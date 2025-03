Flamenco Festival Nueva York dedica un ciclo de documentales a Granada como territorio flamenco

Hace casi un siglo que el granadino más universal, Federico García Lorca, viajó a la Gran Manzana para impartir unas conferencias. Era 1929 y aquella experiencia fue el germen de su Poeta en Nueva York. Ahora, Flamenco Festival Nueva York evoca en su 24 edición este hito literario que protagonizó Lorca, el más flamenco de los llamados “poetas cultos”, con una programación que abraza la riqueza y el talento de los creadores flamencos de su tierra natal, Granada.

Con ese propósito, y con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Granada, Flamenco Festival llevará a Nueva York una delegación formada por más de 70 participantes, entre artistas del cante, el baile y el toque, y técnicos, que darán cuenta, entre el 5 y el 15 de marzo, de la amplitud del fenómeno flamenco granadino, con propuestas que abarcan de lo más clásico a lo más experimental.

Como novedad en esta edición, Flamenco Festival se abre a nuevas disciplinas escénicas. Al circo, el teatro y un simposio en torno a Lorca se suman dos proyecciones cinematográficas que acogerá la sede del Instituto Cervantes en Nueva York los días 7 y 13 de marzo, Cante Jondo: Granada 1922 y Sacromonte, los sabios de la tribu.

“Un ciclo de documentales dedicado a Granada como territorio flamenco no solo pone en valor la riqueza cultural de la ciudad, sino que refuerza la idea de que tanto la historia como el alma de este patrimonio cultural de la humanidad están profundamente ligadas a la ciudad, en especial al Sacromonte, cuna de un legado artístico que ha trascendido generaciones”, ha declarado el director de Flamenco Festival, Miguel Marín.

Cante Jondo: Granada 1922, dirigido por José Sánchez Montes, es el primero de los títulos que se exhibirá; un documental que mezcla animación e imagen real para recrear el Concurso de Cante Jondo de 1922 que organizaron Manuel de Falla y Federico García Lorca y sondear qué supuso para el flamenco hoy en día.

La película cuenta con la participación musical de Esperanza Fernández, Paco Jarana, Alfredo Tejada, Sergio Gómez “El Colorao”, Marina Heredia, Alicia Morales, Jaime Heredia “El Parrón”, Antonio Gómez “El Turry”, José Fermín Fernández, José Quevedo “Bolita”, Álvaro Martinete, y Antonio Molina “Jony”, además del testimonio de Enrique Morente.

Este año se da la coincidencia de que tanto el cantaor “El Turry” como el guitarrista Paco Jarana están programados en el festival. Jarana es el director musical del espectáculo Yerbagüena (oscuro brillante), que los días 8 y 9 de marzo celebrará los 25 años de trayectoria de la multipremiada Eva Yerbabuena en el New York City Center.

La bailaora participará en un encuentro con el público al término de la proyección de la película. La conexión de la bailaora con la película tiene que ver, en sus propias palabras, “con la raíz misma del flamenco y la mirada profunda que José Sánchez Montes ha sabido plasmar sobre un momento clave en nuestra memoria: aquel mítico concurso de cante jondo”.

A lo largo de los años, los caminos de Yerbabuena y Sánchez Montes se han cruzado en numerosas ocasiones, en proyectos donde la imagen, la danza y la música han dialogado para contar historias profundas. Desde el espectáculo por los 10 años de la compañía de la Premio Nacional de Danza a espectáculos de danza como Lluvia, Cuando yo era, Federico según Lorca, Ay, Apariencias y Al igual que tú. También en Lorca y la Pasión, donde el cineasta trabajó en la escenografía y la grabación, y en su documental Cuando yo era, del que Eva fue protagonista.

“Cante Jondo: Granada 1922 es una celebración de la verdad del cante, de la honestidad de un arte que, cien años después, sigue siendo un territorio de emoción, de rebeldía y de calma. Me emociona que cruce fronteras y llegue a un escenario tan importante como Flamenco Festival de Nueva York porque significa que la esencia del flamenco sigue viajando y conmoviendo, sin tiempo y sin fronteras”, aplaude Yerbabuena.

El 13 de marzo será el día que se proyecte el documental de Chus Gutiérrez Sacromonte, los sabios de la tribu. En la película narra la historia de este tradicional barrio gitano granadino con el fin de recuperar la memoria de los miembros de la comunidad flamenca más importante del mundo a través de los testimonios de algunos de sus vecinos.

El Sacromonte y sus cuevas han servido como fuente de inspiración a artistas como Debussy, Glinka o Lorca y sigue siendo visitado por turistas y visitantes ilustres que vienen a nuestro país. A través de los supervivientes de una época dorada y perdida, los hombres y mujeres mayores, los flamencos, el documental recorre el pasado para reencontrarnos con sus raíces y sus recuerdos.

Durante 200 años, el barrio del Sacromonte estuvo habitado por los gitanos que se asentaron en las cuevas de sus laderas atraídos por los fieles que peregrinaban a la Abadía del Sacromonte. Estos fieles significaban una fuente de ingresos y los gitanos vieron una forma de ganarse la vida. El flamenco se convirtió, no sólo en una forma de entretener a los peregrinos y de ganarse la vida, sino en todo un arte de transmisión de padres a hijos.

En los años 60 el barrio llegó a su cénit: los 4.000 habitantes del barrio eran flamencos y todos sabían tocar, cantar o bailar. En 1963 unas inundaciones provocaron el desalojo de todos los habitantes del barrio. La familia flamenca se dispersó por otras zonas de Granada y los desalojos trajeron la ruptura del barrio, el desgarro de una gente que nunca más volvió a compartir el baile y el cante que se transmitían de unos a otros. La memoria cantada y bailada del flamenco del Sacromonte.

También en esta ocasión seguirá a la proyección un coloquio, que contará con Marina Heredia como participante.

La cantaora participa en el festival el 14 de marzo en el Merkin Concert Hall (Kaufman Music Center), donde interpretará con su poderosa y emotiva voz De lo jondo a Lorca, una selección de poemas y canciones de su paisano. Heredia conducirá al público a las raíces más profundas de la cultura andaluza, reviviendo el legado del poeta granadino con cada nota y cada verso.

La continua expansión del flamenco por el mundo

Flamenco Festival Nueva York, que The New York Times describe como “uno de los principales eventos de danza de la ciudad”, espera superar este año los 18.000 asistentes; una audiencia que podrá disfrutar de las 12 compañías programadas en un total de 26 representaciones en 15 espacios de Nueva York, Chicago, Miami y San Francisco, con emplazamientos escénicos de la talla del New York City Center, Jazz at Lincoln Center o Kauffman Music Center/Merkin Concert Hall, por citar algunos ejemplos de Nueva York.

Figuras como Manuel Liñán, Patricia Guerrero, Eva Yerbabuena, Sara Jiménez, Alfonso Losa, Marina Heredia, Kiki Morente, El Turry, Juan Habichuela nieto, Carlos de Jacoba, La Plazuela o la compañía Zen del Sur viajarán a la otra orilla del Atlántico para protagonizar esta nueva edición del que es considerado como uno de los principales acontecimientos culturales del país en torno a la cultura española y el arte flamenco y volver a conquistar a un público que cada año respalda la cita siendo testigo de momentos únicos e irrepetibles que pasan a formar parte de la historia del festival.