es gracias a la música de Kneecap", añadió.

Para S. E. Frank Smyth, desde la firma de los Acuerdos del Viernes Santo en abril de 1998,"la mirada en Irlanda tiene solo una dirección y es la del entendimiento. Hay heridas, pero el diálogo es desde entonces la respuesta".

"Las series que tienen el conflicto norirlandés como telón de fondo se alejan del rencor y la revancha porque esa es la realidad que se vive en Irlanda. La ciudad norirlandesa de Derry- Londonderry fue distinguida en 2023 Ciudad Internacional de la Paz por la ONU (2023). Hoy, lejos de tabúes, Irlanda vive en paz. Tenemos que trabajar arduamente todos los días para apoyar la paz, pero este es un trabajo bienvenido y esperanzador después de décadas de conflicto", concluye el embajador de Irlanda en España.

Sin embargo, el Brexit, la sorprendente victoria del Sinn Féin (brazo político del IRA) en las elecciones de 2022 y la reciente elección de Michelle O'Neill como ministra principal de la Asamblea de Irlanda del Norte (creado para dar autonomía a Belfast dentro del Reino Unido) han avivado más que nunca el debate de la reunificación de Irlanda.

Una cuestión, la del referéndum, que para muchos, incluido el primer ministro irlandés, Simon Harris, "no está sobre la mesa ahora", pero cuyo reflejo en esa efervescencia cultural que vive el país parece estar cada vez más presente.