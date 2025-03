El cine español 'perdona' a Karla Sofía Gascón: "A alguno le gustaría verme quemada como en la Insquición"

La Unión de Actores y Actrices de España ha brindado la absolución definitiva a Karla Sofía Gascón. Después de asistir a la pasada gala de los Premios Oscar tras sortear el veto de Netflix y recibir una suerte de perdón por parte de Hollywood tras sus polémicos tuits, la intérprete ganó este lunes el Premio a mejor actiz en producción internacional por Emilia Pérez. Además, aprovechó su discurso para pedir "más amor y menos odio" y para lanzar algún que otro recado.

"Hace cinco años hacía funciones en México donde solo acudía una persona, y ya entonces en las redes sociales me insultaban. Hace una semana estaba en los Oscar y a algunos les hubiera gustado verme en un árbol quemándome como en la Inquisición", disparó Karla Sofía, la primera actriz trans en ganar el premio a mejor interpretación en el Festival de Cannes.

"Nada ha cambiado, igual que no ha cambiado mi ilusión", continuó. "No soy un robot, soy una mujer como las demás, con mis virtudes y con mis defectos, a veces un poco imbécil, con una hija a la que quiero dejar un mundo mejor. Mi saga favorita es La Guerra de las Galaxias, siempre he luchado contra el lado oscuro. También contra el lado oscuro de mí misma que he logrado vencer".

Al inicio de su intervención, la actriz, visiblemente emocionada y que llevaba varias semanas sin protagonizar actos públicos en España, reconoció que quería ser un ejemplo de superación, pero pidió disculpas por "no haberlo podido ser" de la manera que le habría gustado. "Os juro que voy a seguir luchando por ello. Voy a seguir dando lo mejor de mí. Para despedirme, deciros que la fuerza nos acompaña en todos estos momentos tan oscuros que nos quedan por vivir. Y que empecemos por nosotros mismos, acabando con ese lado oscuro que tenemos dentro".

Los premios de la Unión de Actores y Actrices ponen fin a la temporada de premios del cine, la televisión y teatro. Carolina Yuste fue nombrada Mejor actriz por La inflitrada; mientras que en categoría masculina triunfó Eduard Fernández por Marco. Ambos recibieron el mismo reconocimiento en los Goya.

Karla Sofía Gascón posa con el premio a Mejor actriz en producción internacional por 'Emilia Pérez' en los galardones de la Unión de Actores. Kiko Huesca Efe

Yuste, al recoger el premio, aseguró que lleva unos días "muy enfadada y triste" porque España esté aumentando el presupuesto militar en "miles y miles de millones". "Es una puta barbaridad. Nada en el mundo justifica que tú cojas un arma y mates a otra persona. Deberíamos decir que no", señaló.

Pepe Lorente obtuvo el premio a Mejor actor revelación por su papel en La estrella azul y Zoe Bonafonte en categoría femenina por El 47. Además, Esther Isla se llevó el galardón a Mejor actriz de reparto por Soy Nevenka, mientras que Carlos Cuevas lo hizo en la categoría masculina por El 47. También han sido reconocidos Patrick Criado y Clara Segura como Mejor actor secundario y Mejor actriz secundaria por La virgen roja y El 47.

En televisión, Candela Peña y Oriol Plá fueron reconocidos como la Mejor actriz protagonista y Mejor actor protagonista por El Caso Asunta y Yo, Adicto, respectivamente. También se reconoció en esta categoría a Pedro Casablanc, que ganó el premio a Mejor actor secundario por Querer y Marina Salas el de Mejor actriz secundaria por Yo, adicto. A su vez, Jorge Usón recibió el Mejor actor de reparto por la serie Las abogadas y Elisabet Gelabert logró el galardón a Mejor actriz de reparto por Querer.

En su discurso, Gelabert recordó que hace 16 meses comenzó un "genocidio espantoso", en alusión al conflicto entre Hamás e Israel, y calificó el alto al fuego de "miserable", al mismo tiempo que pidió que se siga hablando de Gaza y ha invitado al boicot.

"Lo único que ha conseguido es que se traslade a Cisjordania todo este horror. Lo vemos en nuestras pantallas, no ocurre nada. Estados Unidos y Europa son cómplices. Me gustaría exigir a los que pueden hacerlo que por fin se imponga un embargo de arma real a Israel desde aquí y que se le saque de la cultura y del deporte. Hemos visto todo este horror con impotencia, con tristeza y con dolor, pero creo que tenemos algunas herramientas. El boicot es una de ellas, alzar la voz es otra, movilizarnos y protestar. Sigamos haciéndolo, sigamos hablando de Gaza", apostilló.

En teatro, Jan Buxaderas recibió el premio a Mejor actor protagonista por su actuación en The book of Mormon, mientras que el Mejor actriz protagonista recayó en Aitana Sánchez-Gijón por La madre. La intérprete recibió en la última edición de los Goya el premio de Honor.

El premio a Mejor actor de reparto fue para Fran Cantos por El alcalde de Zalamea y Julia Roch, Mejor actriz de reparto, por La madre; Eva Isanta recibió el galardón a Mejor actriz secundaria por Las que gritan; Alberto Amarilla, Mejor actor secundario, por Lorca por Saura.

Asimismo, el Premio Especial de la Unión recayó en Gloria de la Fuente, que ha estado más de 35 años en el equipo técnico de la Unión. Además, Ana Belén fue reconocida con el premio A toda una vida por su trayectoria. "Me hace muchísima ilusión este premio", señaló.