Karla Sofía Gascón confirma su asistencia a la gala de los Oscar

Karla Sofía Gascón (Alcobendas, 1972), la actriz española nominada a los Oscar en la categoría de Mejor actriz principal por su papel en Emilia Pérez, finalmente sí que asistirá a la gala de estos premios el próximo domingo 2 de marzo. Así lo ha confirmado el medio estadounidense Variety.

Los detalles sobre sus planes aún se encuentran en fase de cierre, incluyendo si desfilará por la alfombra roja, se detendrá para entrevistas o se sentará junto a sus compañeras de reparto Zoe Saldaña y Selena Gomez, así como con el director Jacques Audiard. Además, según confirma también Variety, Gascón tiene previsto asistir también a los Premios César en París, que se celebrarán antes de los Oscar, el 28 de febrero.

La campaña de Gascón durante la temporada de premios se fue al traste después de ser duramente criticada por sus publicaciones en la plataforma X, en las que expresó opiniones controvertidas sobre los musulmanes, George Floyd y la diversidad en los Oscar. Como consecuencia, Gascón optó por no asistir a los Critics Choice Awards, los BAFTA, los Goya y los SAG Awards, a pesar de que la película que protagoniza estaba nominada en las cuatro ceremonias.

Días después del terremoto mediático que supusieron estos tuits, Gascón emitió una disculpa. “Como alguien de una comunidad marginada, conozco bien este sufrimiento y lamento profundamente a quienes he causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad”, dijo a varios medios. Tras una entrevista de casi una hora con CNN en Español el 1 de febrero, declaró que no volvería a hacer declaraciones públicas sobre el tema.

Gascón se había convertido, antes de todo este escándalo, en la primera actriz trans abierta en ser nominada a un Oscar. También fue la primera mujer trans en ganar el premio a mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes (un honor que compartió con Saldaña, Selena Gomez y Adriana Paz) y la primera mujer trans nominada en la categoría de actuación cinematográfica en los Globos de Oro.

Será Netflix quien correrá con los gastos que supone la asistencia de la actriz a la gala. Esto sucede después de que la productora apartara a Gascón de la campaña para publicitar el filme en Estados Unidos.